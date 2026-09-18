Görevden ayrılan Eldense Başkanı Carolina Holguin, kulübün devralınmasının ardından Lionel Messi'ye özel bir çağrıda bulundu

Görevden ayrılan başkan, tarihi kulübün kontrolünü dünyanın en ikonik futbolcusuna devrettikten sonra tam bir güvenle görevinden ayrıldı. Kulüp tarafından yayımlanan resmî veda açıklamasında, bu devirden duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: "Benim için bugün bu kulübün dümenini ona teslim edebilmek büyük bir gurur kaynağı ve her şeyden önce, onu en iyi ellere bıraktığımı bilmenin huzurunu veriyor."

Kendi onayının yanı sıra, yeni sahibine doğrudan bir talep de iletti: "Ona sahip çık, insanlar için ne ifade ettiğine saygı duy ve her şeyden önce Elda'ya büyük hayaller getir."



