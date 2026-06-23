Görünüşe göre ilk görüşmeler çoktan başladı! VfB Stuttgart, BVB’nin yetenekli bir oyuncusunu kadrosuna katacak mı?

20 yaşındaki oyuncu, pozisyonundaki en büyük Alman yeteneklerinden biri olarak gösterilse de, geçmişte Dortmund’da pek forma şansı bulamadı. Sol bek pozisyonunda Daniel Svensson ve Ramy Bensebaini gibi önemli rakipler mevcut; buna ek olarak, yaz transfer döneminde henüz 17 yaşındaki Kaua Prates de takıma katılarak sol bek kadrosunu daha da güçlendirecek.

Bu nedenle son zamanlarda, BVB’nin Kabar’ı takas koz olarak kullanarak, transfer listesindeki Said El Mala’nın transfer ücretini düşürmeye çalışabileceğine dair söylentiler çıktı. Ancak El Mala’nın kulübü 1. FC Köln, bu öneriden hiç de hoşnut değil.

Kabar, Siyah-Sarılar formasıyla toplamda altı profesyonel maça çıktı. Dortmund’daki sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.