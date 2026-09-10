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Görevden ayrılan MLS komiseri Don Garber, U.S. Soccer'da Soccer Forward Başkanı olarak yeni bir görev üstleniyor
- Getty Images Sport
Soccer Forward nedir?
Garber'ın artık başkanlığını yürüteceği vakıf Soccer Forward, ABD Futbol Federasyonu'nun ülke genelinde sporu büyütmek için topluluklara, takımlara ve programlara ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayarak erişimi genişletme çabalarının merkezinde yer alıyor. Odak noktası, hem ülkenin 50 eyaletinin tamamını temsil eden ABD Futbol Federasyonu'nun 119 üye kuruluşunda finansman ve gelişim sağlamak hem de ülke genelindeki topluluk kuruluşlarını desteklemek.
Örneğin yakın dönemde hayata geçirilen bir girişim kapsamında organizasyon, 2030 yılına kadar ülkedeki her okulda futbolu erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan "Okullarda Futbol"u başlatmak için Bank of America ile ortaklık kurdu.
Buna ek olarak federasyon, ABD genelinde hem iş hem de teknik destek sağlayarak kadın futbolunun etrafındaki ekosistemi geliştirmeye özel olarak odaklanıyor.
Organizasyonun elçileri arasında ABD Erkek Milli Takımı'nın yıldızı Chris Richards, ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Ally Sentnor ile efsaneler Tony Sanneh ve Jozy Altidore yer alıyor.
- NurPhoto
Garber ne yapacak?
Bu görevde Garber, oyunu Amerika'da yeni bir seviyeye taşımaya yardımcı olmak için U.S. Soccer yönetimiyle birlikte çalışacak. Garber'ın ana odağı, U.S. Soccer oyunun erişim alanını genişletmek için fon ve kaynak yaratmaya çalışırken yatırımları ve ortaklıkları büyütmek olacak. Federasyonun bunu yapmadaki temel yolu ise Soccer at Schools, Places to Play, Soccer Forward Fests ve Kang Women's Institute gibi girişimleri içeren Soccer Forward üzerinden ilerliyor.
Federasyonun CEO'su ve Genel Sekreteri JT Batson, "Önümüzdeki birkaç yıl, bu ülkede futbolun gidişatını hızlandırma potansiyeline sahip, ancak bunu ancak birlikte çalışıp bu dönemi en iyi şekilde değerlendirirsek başarabiliriz" dedi. "Her toplulukta futbolun tüm biçimlerine duyduğu ömür boyu süren tutkuyla Don, oyunun ulusal ölçekte büyümesindeki en önemli dönemlerden birine yön verdi. Büyük fikirler etrafında insanları bir araya getirmeyi ve işleri sonuçlandırmayı biliyor. Bu anın tam olarak gerektirdiği şey de bu ve Don ile uzun vadeli ortaklığımız, ABD'de futbol adına kuşaklar boyu sürecek hedeflerimiz etrafında eşi benzeri görülmemiş bir etki ve destek sağlayacak."
Bu açıklama, federasyonun hem geride bıraktığı hem de içine girdiği gerçek dönüm noktalarının yaşandığı bir dönemde geldi. Son on yılın büyük bölümünde tüm gözler, futbolu sonsuza kadar değiştireceği söylenen 2026 Dünya Kupası'nın üzerindeydi. Ancak artık, bu turnuvanın da sona ermesiyle birlikte odak noktası, onun üzerine inşa etmek ve bu yaz artan ilginin oluşturduğu ivmeyi kalıcı hale getirmek oldu.
Ufukta önemli kilometre taşları var. U.S. Soccer, mevcut kuşak içinde büyümeyi sürdürmeyi hedeflerken aynı zamanda bir sonraki kuşak için daha erişilebilir yollar kurmaya çalışıyor; bunların başında da 2028 Olimpiyatları ile 2031 Kadınlar Dünya Kupası geliyor.
Dolayısıyla Garber'ın hedefi, MLS'deki ve ondan önce NFL'deki dönemi boyunca edindiği yıllara dayanan deneyimi ve çeşitli bağlantıları kullanarak Amerika'da sporun büyümesine yardımcı olacak liderleri ve yatırımcıları bir araya getirmek olacak.
Garber, "Profesyonel sporda kırk yılı aşkın süredir çalışıyorum ve en büyük ilerlememizin her zaman güçlü ortaklıklar ve ortak bir vizyon sayesinde geldiğine inandım" dedi. "Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol için bundan daha önemli ya da daha heyecan verici bir dönem hiç olmadı. Cindy, JT ve U.S. Soccer ekibiyle yan yana çalışmaktan; ayrıca iş dünyası, hayırseverlik, kamu yönetimi ve futbol camiasının tamamından liderleri bir araya getirerek bu andan tam anlamıyla yararlanmamızı ve gelecek nesiller için oyun üzerinde kalıcı bir etki yaratmamızı sağlamaktan onur duyuyorum."
- Getty Images
Garber'ın ABD Futbol Federasyonu ile geçmişi
Garber, MLS'teki rolünün yanı sıra, uzun yıllardır U.S. Soccer Yönetim Kurulu'nun da bir üyesi. 2023'te federasyondaki çalışmaları nedeniyle Werner Fricker Ödülü'nü aldı.
MLS ile U.S. Soccer arasında öncülük ettiği iş birliklerinin başında, ligin ticarileştirilmesi ve tanıtımını yürüten MLS'in pazarlama kolu Soccer United Marketing geliyor. Ancak SUM, MLS'in yanı sıra 2022'ye kadar U.S. Soccer ile de kapsamlı şekilde çalıştı; o tarihte federasyon kendi medya haklarını satma görevini üstlendi.
Garber, üstlendiği görevler aracılığıyla 2026 Dünya Kupası'nı ABD'ye getiren adaylık sürecinde de önemli rol oynadı.
U.S. Soccer Başkanı Cindy Parlow Cone, "Bu ülkede futbol adına nelerin mümkün olduğunu hepimiz gördük ve önümüzdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için hepimizin birlikte çalışması gerekecek. Don, insanları ortak bir vizyon etrafında bir araya getirerek onlarca yıldır oyunun büyümesine yardımcı oldu ve Soccer Forward'ın neyle ilgili olduğu da tam olarak bu; ileriye dönük olarak ihtiyaç duyacağı şey de bu" dedi. "Onun liderliği, ilişkileri ve bu ülkede futbol adına nelerin mümkün olduğuna olan inancı, bu sıra dışı anı uzun vadeli ilerlemeye dönüştürmemize yardımcı olacak doğru kişi olmasını sağlıyor.
"Amerika genelindeki her toplulukta insanların futbol oynaması, desteklemesi ve deneyimlemesi için daha fazla fırsat yaratırken onunla yan yana çalışmayı sürdürmek beni heyecanlandırıyor."
- Major League Soccer
MLS için sırada ne var?
Garber, ABD Futbol Federasyonu'nda yeni görevine başlarken, MLS onun yerine geçecek isim için planlarını şimdiden yaptı.
Ağustos ayında MLS Yönetim Kurulu, ligin bir sonraki komiseri olarak Larry Berg'i seçti; LAFC'nin kurucu ortaklarından Berg, oylamada eski Fox Sports yöneticisi David Nathanson'ı geride bıraktı. Berg, ocak ayında resmen komiserlik görevini devralacak, Garber ise 2027'de ligin başkanlığı görevine geçecek.
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