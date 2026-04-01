Sport Bild'in haberine göre, 44 yaşındaki teknik adam, yaz aylarında acilen ihtiyaç duyulan yenilenme sürecini yönetmesi için VfL Wolfsburg'un gündeminde yer alıyor.
Görevden alınmasından sadece birkaç hafta sonra: Lukas Kwasniok'un Bundesliga'da muhteşem bir geri dönüşü mü yaklaşıyor?
Şu anda Dieter Hecking, "Kurtlar"ın baş antrenörlüğünü yürütüyor; ancak 61 yaşındaki teknik adam, ligde kalma mücadelesinde başlangıçta sadece acil durum çözümü olarak göreve getirilmişti ve sözleşmesi sadece sezon sonuna kadar sürüyor.
Özellikle ikinci Bundesliga'ya düşme durumunda, Werksklub'un Hecking ile devam etmesi son derece olasılık dışı görünüyor, ancak Sport Bild'in bilgilerine göre Hecking, yazın ötesinde de Autostadt'ta çalışmayı düşünebilir.
Alt ligde yeni bir başlangıç yapılacaksa, Kwasniok tercih edilen seçenek olacaktır. 44 yaşındaki teknik adam, sonuç alamadığı için Mart ayında 1. FC Köln'ün teknik direktörlüğünden kovulduktan sonra şu anda kulüpsüz durumda. Kwasniok, sezon başında Effzeh'in başına geçmişti.
Wolfsburg için küme düşme, ciddi mali sonuçlar doğurur
Eski Paderborn teknik direktörünün yanı sıra Stefan Leitl (Hertha BSC), Thomas Reis (en son Samsunspor'da görev yaptı) ve Christian Schulz (en son Hannover 96'da yardımcı antrenörlük yaptı) da Wolfsburg'un diğer adayları olarak gösteriliyor. Genel olarak, yeni teknik direktörün hem birinci hem de ikinci ligde başarı vaat eden bir profile sahip olması bekleniyor.
VfL, 27 maçta topladığı sadece 21 puanla şu anda ligin sondan ikinci sırasında yer alıyor. Takım, son on resmi maçtır galibiyet bekliyor; en son üç puanı Ocak ortasında FC St. Pauli'yi 2-1 yenerek almıştı.
Wolfsburg gerçekten 2. Bundesliga'ya düşerse, bunun finansal açıdan da büyük etkileri olacaktır. Sport Bild'in bilgilerine göre ana sponsor VW, ödemelerini yaklaşık yüzde 20 azaltacak, ayrıca oyuncu maaşları için ayrılan bütçe de yaklaşık yüzde 40 oranında kısılmak zorunda kalacaktır.