İtalyan spor gazetesinin verdiği bilgilere göre, geçen Pazartesi günü Milano kulübü ile 51 yaşındaki Avusturyalı arasında yeni görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin son derece olumlu geçtiği belirtiliyor.
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Görünüşe göre David Alaba'yı "mutlaka kadroya katmak" istiyor: Oliver Glasner'in bir sonraki kulübünü seçtiği söyleniyor
Glasner için moda başkenti Rotterdam'daki görev, görünüşe göre tam da aradığı fırsat: Eintracht Frankfurt ve Crystal Palace'ın eski başarılı teknik direktörünün, piyasadaki diğer seçenekleri bilinçli olarak reddetmiş olduğu söyleniyor.
Böylece, diğer kulüpler arasında geleneksel Hollanda kulübü Feyenoord Rotterdam da eli boş kaldı. Hollandalılar da bu transfer için büyük ilgi göstermişlerdi, ancak Salzburg doğumlu oyuncuyu kadrolarına katma çabaları sonuçsuz kaldı.
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Cardinale ve Ibrahimovic, Glasner'in kaderini belirleyecek gibi görünüyor
Ancak anlaşma henüz kesinleşmiş değil. Müzakerelerde son sözün, Milan’ın kulüp sahibi Gerry Cardinale ile etkili danışman Zlatan Ibrahimovic’e ait olduğu söyleniyor. Bu ikili transferi onaylarsa, artık hiçbir engel kalmayacak.
Milano'da Avusturyalı teknik adamın gelişinden özellikle radikal bir taktiksel değişiklik bekleniyor. Glasner, AC Milan yetkilileri tarafından özellikle yoğun oyun anlayışı nedeniyle takdir ediliyor. Taktiksel yaklaşımı, yüksek pres, geçiş anlarında hızlı top kazanımı ve sürekli yüksek oyun yoğunluğuna dayanıyor.
Bu, kulübün son dönemdeki felsefesiyle keskin bir tezat oluşturuyor. Milan'ın önceki teknik direktörü Massimiliano Allegri yönetiminde takım daha çok defansif bir oyun sergilemişti; ancak bu stil sonuçta başarıya ulaşamamıştı. Bu yıkıcı oyun tarzının bedeli: Rossoneri, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçırdı. Şimdi Glasner'in bu uyuyan devi yeniden uyandırması ve onu Şampiyonlar Ligi'ne geri götürmesi bekleniyor.
Glasner, Alaba'yı Milano'ya getirmek istiyor gibi görünüyor
Teknik direktör, takımın yeniden yapılanma misyonu için kafasında çok net bir plan oluşturmuş görünüyor. Ve bu plan, gerçek bir transfer bombası içeriyor: Gazzetta dello Sport’un haberine göre Glasner, Avusturya Milli Takımı kaptanı David Alaba’yı mutlaka Milano’ya getirmek istiyor.
Real Madrid'in defansif all-round oyuncusu, San Siro'da yeni savunma lideri olacak. Ancak bu transfer risksiz değil: Alaba, 2023/24 sezonundan bu yana ciddi sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Çapraz bağ yırtığının yanı sıra, Viyanalı oyuncu uzun süren kas ve menisküs sorunları nedeniyle de defalarca geriye düşmüştü.
Yine de Glasner, hemşehrisinin niteliklerinden tamamen emin. Buna göre Alaba, bariz risk faktörüne rağmen, sadece uluslararası tecrübesi ve liderlik vasıfları nedeniyle değerli bir takviye olacaktır.
Defans oyuncusu son zamanlarda Madrid'den ayrılmayı kendisi zorladı ya da en azından transfer piyasasında aktif olarak pazarlanıyor. Avusturyalı oyuncu halihazırda birçok kulübe teklif edildi. Özellikle dikkat çeken nokta: Gazzetta'nınhaberine göre, Milan'ın ezeli rakibi Inter Milan da temas kurulan kulüpler arasında yer alıyor.
Aynı zamanda Milan, teknik direktörlük koltuğunun ötesine geçen kapsamlı bir kadro değişikliğinin eşiğinde. Şu anda kulüpte perde arkasında köklü yapısal değişiklikler tartışılıyor. Bu tartışmalarda bir isim sürekli gündeme geliyor: Corriere dello Sport'agöre, Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick de kulüpte önemli bir rol üstlenmek için potansiyel adaylar arasında yer alıyor. Rangnick'in yeni teknik direktör olarak adı geçiyor.