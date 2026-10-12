Hainer, Bayern'in hücum hattındaki ihtiyaçları önümüzdeki yıllarda değişirse Haaland için gelecekte bir hamle yapma ihtimalini dışlamadı. Forvet hakkındaki spekülasyonlar yoğunlaştı; çünkü bağımsız bir komisyon, City'yi ciddi mali ihlallerden ve 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında Premier League ile iş birliği yapmamaktan suçlu buldu. Bu karar, küme düşürülme ihtimalini gündeme getirdi. Bayern yönetimi, yüksek gol üretimine sahip Norveçli oyuncunun hücum hattına liderlik edecek dünya çapında ideal bir halef olacağını düşünüyor.