'Görmek harika!' - Erling Haaland, Manchester City'nin yeni transferleri Enzo Fernandez ile Iliman Ndiaye'yi övdü, ancak Arsenal'ın avantajlı olduğunu kabul etti

Manchester City’nin yaz transfer çalışmaları, efsanevi teknik direktör Pep Guardiola’nın ayrılığı ile Rodri ve Bernardo Silva gibi takımın önemli isimlerinin vedasının ardından yoğun eleştirilerin odağına yerleşti. Ancak Haaland, kulübün transfer piyasasında harika işler yaptığını düşünüyor ve özellikle Fernandez ile Ndiaye’yi Etihad Stadyumu’ndaki ilk maçlarının ardından övdü. Fernandez, ısınmada Nico O'Reilly’nin sakatlanmasının ardından ilk 11’e son anda dahil oldu, ancak galibiyet golünün hazırlanmasına katkı sağlayarak etkisini hemen gösterdi.

Norveçli yıldız, son düdüğün ardından kulübün resmi medya kanallarına konuşurken yeni ikiliye övgüler yağdırdı. Haaland, "Bence ikisi de gerçekten çok iyi bir maç çıkardı" dedi. "Enzo oyuna girdi ve golde gerçekten çok iyi iş yaptı, ayrıca bazı pozisyonları da vardı, hatta gol atabilirdi. İyi oynadı. Ndiaye’de ise kalitesini hemen görebiliyorsunuz. Oyuncuların arasından geçerek top sürüş şekli, adeta süzülüyor. İzlemesi harikaydı. Onları kadromuza katmamızın bir sebebi var, çünkü kaliteye sahipler. Onlar için mesele, takıma mümkün olduğunca çabuk girip ritmi yakalamak."