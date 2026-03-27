Julian Nagelsmann, Alman milli takımının çılgın 4-3 galibiyetinde, formda olmayan Nick Woltemade'yi Deniz Undav'ın yerine sahaya sürme kararını RTL'de şiddetle savundu.
DFB notları: Wirtz kendi dünyasında - Rüdiger şimdiden ellerini ovuşturuyor
Julian Nagelsmann, Alman milli takımının çılgın 4-3 galibiyetinde, formda olmayan Nick Woltemade'yi Deniz Undav'ın yerine sahaya sürme kararını RTL'de şiddetle savundu.
DFB notları: Wirtz kendi dünyasında - Rüdiger şimdiden ellerini ovuşturuyor
Neden 63. dakikada Kai Havertz'in yerine şu anda formunun zirvesinde olan Undav'ı değil de Woltemade'i oyuna aldı? Şöyle ki: Birincisi, bu "son derece yoğun bir maç" olmuş ve Undav, "özellikle topu çok fazla elinde tuttuğu zamanlarda" sergilediği "sayısız niteliklerini" bu maçta tam olarak ortaya koyamamış.
İkincisi ise, ve bu açıkça çok daha belirleyici bir noktaydı, Nagelsmann, İngiltere'de forma giyen oyuncunun sarsılan özgüvenini, DFB takımında biraz süre vererek yeniden canlandırmak istedi.
Woltemade, Newcastle United'da ilk beş lig maçında attığı dört golle rüya gibi bir başlangıç yaptıktan sonra zor bir dönemden geçiyor, sık sık çok daha geride oynamak zorunda kalıyor ve forvetin merkezinde en iyi performansını sergileyemiyor. Nagelsmann bunu bir basın toplantısında eleştirmiş ve bu konuda meslektaşı Eddie Howe'a bir gönderme yapmaktan kendini alamamıştı.
"Onun bizim takımımızda kaleden 80 metre uzakta olmayacağını garanti edebilirim," demişti Nagelsmann ve Cuma akşamı Woltemade'in milli formayla gösterdiği yüksek gol ortalamasına (9 maçta 4 gol) da değindi.
"Nick bizim takımda harika bir performans sergiliyor ve Newcastle'da şu anda pek de kolay bir dönem geçirmiyor. Şimdi bir seçim yapmam gerekiyor: Formda olan bir üst düzey forvete güvenimi sürdürmek mi, yoksa şu anda pek formda olmayan başka bir üst düzey forveti kenara mı almak? Bu konuda psikologlara ne diyeceklerini sorabiliriz," diyerek kararını savunan Nagelsmann, ardından bu psikologları da eleştirdi. Onlar "muhtemelen benim tam tersini" söyleyeceklerdi: "Bu, görevde olmayan psikologların hobisidir, her zaman tüm teknik direktörlerin tam tersini iddia etmeyi severler."
Yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası'na da değinen Nagelsmann, 1,98 metre boyundaki, teknik becerileri yüksek bu uzun boylu oyuncunun hala ne kadar önemli olabileceğini de açıkça belirtti. "Bence Nick Woltemade'in bizim takımda tekrar formuna kavuşması akıllıca olur. Newcastle'da işler yolunda gitmiyor ve Deniz zaten formda. Bugün oynasaydı ya da oynamasaydı, bu haftaki özgüvenini değiştirmeyecek."
Woltemade ve Newcastle örneğinden farklı olarak, VfB Stuttgart'ta Undav'ın vücudunun herhangi bir parçasıyla dokunduğu her şey adeta otomatik olarak altına dönüşüyor. 29 yaşındaki oyuncu şimdiden kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor ve şu anda 38 resmi maçta 23 gol ve 13 asistle oynuyor.
Yine de, Mart ayı başında Nagelsmann'ın çok tartışılan kicker röportajının ardından, Undav'ın her şeye rağmen milli takım teknik direktörünün Dünya Kupası planlarında yer almayabileceğine dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.
Bu spekülasyonlar, kısa bir süre sonra Undav'ın verdiği röportajda, Nagelsmann'ın şu anda kendisini aramasına gerek olmadığını söylemesiyle daha da güçlendi. Milli takım teknik direktörü, kadro seçimi sırasında Undav ile ilişkilerinin gergin olabileceğine dair söylentileri hemen yalanladı. Her şeyin "yolunda" olduğunu söyledi.
Bu ilişkinin daha da iyi olması için tek şey, Nagelsmann'ın önümüzdeki Salı günü Gana'ya karşı oynanacak milli takım maçında Undav'a hak ettiği şansı verip kendini kanıtlamasına izin vermesi olabilir. Ancak Nagelsmann, VfB yıldızının ilk 11'de yer alıp almayacağı konusunda bir söz vermek istemedi.
"Bunu henüz karar vermedik. Önce herkesin maçtan nasıl çıktığını, herkesin sağlıklı olup olmadığını görmemiz gerekiyor," dedi Nagelsmann kaçamak bir cevap vererek.
|Oyuncular
|Maçlar
|Goller
|Asist
|Nick Woltemade
|48
|11
|5
|Deniz Undav
|38
|23
|13