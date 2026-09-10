Bu görevde Garber, oyunu Amerika'da yeni bir seviyeye taşımaya yardımcı olmak için U.S. Soccer yönetimiyle birlikte çalışacak. Garber'ın ana odağı, U.S. Soccer oyunun erişim alanını genişletmek için fon ve kaynak yaratmaya çalışırken yatırımları ve ortaklıkları büyütmek olacak. Federasyonun bunu yapmadaki temel yolu ise Soccer at Schools, Places to Play, Soccer Forward Fests ve Kang Women's Institute gibi girişimleri içeren Soccer Forward üzerinden ilerliyor.

Federasyonun CEO'su ve Genel Sekreteri JT Batson, "Önümüzdeki birkaç yıl, bu ülkede futbolun gidişatını hızlandırma potansiyeline sahip, ancak bunu ancak birlikte çalışıp bu dönemi en iyi şekilde değerlendirirsek başarabiliriz" dedi. "Her toplulukta futbolun tüm biçimlerine duyduğu ömür boyu süren tutkuyla Don, oyunun ulusal ölçekte büyümesindeki en önemli dönemlerden birine yön verdi. Büyük fikirler etrafında insanları bir araya getirmeyi ve işleri sonuçlandırmayı biliyor. Bu anın tam olarak gerektirdiği şey de bu ve Don ile uzun vadeli ortaklığımız, ABD'de futbol adına kuşaklar boyu sürecek hedeflerimiz etrafında eşi benzeri görülmemiş bir etki ve destek sağlayacak."

Bu açıklama, federasyonun hem geride bıraktığı hem de içine girdiği gerçek dönüm noktalarının yaşandığı bir dönemde geldi. Son on yılın büyük bölümünde tüm gözler, futbolu sonsuza kadar değiştireceği söylenen 2026 Dünya Kupası'nın üzerindeydi. Ancak artık, bu turnuvanın da sona ermesiyle birlikte odak noktası, onun üzerine inşa etmek ve bu yaz artan ilginin oluşturduğu ivmeyi kalıcı hale getirmek oldu.

Ufukta önemli kilometre taşları var. U.S. Soccer, mevcut kuşak içinde büyümeyi sürdürmeyi hedeflerken aynı zamanda bir sonraki kuşak için daha erişilebilir yollar kurmaya çalışıyor; bunların başında da 2028 Olimpiyatları ile 2031 Kadınlar Dünya Kupası geliyor.

Dolayısıyla Garber'ın hedefi, MLS'deki ve ondan önce NFL'deki dönemi boyunca edindiği yıllara dayanan deneyimi ve çeşitli bağlantıları kullanarak Amerika'da sporun büyümesine yardımcı olacak liderleri ve yatırımcıları bir araya getirmek olacak.

Garber, "Profesyonel sporda kırk yılı aşkın süredir çalışıyorum ve en büyük ilerlememizin her zaman güçlü ortaklıklar ve ortak bir vizyon sayesinde geldiğine inandım" dedi. "Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol için bundan daha önemli ya da daha heyecan verici bir dönem hiç olmadı. Cindy, JT ve U.S. Soccer ekibiyle yan yana çalışmaktan; ayrıca iş dünyası, hayırseverlik, kamu yönetimi ve futbol camiasının tamamından liderleri bir araya getirerek bu andan tam anlamıyla yararlanmamızı ve gelecek nesiller için oyun üzerinde kalıcı bir etki yaratmamızı sağlamaktan onur duyuyorum."