Goretzka, Real Madrid ile oynanacak kritik maçtan sadece bir hafta önce, Bayern'in resmi web sitesine verdiği röportaja sakin ve rahat bir ruh haliyle katıldı.

Bu, İspanyol takımıyla oynayacağı son maç olacak, zira 8 yılın ardından yaz aylarında Münih'ten ayrılacak.

Oyuncu, "Kışın, yaz aylarına kadar kalmak için bilinçli bir karar verdim. Bu sezon her şeyin mümkün olduğunu hissediyorum" dedi.

Bayern, Almanya Kupası'nda yarı finale yükselmiş, Bundesliga'da büyük bir farkla liderlik koltuğunda oturuyor ve şimdi Real Madrid ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale ulaşmayı hedefliyor.

Peki, Bayern'in bu sezonki başarısının sırrı nedir? Goretzka şöyle cevap veriyor: "Doğru oyuncular, doğru yerlerde, doğru teknik direktörle ve doğru kulüpte."

"Bunun zor olduğunu biliyorum ama yine de deneyeceğiz. Bu yıl her şeyi kazanabileceğimize tamamen inanıyorum" diye devam etti.