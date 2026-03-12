Sezon sonunda Leon Goretzka ve Bayern Münih'in yolları ayrılacak. 1995 doğumlu oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona eriyor ve Alman kulübü, oyuncunun bedelsiz olarak ayrılacağını şimdiden açıkladı. Bu nedenle transfer piyasasını takip etmek gerekiyor, çünkü bu kadar önemli bir oyuncunun bedelsiz olarak ayrılması, yaz transfer döneminde birçok kulüp için düşük maliyetli bir fırsat olabilir. Orta saha oyuncusuna ilgi gösteren kulüpler arasında Inter ve Milan da var ve bu kulüpler oyuncunun menajeriyle bazı temaslarda bulunmuş durumda.
Çeviri:
Goretzka, Bayern Münih'te ne kadar kazanıyor ve ilgilenen kulüplerden ne kadar ücret talep ediyor: Milan ve Inter bekleme modunda
GORETZKA ANLAŞMASININ RAKAMLARI
İki Milan takımı da durumu değerlendirip bir sonraki adımlarını planlıyor. Şu anda olası bir anlaşmanın önündeki engel, Goretzka ve menajerinin ekonomik talepleri olabilir: 7 milyon euro net maaş, ki bu Bayern Münih'te şu anda kazandığı maaşla hemen hemen aynı, imza anında 8/10 milyon bonus ve menajer komisyonu. Özellikle bedelsiz transfer olan bir oyuncu için önemli bir yatırım olan bu transferin toplam maliyeti 20 milyon avroya yaklaşacak.
ARSENAL POLE'DE
Ancak maliyetlerin ötesinde, Goretzka'yı bedelsiz transfer etmek için sıraya girilmiş durumda. Bild'in haberine göre, birçok Avrupa kulübü, rekabeti önlemek amacıyla nasıl hareket edeceklerini anlamak için ilk adımlarını değerlendiriyor. Şu anda en önde olan kulüp, Ocak ayında ilgisini belirtmiş olan ve oyuncunun taleplerini karşılamak için büyük bir bütçe sorunu yaşamayacak olan Arsenal. Oyuncu da tercih listesinin en başına Gunners'ı koymuş durumda. Milan ve Inter, zorlukların farkında olarak bekliyorlar, ancak Goretzka'yı bedelsiz transfer etmek Serie A'da da cazip bir seçenek.