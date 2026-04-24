Görevden alınmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı: Chelsea oyuncuları, eski teknik direktör Liam Rosenior'a görünüşe göre çirkin bir lakap takmışlardı

Fransa'daki Chelsea'nin kardeş kulübü Racing Strasbourg'da başarılı bir dönem geçirdikten sonra Rosenior, Ocak ayında Londra'ya gönderilerek görevden alınan Enzo Maresca'nın yerine getirildi. Ancak bu yıldızlar topluluğunda Rosenior'un otorite sorunları yaşadığı iddia ediliyor; sözde lakabı da bunu vurguluyor.

Rosenior yönetimindeki ilk dönemde sonuçlar hala iyiydi, ancak son zamanlarda Chelsea dramatik bir krize sürüklendi. Son sekiz resmi maçın yedisini kaybetti, son üç maçta ise tek bir gol bile atamadı. Bunun sonucunda Londra ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e elendi ve Premier Lig'de sekizinci sıraya geriledi.