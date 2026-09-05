AFP
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'Görmek harika!' - Erling Haaland, Manchester City'nin yeni transferleri Enzo Fernandez ile Iliman Ndiaye'yi övdü, ancak Arsenal'ın avantajlı olduğunu kabul etti
Haaland, "harika" ilk maç ikilisini övdü
Manchester City’nin yaz transfer çalışmaları, efsanevi teknik direktör Pep Guardiola’nın ayrılığı ile Rodri ve Bernardo Silva gibi takımın önemli isimlerinin vedasının ardından yoğun eleştirilerin odağına yerleşti. Ancak Haaland, kulübün transfer piyasasında harika işler yaptığını düşünüyor ve özellikle Fernandez ile Ndiaye’yi Etihad Stadyumu’ndaki ilk maçlarının ardından övdü. Fernandez, ısınmada Nico O'Reilly’nin sakatlanmasının ardından ilk 11’e son anda dahil oldu, ancak galibiyet golünün hazırlanmasına katkı sağlayarak etkisini hemen gösterdi.
Norveçli yıldız, son düdüğün ardından kulübün resmi medya kanallarına konuşurken yeni ikiliye övgüler yağdırdı. Haaland, "Bence ikisi de gerçekten çok iyi bir maç çıkardı" dedi. "Enzo oyuna girdi ve golde gerçekten çok iyi iş yaptı, ayrıca bazı pozisyonları da vardı, hatta gol atabilirdi. İyi oynadı. Ndiaye’de ise kalitesini hemen görebiliyorsunuz. Oyuncuların arasından geçerek top sürüş şekli, adeta süzülüyor. İzlemesi harikaydı. Onları kadromuza katmamızın bir sebebi var, çünkü kaliteye sahipler. Onlar için mesele, takıma mümkün olduğunca çabuk girip ritmi yakalamak."
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Maresca yönetimindeki yeniden yapılanma süreci
City, Premier League sezonuna üç maçta üç galibiyetle başlamış olsa da, Haaland takımın gelişim sürecinde bulunduğu nokta konusunda gerçekçi konuştu. Guardiola döneminden Enzo Maresca liderliğine geçiş hâlâ çok erken aşamada ve kadroda liderlik ile taktik profiller açısından önemli bir değişim yaşandı.
Haaland, kulübün bu geçiş dönemini yönetme biçimi nedeniyle övgüyü hak ettiğini vurgularken, yeni yüzlerin soyunma odasına yalnızca teknik kalite getirmediğini belirtti. Viaplay'e konuşan Haaland, "Hâlâ bir tür yeniden yapılanma sürecindeyiz ama transfer dönemi gerçekten harika geçti, bunu söylemem lazım" dedi.
Şunları ekledi: "Kulübü ve kulüpteki insanları tebrik ederim. Her şeyden önce harika futbolcular getirdiler ama aynı zamanda buraya gerçekten çok iyi uyum sağlayan harika insanlar da getirdiler. Bu yüzden tüm kulübü tebrik ederim."
Arsenal'ın şampiyonluk yarışındaki avantajı
City'nin kusursuz siciline rağmen Haaland, istikrarları nedeniyle son şampiyon Arsenal'in şu anda psikolojik ve taktik açıdan üstünlüğe sahip olduğunu kabul etti. Mikel Arteta, kadrosunu yıllar boyunca geliştirdi ve Norveçli golcüye göre bu uzun süreklilik, Arsenal'e City'nin şu anda yeniden yakalamaya çalıştığı bir uyum düzeyi kazandırıyor.
City'nin geçmişteki hakimiyet dönemleriyle bir karşılaştırma yapan Haaland, Arteta'nın projesinin hemen rekabet edilmesi zor bir olgunluk seviyesine ulaştığını kabul etti. Golcü oyuncu, "Arsenal uzun zamandır birlikte oynuyor ve bunu daha uzun bir süreçte inşa etti, biraz da benim ilk katıldığım dönemde City'nin sahip olduğu gibi" dedi.
- AFP
Haaland, maçı kazandıran kahramanlığına rağmen daha fazlasını istiyor
Haaland'ın Coventry'ye attığı gol, Antoine Semenyo'nun 26. dakikada yaptığı mükemmel ortaya kafayla vurmasının ardından son üç maçtaki üçüncü golü oldu. Maçın kazandıran golünü atmasına rağmen 26 yaşındaki oyuncu, Rayan Cherki'nin ara pasında farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırdığı için performansına özeleştiriyle yaklaştı.
90 dakikayı değerlendiren Haaland, sonuçtan memnun olduğunu ancak takım olarak gelişime açık olduklarını söyledi. "Bence maça gerçekten çok iyi başladık ve ilk yarının çok iyi bir devre olduğunu düşünüyorum, çok fazla pozisyon ürettik" dedi. "Açıkçası birkaç gol daha atmalıydım ama atamadım, bu yüzden bunun üzerinde daha fazla çalışmam gerekiyor!"
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