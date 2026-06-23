Bild gazetesinin haberine göre, Schwaben kulübü Dortmund’un sol bek oyuncusu Almugera Kabar’ın transferini değerlendiriyor. Kulüp ile oyuncu arasında ilk görüşmelerin çoktan yapıldığı belirtiliyor.
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Görünüşe göre ilk görüşmeler çoktan başladı! VfB Stuttgart, BVB’nin yetenekli bir oyuncusunu kadrosuna katacak mı?
VfB, önümüzdeki sezon için as kaleci Maximilian Mittelstädt’in yedeğini arıyor. Şu anda Stuttgart kadrosunda uygun bir yedek bulunmuyor; bunun yerine teknik direktör Sebastian Hoeneß, 29 yaşındaki kalecinin yokluğunda genellikle üçlü savunma dizilişine geçiyor.
20 yaşındaki Kabar bu sorunu çözebilir. Bununla birlikte, iki kulübün transfer ücreti konusundaki beklentileri birbirinden oldukça uzak. Duyumlara göre BVB, iki kez Almanya U20 Milli Takımı forması giyen oyuncu için en az beş milyon euro talep ediyor; ancak bu rakam Stuttgart kulübü için çok yüksek.
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Kabar, El Mala ile takas karşılığında Köln’e gidecek mi?
20 yaşındaki oyuncu, pozisyonundaki en büyük Alman yeteneklerinden biri olarak gösterilse de, geçmişte Dortmund’da pek forma şansı bulamadı. Sol bek pozisyonunda Daniel Svensson ve Ramy Bensebaini gibi önemli rakipler mevcut; buna ek olarak, yaz transfer döneminde henüz 17 yaşındaki Kaua Prates de takıma katılarak sol bek kadrosunu daha da güçlendirecek.
Bu nedenle son zamanlarda, BVB’nin Kabar’ı takas koz olarak kullanarak, transfer listesindeki Said El Mala’nın transfer ücretini düşürmeye çalışabileceğine dair söylentiler çıktı. Ancak El Mala’nın kulübü 1. FC Köln, bu öneriden hiç de hoşnut değil.
Kabar, Siyah-Sarılar formasıyla toplamda altı profesyonel maça çıktı. Dortmund’daki sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.