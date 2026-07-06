Görünüşe göre hayal kırıklığı ve sabırsızlık yaygınlaşıyor: VfB Stuttgart, bir Dünya Kupası yıldızını kaybetme tehlikesiyle mi karşı karşıya?

Buna göre El Khannouss, yaklaşan transfer döneminde takımdan ayrılma ve VfB Stuttgart’a sırtını dönme düşüncesini giderek daha fazla ciddiye alıyor. Bunun başlıca nedeni, Schwaben’de giderek azalan sahada kalma süresiyle ilgili.

Çünkü Fas milli takım oyuncusu, geçen sezonun başında teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde hala as kadroda yer alırken ve düzenli olarak ilk on birde sahaya çıkarken, sezon ilerledikçe forma giyme sıklığı giderek azaldı ve özellikle de maçlarda sahada kalma süresi kısaldı.

El Khannouss’un Fas milli takımıyla Senegal’e karşı kaybettiği, ancak daha sonra idari kararla yine de şampiyon ilan edildiği Afrika Kupası’nın ardından Hoeneß, onu çoğu zaman sadece yedek olarak sahaya sürdü; 22 yaşındaki oyuncu, ara sıra forma giyen bir oyuncuya dönüştü.

Bu açıdan bir dönüm noktası, Mayıs ayında FC Bayern’e karşı kaybedilen DFB Kupası finali (0:3) olmuş olabilir. O maçta El Khannouss, 78. dakikada Chris Führich’in yerine oyuna girmişti. Kısa bir süre sonra Münih ekibi için maçı belirleyen 2:0’lık gol geldi ve Faslı oyuncu artık maçı çeviremedi.