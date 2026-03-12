Goretzka, Bayern Münih'te ne kadar kazanıyor ve ilgilenen kulüplerden ne kadar ücret talep ediyor: Milan ve Inter bekleme modunda

Ancak maliyetlerin ötesinde, Goretzka'yı bedelsiz transfer etmek için sıraya girilmiş durumda. Bild'in haberine göre, birçok Avrupa kulübü, rekabeti önlemek amacıyla nasıl hareket edeceklerini anlamak için ilk adımlarını değerlendiriyor. Şu anda en önde olan kulüp, Ocak ayında ilgisini belirtmiş olan ve oyuncunun taleplerini karşılamak için büyük bir bütçe sorunu yaşamayacak olan Arsenal. Oyuncu da tercih listesinin en başına Gunners'ı koymuş durumda. Milan ve Inter, zorlukların farkında olarak bekliyorlar, ancak Goretzka'yı bedelsiz transfer etmek Serie A'da da cazip bir seçenek.