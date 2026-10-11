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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

‘Görevden alınmayı bekliyor!’ Beden dili uzmanı, Manchester United'da Michael Carrick'in beden dilinde dört endişe verici işaret tespit etti

M. United
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Michael Carrick’in, Premier League sezonuna yapılan felaket başlangıcın ardından Manchester United teknik direktörlüğü görevinden alınmayı beklediğine dair fiziksel belirtiler gösterdiği öne sürülüyor. Manchester United’ın son olarak Tottenham Hotspur karşısında galibiyet elde edememesi, eski orta saha oyuncusunun Old Trafford’daki konumunun daha da fazla sorgulanmasına yol açtı.

  • Carrick'in tavırlarında endişe verici işaretler tespit edildi

    Carrick, takımının tarihsel ölçüde kötü bir form grafiği sergilemesi nedeniyle yoğun bir incelemeyle karşı karşıya. Tottenham Hotspur ile alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik beraberliğin ardından beden dili uzmanı Darren Stanton, teknik direktörün dayanma sınırına yaklaştığını düşündüren çeşitli fiziksel işaretlere dikkat çekti.

    Eski bir polis dedektifi olan Stanton, Carrick’in aşırı baskı altında göründüğünü belirterek son dönemde kamuoyu önündeki hâlinde dört belirgin “alarm işareti” tespit etti. Uzman, “İlk olarak tek omzunu silktiğini görüyoruz. Bu, maçın bazı bölümlerinin daha iyi olduğundan söz ederken söylediklerine hiç güvenmediğini gösteriyor. Söylediklerine gerçekten inanmıyor” sözlerini The Sun'a söyledi.

    Ayrıca Carrick’in alnındaki kırışıklıklar, sıkıntı, kaygı ve artan hayal kırıklığının göstergesi olarak değerlendirildi. Stanton, Carrick’in dudaklarını aşırı derecede bastırdığını da gözlemledi. Bunu, kulübün mevcut durumuna ilişkin gerçek duygularını bilinçli olarak gizleme çabası şeklinde yorumladı.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick'in beden dili rahatsız olduğunu gösteriyor

    Bahsedilen son önemli işaret, Carrick'in dilini dışarı çıkarmasıydı. Stanton bunu, bulunduğu ortamda huzursuz hisseden küçük çocuklarda sık görülen, kendini yatıştırmaya yönelik bir davranışa benzetti.

    Stanton, "Dilini dışarı çıkarmak, çok küçük çocukların bir durumdan mutsuz olduklarında ve rahatsızlık duyduklarında sergiledikleri, kendilerini rahatlatmaya yönelik bir hareket. Carrick de şu anda görevinde ve işlerin kendisi açısından gidişatında büyük bir rahatsızlık hissediyor" diye açıkladı.

    Stanton ayrıca Carrick'in solgun göründüğünü ve belirgin biçimde terlediğini belirtti. Bunun, teknik direktörün içgüdüsel olarak Old Trafford'daki stresli durumdan olabildiğince uzaklaşmak istediğine işaret eden fizyolojik bir "kaçma" tepkisi olduğunu öne sürdü.

  • Sahadaki sıkıntılar sürüyor

    Uzmanların dile getirdiği taktiksel ve psikolojik sorunlar, Manchester United için iç karartıcı sonuçlara dönüştü. Tottenham ile karşılaşmasında United, Bryan Mbeumo'nun 73. dakikada attığı golün ardından üstünlüğü ele geçirmiş gibi görünüyordu. Kısa süre sonra Tottenham'dan Rodrigo Bentancur da kırmızı kart gördü.

    Ancak sayısal üstünlüğe rağmen Carrick'in ekibi geri çekildi ve Dominic Solanke'nin duraklama dakikalarında kafayla beraberlik golünü atmasına engel olamadı. Maçları galibiyetle bitirememe sorunu tekrar eden bir hâl aldı; takım, sayısal üstünlükle tamamladığı son üç maçın hiçbirini kazanamadı. Atmosfer zehirli bir hâl alırken taraftarlar takımı hem devre arasında hem de maçın bitiş düdüğünde yüksek sesle ıslıkladı.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester United'ın son 40 yıldaki en kötü başlangıcı

    Manchester United'ın bu sezonki istatistikleri yönetim açısından iç açıcı değil. Premier League'deki ilk altı maçında yalnızca altı puan toplayan kulüp, en üst ligde bir sezona son 40 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Ruben Amorim'in yerine geçici olarak göreve geldiğinde kadroya yeniden hayat veren Carrick, kalıcı görevde çok daha fazla zorlanıyor.

    Geçen sezonun sonunda 17 maçta 39 puan topladığı müthiş serinin ardından yakaladığı ivme tamamen kayboldu ve kulüp puan tablosunda 12. sıraya geriledi.

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