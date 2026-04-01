Görevden alınmasından sadece birkaç hafta sonra: Lukas Kwasniok'un Bundesliga'da muhteşem bir geri dönüşü mü yaklaşıyor?

Şu anda Dieter Hecking, "Kurtlar"ın baş antrenörlüğünü yürütüyor; ancak 61 yaşındaki teknik adam, ligde kalma mücadelesinde başlangıçta sadece acil durum çözümü olarak göreve getirilmişti ve sözleşmesi sadece sezon sonuna kadar sürüyor.

Özellikle ikinci Bundesliga'ya düşme durumunda, Werksklub'un Hecking ile devam etmesi son derece olasılık dışı görünüyor, ancak Sport Bild'in bilgilerine göre Hecking, yazın ötesinde de Autostadt'ta çalışmayı düşünebilir.

Alt ligde yeni bir başlangıç yapılacaksa, Kwasniok tercih edilen seçenek olacaktır. 44 yaşındaki teknik adam, sonuç alamadığı için Mart ayında 1. FC Köln'ün teknik direktörlüğünden kovulduktan sonra şu anda kulüpsüz durumda. Kwasniok, sezon başında Effzeh'in başına geçmişti.