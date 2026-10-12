Getty Images Sport
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“Göreceğiz”: Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı ileride transfer etme ihtimalini dışlamıyor
Alman devi olası halefi takip ediyor
Hainer, Bayern'in hücum hattındaki ihtiyaçları önümüzdeki yıllarda değişirse Haaland için gelecekte bir hamle yapma ihtimalini dışlamadı. Forvet hakkındaki spekülasyonlar yoğunlaştı; çünkü bağımsız bir komisyon, City'yi ciddi mali ihlallerden ve 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında Premier League ile iş birliği yapmamaktan suçlu buldu. Bu karar, küme düşürülme ihtimalini gündeme getirdi. Bayern yönetimi, yüksek gol üretimine sahip Norveçli oyuncunun hücum hattına liderlik edecek dünya çapında ideal bir halef olacağını düşünüyor.
- AFP
Bayern Münih yönetiminden mevcut hücum gücüne destek
City'nin küme düşme ihtimaline değinen 72 yaşındaki başkan, Vincent Kompany'nin şu anda elindeki hücum gücünden duyduğu memnuniyeti hemen vurguladı. BILD'e konuşan başkan, üst düzeyde gol üretmeyi sürdüren hücum hattını övdü: “Kane, [Michael] Olise, [Luis] Diaz ve diğerleriyle olağanüstü bir hücum hattımız var. Geçen sezon 120'den fazla gol attık. Bu yüzden hücumda çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum.”
“Göreceğiz”
Transfer piyasasına girmek için acele etmeyen Hainer, eski Borussia Dortmund forvetini ileride Kane'in halefi olarak kadroya katmayı hedefleyip hedeflemedikleri sorulduğunda belirgin biçimde farklı bir tavır sergiledi. BILD'e verdiği röportajda sözlerini sürdüren kulübün üst düzey yöneticisi, hiçbir ihtimalin dışlanmadığını açıkça belirtti: “Birkaç yıl sonrasından bahsettiğimizde durum farklı olacak, göreceğiz.”
- Getty Images Sport
Üretken golcü, sözleşme konusundaki netliği yönetiyor
Haaland, Etihad Stadyumu'nda Haziran 2034'e kadar resmen sözleşme altında; uzun vadeli geleceğini kulübe bağlamış durumda. Bu sezonki ilk sekiz maçında şimdiden sekiz gol atan forvet oldukça formda. Ancak City'nin suçlu bulunduğu kararın sarsıcı etkileri ve Kane'in sözleşmesinin 2027'de sona erecek olması, Alman deviyle ilgili söylentilerin sürmesine neden olacak.
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