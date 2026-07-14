"Spor direktörüyle konuştuk ve hem kendisinin hem de diğer kulüplerin ilgisi var. Bu yüzden şimdilik gelişmeleri bekleyip göreceğiz. Umarım bu konu tüm taraflar için en iyi şekilde sonuçlanır," dedi Alonso, Arjantinli kanat oyuncusunun kadroda yer almaması sorulduğunda.

Garnacho, geçtiğimiz yaz 46 milyon euroluk transfer ücreti karşılığında Manchester United'dan Stamford Bridge'e transfer olmuştu. Chelsea için genel olarak zor geçen bir sezonda, 22 yaşındaki oyuncu pek ikna edici bir performans sergileyemedi. Tüm turnuvalarda oynadığı 43 resmi maçta, sezon sonunda sekiz gol ve dört asist kaydetti.

Çoğunlukla zayıf geçen performansları, kulübün sezonu ligde onuncu sırada tamamlamasına neden olmakla kalmadı, aynı zamanda kendisinin de Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası’na katılma şansını kaçırmasına yol açtı.

Uluslararası turnuvaya katılma şansını kaçıran Chelsea ise artık transfer gelirlerine bağımlı durumda. Şu anda 38 oyuncudan oluşan kadro, büyük ölçüde küçültülerek Alonso’nun gereksinimlerine uyarlanacak.