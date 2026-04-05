Goritska meydan okuyor: "Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin sahibi... ama Bayern her şeyi kazanacak"

Uzun bir röportajda... Bayern yıldızı, Real Madrid'deki anılarını anlatıyor

Bayern Münih, önümüzdeki Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Real Madrid'e konuk olacak.

Maç öncesinde, Bavyera kulübünün resmi sitesi, Şampiyonlar Ligi'nde 71 maça çıkan takımın orta saha yıldızı Leon Goretzka ile bir röportaj yaptı.

31 yaşındaki oyuncu, takımın ihtiyaç duyduğu her an deneyimini Bayern Münih'in hizmetine sunuyor. Şimdi de Real Madrid ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen çeyrek final maçlarında bunu tekrarlayacak.

2020 yılında Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Goretzka, turnuvada Real Madrid ile daha önce 3 kez karşılaştı.

Nisan ayındaki zirve öncesinde yaptığı açıklamalarda, bu maçlardan öğrendiklerini paylaştı ve Santiago Bernabéu'da aldığı coşkulu alkıştan bahsetti, ayrıca "kabus" olarak nitelendirdiği bir maçtan da söz etti.

    Goretzka, Real Madrid ile oynanacak kritik maçtan sadece bir hafta önce, Bayern'in resmi web sitesine verdiği röportaja sakin ve rahat bir ruh haliyle katıldı.

    Bu, İspanyol takımıyla oynayacağı son maç olacak, zira 8 yılın ardından yaz aylarında Münih'ten ayrılacak.

    Oyuncu, "Kışın, yaz aylarına kadar kalmak için bilinçli bir karar verdim. Bu sezon her şeyin mümkün olduğunu hissediyorum" dedi.

    Bayern, Almanya Kupası'nda yarı finale yükselmiş, Bundesliga'da büyük bir farkla liderlik koltuğunda oturuyor ve şimdi Real Madrid ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale ulaşmayı hedefliyor.

    Peki, Bayern'in bu sezonki başarısının sırrı nedir? Goretzka şöyle cevap veriyor: "Doğru oyuncular, doğru yerlerde, doğru teknik direktörle ve doğru kulüpte."

    "Bunun zor olduğunu biliyorum ama yine de deneyeceğiz. Bu yıl her şeyi kazanabileceğimize tamamen inanıyorum" diye devam etti.

    20 yaşındayken, Goretzka Mart 2015'te Schalke formasıyla Bernabéu'da ilk maçına çıktı.

    Kraliyet Mavileri, 16 turu rövanş maçında şampiyon ve en büyük favori olan takımı 4-3 mağlup etti.

    Oyuncu, "Eleme turuna geçmek için sadece bir gol ihtiyacımız vardı. Uzatmalarda Benedikt Höwedes'e büyük bir fırsat çıktı. O maç, Leroy Sané'nin ilk kez öne çıktığı maçtı. Eleme turuna geçemedik ama Bernabéu seyircisinden aldığımız sıcak alkışlar sayesinde harika bir anı olarak kaldı" dedi.

    Schalke ve Bayern ile Real Madrid'e karşı kendi sahasında oynadığı maçların yanı sıra, Goretzka Madrid'de bir kez daha oynadı ve bu maçı "kabus" olarak nitelendirdi.

    Oyuncu, "Maalesef, Thomas Tuchel yönetiminde, o maça zaten finale kalmışız gibi girmiştik, ancak sonuçta bu yeterli olmadı" dedi.

    Goretzka 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Bayern, Alphonso Davies'in muhteşem golüyle 1-0 öndeydi ve ilk maçta 2-2 berabere kaldıkları için deplasman galibiyeti turu geçmek için yeterliydi, ancak yedek oyuncu Joselu son dakikalarda iki gol atarak Bayern'i 2024 turnuvasından eledi.

     Şimdi takım, son dakikada acı bir şekilde elenmesinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra, bu kez kutlamayı yapan taraf olmak için Salı günü Bernabéu'ya geri dönüyor.

    Goretzka şunları ekledi: "Son zamanlarda Real Madrid karşısında pek başarılı olamadık ve son yıllardaki istatistikleri değiştirmek istiyoruz."

    Bayern, 15 kez Avrupa şampiyonu olan rakibine karşı son 8 maçta galibiyet alamadı, ancak 2014 yarı finalinde 4-0 yenilgi dışında tüm maçlar son derece çekişmeli geçti.

    Oyuncu, "Her Alman için Real Madrid, Şampiyonlar Ligi demektir. Onlar bu turnuvanın şampiyonları ve son 10 ila 15 yıldır hakimiyet kuran takım. Bu, Avrupa futbolundaki iki devin karşılaşması" dedi.

    Real Madrid bu sezon inişli çıkışlı bir dönem geçirdi ve bunun sonucunda Álvaro Arbeloa, Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine takımın başına geçti.

    La Liga'da takım, şampiyonluk için Barcelona ile rekabet ediyor, ancak şu anda ikinci sırada yer alıyor ve Katalan ekibinin puan gerisinde.

    Şampiyonlar Ligi'nde ise grup aşamasını ilk sekiz dışında tamamlayan takım, Benfica ile play-off'a kalmak zorunda kaldı ve iki maçın toplamında 3-1'lik skorla turu geçti.

    Kylian Mbappé ve Bellingham gibi önemli oyuncuların yokluğunda, Vinícius Júnior ve arkadaşları, son 16 turunda Manchester City'yi 5-1'lik skorla eleyerek kalitelerini gösterdi. Mbappé ve Bellingham ise artık Bayern'e karşı oynamaya hazır.

    Goretzka, "Onlar, bireysel olarak inanılmaz kaliteye sahip bir dünya takımı. Bu sezon çok iyi ve çok kötü anlar yaşadılar, bu yüzden ne yapacaklarını tahmin edemezsiniz" dedi.

    Ve ekledi: "Deneyimlerimiz bize, onların Şampiyonlar Ligi'nde genellikle bir şeyler başardıklarını öğretti, ancak biz buna hazır olacağız."

