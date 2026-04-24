İngiliz BBC'ninhaberine göre, 41 yaşındaki İngiliz adama "supply teacher" lakabı takılmıştı. Bu, Türkçe'de "yedek öğretmen" anlamına geliyor. Sonradan bu lakap, durumla oldukça uyumlu olduğu ortaya çıktı.
Görevden alınmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı: Chelsea oyuncuları, eski teknik direktör Liam Rosenior'a görünüşe göre çirkin bir lakap takmışlardı
Fransa'daki Chelsea'nin kardeş kulübü Racing Strasbourg'da başarılı bir dönem geçirdikten sonra Rosenior, Ocak ayında Londra'ya gönderilerek görevden alınan Enzo Maresca'nın yerine getirildi. Ancak bu yıldızlar topluluğunda Rosenior'un otorite sorunları yaşadığı iddia ediliyor; sözde lakabı da bunu vurguluyor.
Rosenior yönetimindeki ilk dönemde sonuçlar hala iyiydi, ancak son zamanlarda Chelsea dramatik bir krize sürüklendi. Son sekiz resmi maçın yedisini kaybetti, son üç maçta ise tek bir gol bile atamadı. Bunun sonucunda Londra ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e elendi ve Premier Lig'de sekizinci sıraya geriledi.
FC Chelsea: Liam Rosenior'un yerine kim geçecek?
Salı günü Brighton & Hove Albion'a 0-3 yenildikten sonra Rosenior nihayet görevinden alındı. Chelsea, resmi bir açıklamada, "Bu karar kulüp için kolay olmadı, ancak son dönemdeki sonuçlar ve performanslar gerekli standartların gerisinde kaldı" dedi.
Rosenior'un Chelsea ile olan sözleşmesi aslında 2032'ye kadar devam edecekti, tazminatının 28 milyon euro olduğu belirtiliyor. Geçici olarak, eski gençlik takım koçu Calum McFarlane (40) teknik direktörlük görevini devraldı. Roseniors'un kalıcı halefi olarak en favori isim, AFC Bournemouth ile olan sözleşmesi yaz aylarında sona erecek olan Andoni Iraola olarak görülüyor. Cesc Fabregas, Filipe Luis, Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Frank Lampard ve Jose Mourinho'nun da adı geçiyor.
Chelsea, Pazar günü FA Cup yarı finalinde Leeds United ile karşılaşacak.