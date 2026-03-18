"Göreceğiz" - Enzo Fernandez, PSG'nin ezici galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Chelsea'den ayrılabileceğine işaret etti
Blues'un Avrupa hayalleri suya düştü
Chelsea’nin bu sezonki Avrupa hayalleri, Stamford Bridge’de PSG’ye karşı 3-0’lık bir iç saha yenilgisiyle sona erdi ve takım, toplamda 8-2’lik acı bir skorla turnuvadan elendi. Maçın bitiş düdüğünün ardından, gündem hızla sahadan kulübün en pahalı transferlerinden birinin geleceğine kaydı. Fernandez, Blues projesine olan uzun vadeli bağlılığı konusunda sıkıştırıldığında, Avrupa’nın seçkin kulüplerini alarma geçirecek gizemli bir yanıt verdi.
Enzo, geleceğe dair şok edici bir açıklama yaptı
Mağlubiyetin ardından ESPN Arjantin'e konuşan Dünya Kupası şampiyonu, Batı Londra'daki planları hakkında doğrudan bir soru aldı. Fernandez, “Bilmiyorum, sekiz maç ve FA Kupası kaldı. Dünya Kupası var, ondan sonra bakarız” dedi. Bu açıklama, orta saha oyuncusunun ilk kez kamuoyu önünde tereddüt ettiğini gösteriyor; özellikle de PSG'nin yaz transfer döneminde olası bir hamle öncesinde durumunu takip ettiği bildiriliyor.
Şampiyonlar Ligi macerası hayal kırıklığıyla sona ermiş olsa da, Fernandez kişisel olarak istatistiksel açıdan verimli bir sezon geçirdi ve 45 maçta 12 gol ve 6 asist kaydetti. Daha geçen ay, orta saha oyuncusu Stamford Bridge'de geçirdiği zamandan duyduğu gururu dile getirerek şöyle demişti: "Gerçek şu ki, burada geçirdiğim üç yıldan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü kulüp için çok zor bir dönemde geldim; birçok değişiklik oldu, teknik direktörler gelip gitti, ama işlerin gidişatından memnunum."
Rosenior, ayrılacağına dair söylentilere yanıt verdi
Yıldız oyuncusunu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalan Rosenior, Fernandez’in maç sonrası açıklamalarının önemini küçümsemeye çalıştı. Gazetecilerin soruları üzerine, oyuncunun son açıklamalarını henüz takip etmediğini itiraf etti.
Football London'a göre Rosenior, "Öncelikle, bunu görmedim" dedi. "Maçtan sonra spekülasyonlar hakkında konuşmak benim için zor ve şu anda en önemli şeylere odaklanmam gerekiyor, yani Cumartesi günü Everton karşısında iyi bir sonuç almamız." Teknik direktörün önceliği, kulübün bir yıl daha Avrupa'nın en üst düzey turnuvalarından uzak kalmaması için ligi ilk dörtte bitirmek.
Sezonun en önemli doruk noktası
Chelsea, önümüzdeki sezonun kadro yapısını belirleyecek olan, her şeyin belirleneceği kritik bir iç saha maçları dönemine giriyor. Blues, Premier League'de ilk dört sıraya geri dönüp Avrupa'nın en üst düzey futbol turnuvalarına katılma hakkını elde edemezse, Fernandez'in belirsiz tavrı hızla kalıcı bir ayrılığa dönüşebilir. Şu anki öncelik FA Cup'ta kupa kazanmak ve ligin son sekiz maçını atlatmak olsa da, yaz aylarında yüksek profilli bir ayrılığın yaklaşan tehdidi Stamford Bridge'in üzerine ağır bir gölge düşürüyor.
Reklam