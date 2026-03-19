"Göreceğiz" - Cristian Romero, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Tottenham'daki geleceği hakkında açık sözlü bir açıklama yaptı
Tottenham kazandı ama Şampiyonlar Ligi'nden elendi
Romero, geçici teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Atlético karşısında ilk galibiyetini alan Spurs kadrosunda yer almıştı, ancak takım sonuçta Avrupa kupalarından elendi. Tottenham artık dikkatini yeniden Premier Lig’e ve küme düşmemek için vereceği mücadeleye yöneltecek. Öte yandan Romero, yaz transfer döneminde Atlético’nun ilgilendiği yönündeki spekülasyonlar üzerine maçın ardından Kuzey Londra’daki geleceği hakkında sorulara yanıt verdi.
Romero, Spurs'taki geleceği hakkında sorguya çekildi
Romero, geleceği konusunda oldukça çekingen davranarak gazetecilere şunları söyledi: "Gerçek şu ki, şu anki durumumuza odaklanmış durumdayım. Kulübe büyük saygı ve sevgi duyuyorum ve sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Sonrasını göreceğiz ama şu anda en önemli şey enerjimizi toplamak."
Atletico teknik direktörü Diego Simeone, maç öncesinde Romero'yu överek şunları söyledi: "Arjantin taraftarı olarak konuşuyorum. Kişiliğine, karakterine, defansif çalışmasına ve topla oynama yeteneğine hayranım. Arjantin taraftarı olarak, onu Spurs'ta oynadığı maçlardan daha çok milli takımda oynadığı maçlarda izledim, ama kesinlikle onun büyük bir hayranıyım."
Spurs gelişiyor mu?
Çarşamba günü Atlético'ya karşı alınan galibiyet, Premier Lig'de Liverpool ile oynanan beraberliğin ardından geldi; bu iki sonuç, Spurs'un Tudor yönetiminde gelişme kaydettiğini gösteriyor. Tottenham teknik direktörüne takımının formu sorulduğunda, küme düşme mücadelesinin sezonun son birkaç haftasına kadar süreceğini düşündüğünü belirtti.
"Elbette son iki maçta iyileşme kaydettik, ancak iki maç önce de söylediğim gibi, bu iki maçı değerlendirmek imkansız, çünkü Madrid karşısında ilk 20 dakikada olanlar, teknik direktör, takım, taktik veya antrenmanlarla hiçbir ilgisi yok," dedi.
"Bununla hiçbir ilgisi yok. Bir önceki maçta Crystal Palace'a karşı 1-0 öndeydik ve maçı tamamen kontrol ediyorduk - kırmızı kart da öyle, bununla hiçbir ilgisi yok. Futbolda her gün, her gün, her gün, her Pazar teyit edilmeye ihtiyacınız var. Bildiğimiz gibi Pazar günü önemli bir maç var ama bu henüz hiçbir şeyi belirlemeyecek. Daha önce de söylediğim gibi, her şeyin son iki veya üç maçta belirleneceğine inanıyorum."
Tottenham kritik maça doğru ilerliyor
Tottenham, ligin alt sıralarında yer alan takımlar arasında gerçekleşecek büyük bir mücadelede Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Spurs, şu anda Vitor Pereira'nın takımının sadece bir puan üzerinde bulunuyor ve pazar günü yenilmesi ve aynı durumda olan West Ham'ın Aston Villa'yı yenmesi halinde ligin son üç sırasına düşebilir. Romero da bir başka cezadan kaçınmak için maçta dikkatli olmak zorunda. Defans oyuncusu, 2025-26 sezonunda şu anda dokuz sarı kartta ve 18 Nisan'da Tottenham'ın Brighton ile oynayacağı maçtan önce bir sarı kart daha alırsa iki maç ceza alacak.
Reklam