Görünüşe göre görüşmeler çoktan başladı: FC Bayern, satışa çıkarılan oyuncudan büyük bir transfer geliri elde etmeyi umuyor

Buna rağmen Kim, son zamanlarda Münih'te kendini rahat hissettiğini ve genel olarak rolünden memnun olduğunu vurguladı. "Her zaman sürekli oynamak çözümdür diye düşünürdüm, ama şimdi yedek oyuncu rolümden memnunum," dedi Koreli medya kuruluşu Footballist'e. "Daha önce hiç bu kadar uzun süre oynamadığım bir dönem yaşamamıştım, bu yüzden başlangıçta biraz zordu. Ama zamanla bunun da olumlu bir yanı olduğunu fark ettim," diye vurguladı Güney Koreli oyuncu.

Kim'in Bayern ile 2028'e kadar sözleşmesi olsa da, geçen yaz ve kış transfer dönemlerinde de satış adayı olarak gösterilmişti. O zamanlar, savunma oyuncusunun durumunun düzelip düzelmeyeceğini görmek için yaz aylarına kadar beklemek istediği söyleniyordu. Ancak bugüne kadar böyle bir gelişme yaşanmadı; Tah ve Upamecano hala ilk 11'de yer alıyor. Bu arada Bayern'in tutumunda bir değişiklik olmadığı söyleniyor; uygun bir teklif gelirse Kim'in sezon sonunda ayrılması muhtemel görünüyor.

Juventus Torino, AC Milan ve Türk liginin önde gelen kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kim ile ilgilendiği söyleniyor. Juve'nin de Güney Koreli milli oyuncu ile temasa geçtiği belirtiliyor.