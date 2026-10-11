Carrick, takımının tarihsel ölçüde kötü bir form grafiği sergilemesi nedeniyle yoğun bir incelemeyle karşı karşıya. Tottenham Hotspur ile alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik beraberliğin ardından beden dili uzmanı Darren Stanton, teknik direktörün dayanma sınırına yaklaştığını düşündüren çeşitli fiziksel işaretlere dikkat çekti.

Eski bir polis dedektifi olan Stanton, Carrick’in aşırı baskı altında göründüğünü belirterek son dönemde kamuoyu önündeki hâlinde dört belirgin “alarm işareti” tespit etti. Uzman, “İlk olarak tek omzunu silktiğini görüyoruz. Bu, maçın bazı bölümlerinin daha iyi olduğundan söz ederken söylediklerine hiç güvenmediğini gösteriyor. Söylediklerine gerçekten inanmıyor” sözlerini The Sun'a söyledi.

Ayrıca Carrick’in alnındaki kırışıklıklar, sıkıntı, kaygı ve artan hayal kırıklığının göstergesi olarak değerlendirildi. Stanton, Carrick’in dudaklarını aşırı derecede bastırdığını da gözlemledi. Bunu, kulübün mevcut durumuna ilişkin gerçek duygularını bilinçli olarak gizleme çabası şeklinde yorumladı.