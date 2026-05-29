Ancak kiralık kulübü Galatasaray'ın 15 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanacağına dair umutlar, görünüşe göre ciddi bir darbe aldı.
Çeviri:
Görünüşe göre çok daha uygun fiyatlı bir alternatif ortaya çıktı: FC Bayern München, satılması kesin görünen bir oyuncuyu elinden çıkaramayacak mı?
Sabah Spor'un haberine göre, Türkiye şampiyonu AS Roma'dan Zeki Çelik ile yakından ilgileniyor. Ebedi Şehir'deki Türk milli oyuncunun sözleşmesi sona eriyor; bu nedenle 29 yaşındaki oyuncu, sağ bek pozisyonu için Boey'den çok daha uygun bir seçenek olacaktır.
Çünkü Bild'e göre Bayern, kiralama sözleşmesinde kararlaştırılan 15 milyon avroluk satın alma bedelinde ısrarcı ve Fransız savunma oyuncusunu değerinin altında satmak istemiyor, ancak oyuncu teknik direktör Vincent Kompany'nin takımında artık hiçbir değeri kalmamış gibi görünüyor.
- Getty Images
Sacha Boey'in FC Bayern ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor
Bayern, şu anda 25 yaşında olan bu oyuncuyu 2024 kışında Galatasaray'dan 30 milyon avroya transfer etmişti; ancak oyuncu, tekrarlayan sakatlıklar da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle, Almanya'nın rekor şampiyonunda hiçbir zaman kendini kanıtlayamadı.
Münih'teki sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor, ancak şu ana kadar Kırmızılar formasıyla 38 maçta toplam 1.660 dakika süre aldı. Bu süre zarfında, Kulüpler Dünya Kupası'nda 10-0 galip geldikleri, büyük bir sürpriz olan Auckland City karşısında bir gol attı.