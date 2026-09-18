Icon Sportswire
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Görevden ayrılan Eldense Başkanı Carolina Holguin, kulübün devralınmasının ardından Lionel Messi'ye özel bir çağrıda bulundu
Üst düzey yönetici, tarihi kulüpten ayrıldı
Holguin'in Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat'taki dönemi, Messi'nin İspanya ikinci lig kulübünü devralmasını tamamlamasının ardından resmen sona erdi. Ekim 2025'te Pascual Perez'den hisse satın aldığından bu yana, erkek A takımının yeniden La Liga'ya yükselmesine yardımcı olurken hem kadın takımını hem de akademiyi geliştirdi. Ayrıca taraftarlardan, yeni sahibine ilk gününden itibaren sıcak bir karşılama yapmalarını istedi.
- (C)Getty Images
Görev teslimi tam bir huzur getiriyor
Görevden ayrılan başkan, tarihi kulübün kontrolünü dünyanın en ikonik futbolcusuna devrettikten sonra tam bir güvenle görevinden ayrıldı. Kulüp tarafından yayımlanan resmî veda açıklamasında, bu devirden duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: "Benim için bugün bu kulübün dümenini ona teslim edebilmek büyük bir gurur kaynağı ve her şeyden önce, onu en iyi ellere bıraktığımı bilmenin huzurunu veriyor."
Kendi onayının yanı sıra, yeni sahibine doğrudan bir talep de iletti: "Ona sahip çık, insanlar için ne ifade ettiğine saygı duy ve her şeyden önce Elda'ya büyük hayaller getir."
İddialı vizyon eleştirmenleri susturuyor
Başkanlığı, kulübün mali sağlığını korumak amacıyla atılan ve tartışma yaratan adımların yanı sıra zorlu operasyonel sorunlarla geçti. O zorlu döneme dönüp baktığında, "zor, karmaşık ve birkaç kez de oldukça popüler olmayan kararlar" aldığını kabul etti.
Geçmişteki bu sıkıntılara rağmen, kulübü "dünya futbolunun yaşayan en büyük efsanesi" diye nitelendirdiği bir oyuncuya devrettikten sonra "bundan sonrasının olağanüstü olabileceğine" inanıyor.
- AgenciaLOF
Eibar sınavı kararlılığı test ediyor
Eldense şimdi bu hafta sonu Eibar'ı ağırlamaya hazırlanırken odağını yeniden sahaya çevirmek zorunda. Kötü başlangıç, takımı Segunda Division'da ilk beş maçından sadece beş puan çıkararak 16. sırada bıraktı. Yeni sahiplik altında yeni bir dönem başlarken, tehlike hattından uzaklaşmak için sahasında alınacak bir galibiyet büyük önem taşıyacak.
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