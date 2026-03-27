Neden 63. dakikada Kai Havertz'in yerine şu anda formunun zirvesinde olan Undav'ı değil de Woltemade'i oyuna aldı? Şöyle ki: Birincisi, bu "son derece yoğun bir maç" olmuş ve Undav, "özellikle topu çok fazla elinde tuttuğu zamanlarda" sergilediği "sayısız niteliklerini" bu maçta tam olarak ortaya koyamamış.

İkincisi ise, ve bu açıkça çok daha belirleyici bir noktaydı, Nagelsmann, İngiltere'de forma giyen oyuncunun sarsılan özgüvenini, DFB takımında biraz süre vererek yeniden canlandırmak istedi.

Woltemade, Newcastle United'da ilk beş lig maçında attığı dört golle rüya gibi bir başlangıç yaptıktan sonra zor bir dönemden geçiyor, sık sık çok daha geride oynamak zorunda kalıyor ve forvetin merkezinde en iyi performansını sergileyemiyor. Nagelsmann bunu bir basın toplantısında eleştirmiş ve bu konuda meslektaşı Eddie Howe'a bir gönderme yapmaktan kendini alamamıştı.

"Onun bizim takımımızda kaleden 80 metre uzakta olmayacağını garanti edebilirim," demişti Nagelsmann ve Cuma akşamı Woltemade'in milli formayla gösterdiği yüksek gol ortalamasına (9 maçta 4 gol) da değindi.