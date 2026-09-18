24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083410399.jpgIcon Sportswire
Adhe Makayasa
Çeviri:

Görevden ayrılan Eldense Başkanı Carolina Holguin, kulübün devralınmasının ardından Lionel Messi'ye özel bir çağrıda bulundu

Eldense
L. Messi
Segunda Division
Inter Miami CF
ABD 1

Görevden ayrılan Eldense Başkanı Carolina Holguin, Arjantinli süper yıldızın İspanya ikinci lig ekibinin kontrolünü devralmasının ardından Lionel Messi'ye yürekten bir çağrıda bulundu. Kolombiyalı yönetici, kulübün 105 yıllık tarihine sahip çıkması ve topluma ilham vermesi çağrısı yaparken, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın bunu yapmasını istediğini belirterek ayrılığını doğruladı.

  • Üst düzey yönetici, tarihi kulüpten ayrıldı

    Holguin'in Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat'taki dönemi, Messi'nin İspanya ikinci lig kulübünü devralmasını tamamlamasının ardından resmen sona erdi. Ekim 2025'te Pascual Perez'den hisse satın aldığından bu yana, erkek A takımının yeniden La Liga'ya yükselmesine yardımcı olurken hem kadın takımını hem de akademiyi geliştirdi. Ayrıca taraftarlardan, yeni sahibine ilk gününden itibaren sıcak bir karşılama yapmalarını istedi.


    • Reklam
  • messi(C)Getty Images

    Görev teslimi tam bir huzur getiriyor

    Görevden ayrılan başkan, tarihi kulübün kontrolünü dünyanın en ikonik futbolcusuna devrettikten sonra tam bir güvenle görevinden ayrıldı. Kulüp tarafından yayımlanan resmî veda açıklamasında, bu devirden duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: "Benim için bugün bu kulübün dümenini ona teslim edebilmek büyük bir gurur kaynağı ve her şeyden önce, onu en iyi ellere bıraktığımı bilmenin huzurunu veriyor."

    Kendi onayının yanı sıra, yeni sahibine doğrudan bir talep de iletti: "Ona sahip çık, insanlar için ne ifade ettiğine saygı duy ve her şeyden önce Elda'ya büyük hayaller getir."


  • İddialı vizyon eleştirmenleri susturuyor

    Başkanlığı, kulübün mali sağlığını korumak amacıyla atılan ve tartışma yaratan adımların yanı sıra zorlu operasyonel sorunlarla geçti. O zorlu döneme dönüp baktığında, "zor, karmaşık ve birkaç kez de oldukça popüler olmayan kararlar" aldığını kabul etti.

    Geçmişteki bu sıkıntılara rağmen, kulübü "dünya futbolunun yaşayan en büyük efsanesi" diye nitelendirdiği bir oyuncuya devrettikten sonra "bundan sonrasının olağanüstü olabileceğine" inanıyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1082160555.jpgAgenciaLOF

    Eibar sınavı kararlılığı test ediyor

    Eldense şimdi bu hafta sonu Eibar'ı ağırlamaya hazırlanırken odağını yeniden sahaya çevirmek zorunda. Kötü başlangıç, takımı Segunda Division'da ilk beş maçından sadece beş puan çıkararak 16. sırada bıraktı. Yeni sahiplik altında yeni bir dönem başlarken, tehlike hattından uzaklaşmak için sahasında alınacak bir galibiyet büyük önem taşıyacak.

Segunda Division
Eldense crest
Eldense
ELD
Eibar crest
Eibar
EIB
ABD 1
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
San Diego FC crest
San Diego FC
SDI