kicker dergisinin verdiği bilgilere göre, 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 2025 DFB Kupası şampiyonu takımındaki mevcut durumuyla ilgili olarak giderek artan bir hayal kırıklığı ve sabırsızlık yaşıyor.
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Görünüşe göre hayal kırıklığı ve sabırsızlık yaygınlaşıyor: VfB Stuttgart, bir Dünya Kupası yıldızını kaybetme tehlikesiyle mi karşı karşıya?
Buna göre El Khannouss, yaklaşan transfer döneminde takımdan ayrılma ve VfB Stuttgart’a sırtını dönme düşüncesini giderek daha fazla ciddiye alıyor. Bunun başlıca nedeni, Schwaben’de giderek azalan sahada kalma süresiyle ilgili.
Çünkü Fas milli takım oyuncusu, geçen sezonun başında teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde hala as kadroda yer alırken ve düzenli olarak ilk on birde sahaya çıkarken, sezon ilerledikçe forma giyme sıklığı giderek azaldı ve özellikle de maçlarda sahada kalma süresi kısaldı.
El Khannouss’un Fas milli takımıyla Senegal’e karşı kaybettiği, ancak daha sonra idari kararla yine de şampiyon ilan edildiği Afrika Kupası’nın ardından Hoeneß, onu çoğu zaman sadece yedek olarak sahaya sürdü; 22 yaşındaki oyuncu, ara sıra forma giyen bir oyuncuya dönüştü.
Bu açıdan bir dönüm noktası, Mayıs ayında FC Bayern’e karşı kaybedilen DFB Kupası finali (0:3) olmuş olabilir. O maçta El Khannouss, 78. dakikada Chris Führich’in yerine oyuna girmişti. Kısa bir süre sonra Münih ekibi için maçı belirleyen 2:0’lık gol geldi ve Faslı oyuncu artık maçı çeviremedi.
VfB Stuttgart, El Khannouss’u aslında bırakmak istemiyor
VfB Stuttgart ise 22 yaşındaki oyuncunun ayrılması konusunda pek istekli görünmüyor. El Khannouss, geçen yaz Leicester City’den kiralık olarak VfB Stuttgart’a katılmıştı; ardından Mayıs sonunda kulüp, 18 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmıştı.
VfB'deki ilk sezonunda, tüm turnuvalarda toplam 41 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 9 gol attı, 7 asist yaptı. Stuttgart'taki sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor ve görünüşe göre sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.
Şu anda devam eden Dünya Kupası'nda bu hücum oyuncusu, Fas milli takımıyla çeyrek finalde yer alıyor. Brezilya, İskoçya, Haiti ve Kanada ile oynanan dört maçın hepsinde El Khannouss ilk 11'de yer aldı. Ancak bu maçlarda ne gol attı ne de asist yaptı.
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