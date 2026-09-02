Görev imkânsız mı? Golcü Bayern Münih forveti Harry Kane, Robert Lewandowski'nin gol rekorunu kovalamayı sürdürürken Bundesliga tarihine geçmek neden hâlâ ulaşılmaz görünüyor?

Kane'in mevcut sözleşmesinde son yıla girilmesinin ardından Münih'te yeni bir kontrat imzalaması bekleniyor, ancak gol konusunda Lewandowski'yi geride bırakabilir mi? Bu soruya yanıt veren Hamann, ToonieBet iş birliği kapsamında konuşurken, rekor kovalayan performanslarla ilgili olarak GOAL'e şunları söyledi: “Bu rekor 40 ya da 50 yıl boyunca ayakta kaldı ve herkes bunun yapılamayacağını söyledi. Ama sonra Lewandowski vites yükseltti ve Gerd Muller'i bir gol farkla geçti.

“Kane, iki ya da üç harika sezonda inanılmaz sayıda gol attı ama yine de dört ya da beş gol geride kaldı. Bunu da söyledim, sanırım sekiz ya da dokuz ay önce Noel zamanıydı, insanlar ‘ilk yarıda sanırım 17, 18, 19 gol attı, acaba yapabilir mi?’ derken ben her şeyin Şampiyonlar Ligi'ne bağlı olduğunu söyledim. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ileri giderlerse, onun oynamayacağı ya da sonradan oyuna gireceği, hatta hiç süre almayacağı bir, iki, üç maç olacaktır.

“Bence bu rekoru kırmak istiyorsanız muhtemelen en az 30, büyük ihtimalle 32, belki de tüm maçlarda oynamanız gerekir. Ve artık Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla maç var, kendisi de artık bir yaş daha büyük.

“Grup aşamasında elenirlerse, ki bu olmayacak, bence muhtemelen bunu yapma şansı olur. Ama olmayacak çünkü muhtemelen yine Şampiyonlar Ligi'nde ileri gidecek.

“Bence rekor söz konusu olduğunda bu onun aleyhine işliyor, çünkü Şampiyonlar Ligi yarı finalleri ya da çeyrek finalleri arasına sıkışmış, ligi muhtemelen zaten kazanmış olduğunuz bir lig maçında oynadığınızda, onun oynamama ihtimali çok yüksek. Onu riske etmezler ve bu da ona yardımcı olmaz. Yani bunu yapabilecek kapasitesi var mı? Evet, elbette var. Bence bunu yapamayacak.”