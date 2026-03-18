"Göreceğiz" - Enzo Fernandez, PSG'nin ezici galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Chelsea'den ayrılabileceğine işaret etti

Mağlubiyetin ardından ESPN Arjantin'e konuşan Dünya Kupası şampiyonu, Batı Londra'daki planları hakkında doğrudan bir soru aldı. Fernandez, “Bilmiyorum, sekiz maç ve FA Kupası kaldı. Dünya Kupası var, ondan sonra bakarız” dedi. Bu açıklama, orta saha oyuncusunun ilk kez kamuoyu önünde tereddüt ettiğini gösteriyor; özellikle de PSG'nin yaz transfer döneminde olası bir hamle öncesinde durumunu takip ettiği bildiriliyor.

Şampiyonlar Ligi macerası hayal kırıklığıyla sona ermiş olsa da, Fernandez kişisel olarak istatistiksel açıdan verimli bir sezon geçirdi ve 45 maçta 12 gol ve 6 asist kaydetti. Daha geçen ay, orta saha oyuncusu Stamford Bridge'de geçirdiği zamandan duyduğu gururu dile getirerek şöyle demişti: "Gerçek şu ki, burada geçirdiğim üç yıldan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü kulüp için çok zor bir dönemde geldim; birçok değişiklik oldu, teknik direktörler gelip gitti, ama işlerin gidişatından memnunum."