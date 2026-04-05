20 yaşındayken, Goretzka Mart 2015'te Schalke formasıyla Bernabéu'da ilk maçına çıktı.
Kraliyet Mavileri, 16 turu rövanş maçında şampiyon ve en büyük favori olan takımı 4-3 mağlup etti.
Oyuncu, "Eleme turuna geçmek için sadece bir gol ihtiyacımız vardı. Uzatmalarda Benedikt Höwedes'e büyük bir fırsat çıktı. O maç, Leroy Sané'nin ilk kez öne çıktığı maçtı. Eleme turuna geçemedik ama Bernabéu seyircisinden aldığımız sıcak alkışlar sayesinde harika bir anı olarak kaldı" dedi.
Schalke ve Bayern ile Real Madrid'e karşı kendi sahasında oynadığı maçların yanı sıra, Goretzka Madrid'de bir kez daha oynadı ve bu maçı "kabus" olarak nitelendirdi.
Oyuncu, "Maalesef, Thomas Tuchel yönetiminde, o maça zaten finale kalmışız gibi girmiştik, ancak sonuçta bu yeterli olmadı" dedi.
Goretzka 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Bayern, Alphonso Davies'in muhteşem golüyle 1-0 öndeydi ve ilk maçta 2-2 berabere kaldıkları için deplasman galibiyeti turu geçmek için yeterliydi, ancak yedek oyuncu Joselu son dakikalarda iki gol atarak Bayern'i 2024 turnuvasından eledi.
Şimdi takım, son dakikada acı bir şekilde elenmesinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra, bu kez kutlamayı yapan taraf olmak için Salı günü Bernabéu'ya geri dönüyor.
Goretzka şunları ekledi: "Son zamanlarda Real Madrid karşısında pek başarılı olamadık ve son yıllardaki istatistikleri değiştirmek istiyoruz."
Bayern, 15 kez Avrupa şampiyonu olan rakibine karşı son 8 maçta galibiyet alamadı, ancak 2014 yarı finalinde 4-0 yenilgi dışında tüm maçlar son derece çekişmeli geçti.
Oyuncu, "Her Alman için Real Madrid, Şampiyonlar Ligi demektir. Onlar bu turnuvanın şampiyonları ve son 10 ila 15 yıldır hakimiyet kuran takım. Bu, Avrupa futbolundaki iki devin karşılaşması" dedi.