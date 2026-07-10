Express’in haberine göre, RB Leipzig de 1. FC Köln’de forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini açıklamış.
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Görünüşe göre bunun arkasında Jürgen Klopp var! Said El Mala konusunda bir üst düzey kulüp, BVB’nin önüne geçecek mi?
Bu konuda itici gücün özellikle Klopp olduğu söyleniyor. Siyah-Sarıların eski teknik direktörünün, bu konudaki düşünceleri haftalar önce gündeme getirdiği belirtiliyor. 59 yaşındaki Klopp, halen Red Bull’da “Global Head of Soccer” olarak görev yapıyor; ancak DFB, onu Julian Nagelsmann’ın halefi olarak atamak ve yeni milli takım teknik direktörü yapmak istiyor.
Alman Futbol Federasyonu ile Red Bull arasında bu konuyla ilgili görüşmelerin halihazırda sürdüğü belirtiliyor; zira Klopp’un gazlı içecek üreticisiyle olan sözleşmesi 2029 yılının sonuna kadar devam ediyor. Bir transfer bedelinin ödenmesi konusu kadar, 59 yaşındaki Klopp’un Red Bull marka elçisi olarak görevine devam etmesi de gündeme geldi.
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Said El Mala, BVB’ye mi transfer olacak? Köln yüksek transfer ücreti talep ediyor
El Mala konusunda ise Express gazetesi kısa süre önce BVB’yi transfer için en olası aday olarak gündeme getirdi. Hem 19 yaşındaki oyuncu hem de menajerlik görevini üstlenen annesi, Dortmund’a transferi destekliyor.
Ancak bu transfer, Effzeh’in fahiş talepleri nedeniyle suya düşebilir. 30 Haziran 2030’a kadar geçerli olan sözleşmesinden bu hücum oyuncusunu serbest bırakmak için Köln, başarıya bağlı tüm prim ödemeleri de dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 50 milyon euro talep ediyor.
Böyle bir toplam paket, BVB’nin bugüne kadarki kulüp içi rekor transfer ücretini önemli ölçüde aşacak ve şu anda Dortmund yönetiminin belirgin bir çekingenliğe yol açıyor.
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Karim Adeyemi'nin satışı, El Mala'nın transferine yol açacak mı?
Poker masasında hareketlilik, uyumlu medya haberlerine göre FC Barcelona’ya transfer olmak üzere olan Karim Adeyemi’nin satışıyla ortaya çıkabilir. Bir yandan Dortmund, 11 kez milli forma giymiş bu oyuncunun yerine bir yedek bulmak zorunda kalırken, diğer yandan Adeyemi’nin transfer ücreti El Mala’nın transferine yeniden yatırılabilir.
El Mala, geçen sezon Bundesliga’daki ilk sezonunda attığı 13 gol ve yaptığı 5 asistle Alman futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline gelmişti.
Bu etkileyici istatistikler sayesinde genç oyuncu, ulusal ve uluslararası üst düzey kulüplerin ilgisini kalıcı olarak üzerine çekti. Son haberlere göre, El Mala’nın annesi İngiltere’den gelen teklifleri reddetmişti.
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