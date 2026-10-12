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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
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“Göreceğiz”: Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı ileride transfer etme ihtimalini dışlamıyor

Transfers
E. Haaland
H. Kane
Bayern Münih
Bundesliga
M.City
Premier Lig

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, gelecekte Erling Haaland’ı Manchester City’den transfer etme ihtimalini dışlamadı. Alman şampiyonunun şimdilik yeterli hücum gücüne sahip olduğunu vurgulayan Hainer, Harry Kane’in yerini doldurmaya yönelik planlar şekillenmeye başlarken koşulların ileride değişebileceğini kabul etti.

  • Alman devi olası halefi takip ediyor

    Hainer, Bayern'in hücum hattındaki ihtiyaçları önümüzdeki yıllarda değişirse Haaland için gelecekte bir hamle yapma ihtimalini dışlamadı. Forvet hakkındaki spekülasyonlar yoğunlaştı; çünkü bağımsız bir komisyon, City'yi ciddi mali ihlallerden ve 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında Premier League ile iş birliği yapmamaktan suçlu buldu. Bu karar, küme düşürülme ihtimalini gündeme getirdi. Bayern yönetimi, yüksek gol üretimine sahip Norveçli oyuncunun hücum hattına liderlik edecek dünya çapında ideal bir halef olacağını düşünüyor.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    Bayern Münih yönetiminden mevcut hücum gücüne destek

    City'nin küme düşme ihtimaline değinen 72 yaşındaki başkan, Vincent Kompany'nin şu anda elindeki hücum gücünden duyduğu memnuniyeti hemen vurguladı. BILD'e konuşan başkan, üst düzeyde gol üretmeyi sürdüren hücum hattını övdü: “Kane, [Michael] Olise, [Luis] Diaz ve diğerleriyle olağanüstü bir hücum hattımız var. Geçen sezon 120'den fazla gol attık. Bu yüzden hücumda çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum.”

  • “Göreceğiz”

    Transfer piyasasına girmek için acele etmeyen Hainer, eski Borussia Dortmund forvetini ileride Kane'in halefi olarak kadroya katmayı hedefleyip hedeflemedikleri sorulduğunda belirgin biçimde farklı bir tavır sergiledi. BILD'e verdiği röportajda sözlerini sürdüren kulübün üst düzey yöneticisi, hiçbir ihtimalin dışlanmadığını açıkça belirtti: “Birkaç yıl sonrasından bahsettiğimizde durum farklı olacak, göreceğiz.”

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  • Manchester City v Bayern Muenchen - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    Üretken golcü, sözleşme konusundaki netliği yönetiyor

    Haaland, Etihad Stadyumu'nda Haziran 2034'e kadar resmen sözleşme altında; uzun vadeli geleceğini kulübe bağlamış durumda. Bu sezonki ilk sekiz maçında şimdiden sekiz gol atan forvet oldukça formda. Ancak City'nin suçlu bulunduğu kararın sarsıcı etkileri ve Kane'in sözleşmesinin 2027'de sona erecek olması, Alman deviyle ilgili söylentilerin sürmesine neden olacak.

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