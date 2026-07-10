Bu konuda itici gücün özellikle Klopp olduğu söyleniyor. Siyah-Sarıların eski teknik direktörünün, bu konudaki düşünceleri haftalar önce gündeme getirdiği belirtiliyor. 59 yaşındaki Klopp, halen Red Bull’da “Global Head of Soccer” olarak görev yapıyor; ancak DFB, onu Julian Nagelsmann’ın halefi olarak atamak ve yeni milli takım teknik direktörü yapmak istiyor.

Alman Futbol Federasyonu ile Red Bull arasında bu konuyla ilgili görüşmelerin halihazırda sürdüğü belirtiliyor; zira Klopp’un gazlı içecek üreticisiyle olan sözleşmesi 2029 yılının sonuna kadar devam ediyor. Bir transfer bedelinin ödenmesi konusu kadar, 59 yaşındaki Klopp’un Red Bull marka elçisi olarak görevine devam etmesi de gündeme geldi.