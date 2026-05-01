AFP
Çeviri:
"Gördüğüm en yetenekli oyuncu" - Antony, "olağanüstü" Neymar'ın Brezilya Dünya Kupası kadrosuna girmesini umut ediyor; Real Betis'in yıldızı da Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyor
La Liga'da Kurtuluş
26 yaşındaki kanat oyuncusu, saha dışı sorunlarla gölgelenen Old Trafford'daki zorlu bir dönemin ardından İspanya'da itibarını başarıyla yeniden kazandı. Betis'e kalıcı olarak transfer olduktan sonra Antony, bu sezon 13 gol ve 9 asist kaydetti; bu performansları sayesinde milli takım kadrosuna geri dönme şansını yakaladı. Haziran 2025'ten bu yana ilk kez Selecao kadrosuna geri dönmeyi hedefleyen oyuncu, formundaki iyileşmeyi La Liga'ya uyum sağlamasına bağlıyor.
Bir Brezilya ikonuna selam
Globoesporte'ye verdiği, kariyer hedefleri ve oyun stilini şekillendiren teknik etkilerle ilgili kapsamlı röportajda, kanat oyuncusu Neymar'ın eşsiz yeteneklerini övmekten hiç çekinmedi.
Milli takımda birlikte sahaya çıktıkları yedi maçı değerlendiren Antony, "Benim için Neymar, şimdiye kadar gördüğüm en yetenekli oyuncu. Milli takımda onunla çok zaman geçirdim ve onun saf yetenek olduğunu görebilirsiniz. Topla olan rahatlığı etkileyici. Benim için o en iyisiydi." dedi.
Efsanevi meslektaşlara duyulan hayranlık
Neymar ile olan bağının ötesinde, eski Ajax oyuncusu, ülkenin sembol isminin tam olarak formda olmasının önemini vurgularken, diğer efsanevi isimlerin kendi gelişiminde yarattığı önemli etkiye de dikkat çekti.
Kariyerine etki eden ikonlar hakkında konuşan oyuncu, şunları ekledi: "O ve Cristiano Ronaldo da. Cristiano, Arsenal'e karşı oynadığım ilk maçta da dahil olmak üzere bana çok yardımcı oldu. Ama Neymar olağanüstü bir oyuncu. Onun için Santos'un maçlarını izliyorum. Onun farklı olduğunu görebilirsiniz. Umarım fiziksel olarak %100 formda olur, çünkü bu hepimiz için önemli."
Dünya Kupası'nda engeller baş gösteriyor
Forvet, şu anki golcü formunu yeni kazandığı istikrara bağlıyor ve kişisel olarak huzurlu hissettiğinde profesyonel performansının da doğal bir şekilde ortaya çıktığını belirtiyor. En son Mart 2023'te Fas'a karşı 2-1 yenildikleri hazırlık maçında forma giyen oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil etme arzusunu vurgulayarak şunları söyledi: "İkinci Dünya Kupası'nda oynamak bir rüya ve bugün ilkinde olduğumdan çok daha hazır hissediyorum."
Brezilya, önümüzdeki yaz C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak.