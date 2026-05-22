kicker dergisinin verdiği bilgilere göre, Fenerbahçe İstanbul 29 yaşındaki stoperle ilgileniyor ve önümüzdeki transfer döneminde onu kadrosuna katmak istiyor.
Çeviri:
Görünüşe göre görüşmeler çoktan başladı: FC Bayern, satışa çıkarılan oyuncudan büyük bir transfer geliri elde etmeyi umuyor
Bu haberlere göre, ilk görüşmeler çoktan gerçekleştirilmiş durumda; Alman şampiyonu, Güney Koreli oyuncunun transferi için yaklaşık 25 milyon euroluk bir bedel öngörüyor.
Kim, 2021/22 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti ve burada iyi performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmiş, ardından 19 milyon euroya SSC Napoli'ye transfer olmuştu. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye geri dönmesi halinde maaş konusunda önemli tavizler vermesi gerekecek.
Bayern, Kim'in transfer isteğine engel olmayacaktır; zira Güney Koreli oyuncu, geçtiğimiz sezon Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın ardından stoper pozisyonunda sadece üçüncü sıradaydı. Ayrıca Münih ekibi, Josip Stanisic ve Hiroki Ito ile kadrosunda başka önemli isimlere de sahip. Ancak Ito'nun da sakatlıklarla geçen iki yılın ardından 20 milyon euroya kulüpten ayrılabileceği söyleniyor.
- AFP
Min-Jae Kim, FC Bayern Münih'te kendini rahat hissediyor
Buna rağmen Kim, son zamanlarda Münih'te kendini rahat hissettiğini ve genel olarak rolünden memnun olduğunu vurguladı. "Her zaman sürekli oynamak çözümdür diye düşünürdüm, ama şimdi yedek oyuncu rolümden memnunum," dedi Koreli medya kuruluşu Footballist'e. "Daha önce hiç bu kadar uzun süre oynamadığım bir dönem yaşamamıştım, bu yüzden başlangıçta biraz zordu. Ama zamanla bunun da olumlu bir yanı olduğunu fark ettim," diye vurguladı Güney Koreli oyuncu.
Kim'in Bayern ile 2028'e kadar sözleşmesi olsa da, geçen yaz ve kış transfer dönemlerinde de satış adayı olarak gösterilmişti. O zamanlar, savunma oyuncusunun durumunun düzelip düzelmeyeceğini görmek için yaz aylarına kadar beklemek istediği söyleniyordu. Ancak bugüne kadar böyle bir gelişme yaşanmadı; Tah ve Upamecano hala ilk 11'de yer alıyor. Bu arada Bayern'in tutumunda bir değişiklik olmadığı söyleniyor; uygun bir teklif gelirse Kim'in sezon sonunda ayrılması muhtemel görünüyor.
Juventus Torino, AC Milan ve Türk liginin önde gelen kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kim ile ilgilendiği söyleniyor. Juve'nin de Güney Koreli milli oyuncu ile temasa geçtiği belirtiliyor.