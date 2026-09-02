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Görev imkânsız mı? Golcü Bayern Münih forveti Harry Kane, Robert Lewandowski'nin gol rekorunu kovalamayı sürdürürken Bundesliga tarihine geçmek neden hâlâ ulaşılmaz görünüyor?
Lewandowski, 2020-21 sezonunda Bundesliga'da 41 gol attı.
Allianz Arena'daki unutulmaz döneminde sekiz yerel şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan efsanevi Polonyalı golcü Lewandowski, 2020-21 sezonundaki yerel lig maratonunda Almanya'da 41 gol gibi oldukça çarpıcı bir sayıya ulaşmıştı.
Hiç kimse bu üretkenliği yakaladığını iddia edemez; işin en iyilerinden bazıları buna çok yaklaşsa da sonunda kısa kaldı. Kane de bu kategoride yer alıyor. Bayern formasıyla 149 maçta 146 kez ağları havalandırdı.
Bavyera'da kupa lanetini kıran 33 yaşındaki yıldız, aynı zamanda tarih kitaplarına geçecek önemli başarılara da imza attı. Tottenham ile yollarını ayırdığından bu yana üst üste üç kez Gol Krallığı kazandı ve Bundesliga'da 100 gole ulaşmasına sadece iki gol kaldı.
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Kane'in Lewandowski'nin rekorunu kırmasının neden zor olacağı
Kane'in mevcut sözleşmesinde son yıla girilmesinin ardından Münih'te yeni bir kontrat imzalaması bekleniyor, ancak gol konusunda Lewandowski'yi geride bırakabilir mi? Bu soruya yanıt veren Hamann, ToonieBet iş birliği kapsamında konuşurken, rekor kovalayan performanslarla ilgili olarak GOAL'e şunları söyledi: “Bu rekor 40 ya da 50 yıl boyunca ayakta kaldı ve herkes bunun yapılamayacağını söyledi. Ama sonra Lewandowski vites yükseltti ve Gerd Muller'i bir gol farkla geçti.
“Kane, iki ya da üç harika sezonda inanılmaz sayıda gol attı ama yine de dört ya da beş gol geride kaldı. Bunu da söyledim, sanırım sekiz ya da dokuz ay önce Noel zamanıydı, insanlar ‘ilk yarıda sanırım 17, 18, 19 gol attı, acaba yapabilir mi?’ derken ben her şeyin Şampiyonlar Ligi'ne bağlı olduğunu söyledim. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ileri giderlerse, onun oynamayacağı ya da sonradan oyuna gireceği, hatta hiç süre almayacağı bir, iki, üç maç olacaktır.
“Bence bu rekoru kırmak istiyorsanız muhtemelen en az 30, büyük ihtimalle 32, belki de tüm maçlarda oynamanız gerekir. Ve artık Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla maç var, kendisi de artık bir yaş daha büyük.
“Grup aşamasında elenirlerse, ki bu olmayacak, bence muhtemelen bunu yapma şansı olur. Ama olmayacak çünkü muhtemelen yine Şampiyonlar Ligi'nde ileri gidecek.
“Bence rekor söz konusu olduğunda bu onun aleyhine işliyor, çünkü Şampiyonlar Ligi yarı finalleri ya da çeyrek finalleri arasına sıkışmış, ligi muhtemelen zaten kazanmış olduğunuz bir lig maçında oynadığınızda, onun oynamama ihtimali çok yüksek. Onu riske etmezler ve bu da ona yardımcı olmaz. Yani bunu yapabilecek kapasitesi var mı? Evet, elbette var. Bence bunu yapamayacak.”
Kane art arda beşinci Bundesliga Gol Kralı ödülünü kazanacak mı?
Eğer Allianz'taki kalış süresini gerçekten uzatırsa, muhtemelen birkaç yıl daha, o zaman Kane, Lewandowski'nin üst üste beş kez Gol Kralı olma rekoruna ortak olabilir. Bu da çok önemli bir başarı olur.
İngiltere kaptanının formda kaldığı takdirde bu seviyeye ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda, eski Bayern orta saha oyuncusu Hamann şöyle ekledi: “Kesinlikle. Ve tabii ki o bir elçi. Harika biri. Gerçekten çok sevilen bir karakter. Açıkçası sadece Bayern Münih taraftarları değil, herkes İngiltere kaptanının Bundesliga'da oynamasından memnuniyet duyuyor.
“Bence oraya çok iyi yerleşti. Yeni bir sözleşmeden bahsediyorlar. Ailesinin ve eşinin Münih'te çok mutlu ve düzenini kurmuş olduğunu düşünüyorum. Bunu duymak güzel.
“Formda kalırsa, muhtemelen sezona 20 ya da 25 golle başlar. Bunun üzerine attığı her gol muhtemelen bonus olur. Ama onun 20-25 gol atmadığı bir senaryo göremiyorum ki bu da çoğu yıl ona o büyük Gol Krallığı'nı kazandırır.
“Formda kalırsa yine kazanır. O gerçekten olağanüstü bir bitirici. Tabii ki hepimiz penaltı kullanma becerisinden bahsediyoruz. Ama iki ayağıyla da yaptığı bitiricilik gerçekten... Kale önündeki fırsatlar söz konusu olduğunda, futbol tarihinde ondan daha klinik bir bitirici olduğundan emin değilim.”
- Getty
Kane'in hedefleri: Bayern ile Ballon d'Or ve Şampiyonlar Ligi zaferi
Kane, Tottenham ve İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak, birçok alanda Lewandowski ile boy ölçüşürken, Polonyalının Bayern formasıyla kaydettiği toplam 344 gole yaklaşabilmesi için Münih'te birkaç yıl daha geçirmesi gerekir.
Ancak bu, onun aklındaki bir hedef değil; zira odağı, şu anda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere daha fazla büyük kupa kazanmaya kilitlenmiş durumda. Ayrıca 2026'da Ballon d'Or zaferini tatmaya yönelik önde gelen adaylardan biri olmayı da sürdürüyor.
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