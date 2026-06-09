Görünüşe göre David Alaba'yı "mutlaka kadroya katmak" istiyor: Oliver Glasner'in bir sonraki kulübünü seçtiği söyleniyor

Teknik direktör, takımın yeniden yapılanma misyonu için kafasında çok net bir plan oluşturmuş görünüyor. Ve bu plan, gerçek bir transfer bombası içeriyor: Gazzetta dello Sport’un haberine göre Glasner, Avusturya Milli Takımı kaptanı David Alaba’yı mutlaka Milano’ya getirmek istiyor.

Real Madrid'in defansif all-round oyuncusu, San Siro'da yeni savunma lideri olacak. Ancak bu transfer risksiz değil: Alaba, 2023/24 sezonundan bu yana ciddi sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Çapraz bağ yırtığının yanı sıra, Viyanalı oyuncu uzun süren kas ve menisküs sorunları nedeniyle de defalarca geriye düşmüştü.

Yine de Glasner, hemşehrisinin niteliklerinden tamamen emin. Buna göre Alaba, bariz risk faktörüne rağmen, sadece uluslararası tecrübesi ve liderlik vasıfları nedeniyle değerli bir takviye olacaktır.

Defans oyuncusu son zamanlarda Madrid'den ayrılmayı kendisi zorladı ya da en azından transfer piyasasında aktif olarak pazarlanıyor. Avusturyalı oyuncu halihazırda birçok kulübe teklif edildi. Özellikle dikkat çeken nokta: Gazzetta'nın haberine göre, Milan'ın ezeli rakibi Inter Milan da temas kurulan kulüpler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda Milan, teknik direktörlük koltuğunun ötesine geçen kapsamlı bir kadro değişikliğinin eşiğinde. Şu anda kulüpte perde arkasında köklü yapısal değişiklikler tartışılıyor. Bu tartışmalarda bir isim sürekli gündeme geliyor: Corriere dello Sport'a göre, Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick de kulüpte önemli bir rol üstlenmek için potansiyel adaylar arasında yer alıyor. Rangnick'in yeni teknik direktör olarak adı geçiyor.