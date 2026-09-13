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Flick vs GuardiolaAI - Imago

Çeviri:

Gordon'un enkazı üzerine: Barcelona, Guardiola'nın sihirli hilesiyle Levante'nin kalelerini yıkıyor

FEATURES
Levante - Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
H. Flick
P. Guardiola
X. Espart
A. Gordon
E. Garcia
İspanya
Almanya
İngiltere

Katalan takımı Liga'daki beşinci galibiyetini elde etti: Peki bu nasıl gerçekleşti?

Barcelona, İspanya La Liga'sındaki bu sezonun beşinci galibiyetini üst üste elde etmek ve puan tablosunun zirvesinde arayı açmak için pek zorlanmadı.

Barcelona, bugün pazar günü Ciudad de Valencia Stadyumu'nda İspanya La Liga'sının beşinci haftasında karşı karşıya geldiği Levante'yi 4-2 mağlup etti.

Bu galibiyet Barcelona'nın "La Liga"da üst üste beşinci galibiyeti oldu ve takım 15 puanla (eksiksiz puan) puan tablosunun zirvesine yerleşerek, ikinci sırada yer alan ezeli rakibi Real Madrid'in 3 puan önünde konumlandı.

Katalan ekibi, son 8 maçında kendi sahasında yenilgi yüzü görmeyen Levante'nin direncini kırmayı başardı; Alman teknik direktör Hans Flick'in öğrencileri bu seriye son verdi.

  • Guardiola'nın sihirli hilesi

    Her şey yükselen İspanyol bek Xavi Espart ile başladı; kendisi ceza sahası dışından yaptığı vuruşun ardından maçın beşinci dakikasında Barcelona formasıyla ilk golünü kaydetti.

    Bu gol, Espart'ın kalitesinin ve aynı zamanda Flick'in onun yeteneklerini iyi değerlendirmesinin bir işaretinden başka bir şey değildi; Flick onu ters ya da içe kat eden sol bek pozisyonunda kullandı ki bu, sezon başından beri oynadığı yöntem.

    Bu yöntemi kullanmasıyla en çok tanınan teknik direktör İspanyol Pep Guardiola olmuştu; özellikle Manchester City'de, ister İngiliz bek Kyle Walker ile, ister vatandaşı Nico O'Reilly ile, isterse Barcelona'nın mevcut oyuncusu Portekizli Joao Cancelo ile.

    Flick, 19 yaşındaki oyuncuyu adeta bir orta saha oyuncusu haline getirdi; sürekli olarak derinliğe akın etmek ve Levante'nin sağ beki ile kendi tarafında oynayan stoper arasındaki koridordan yararlanmakla görevliydi.

    Espart bu rolü ustaca yerine getirdi; Barcelona'nın orta sahasında sürekli bir katkı sundu ve bunu, Katalan takımına maçın başından itibaren kontrolün anahtarını veren golü kaydederek taçlandırdı.

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  • Kurban Gordon

    Ancak her yöntem, ne kadar olumlu olursa olsun, mutlaka bir kurban gerektirir ve Espart'ın sihirli hilesinin kurbanı, Barcelona cephesinde maçın en kötüsü olan İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon oldu.

    Gordon sürekli olarak sahanın kenarında, taç çizgisinin yakınında kalmak zorunda kaldı; bu da onu maçın akışı boyunca tehlike bölgesinden uzak tuttu. Ta ki ikinci yarının ortasında yerine Alman Karim Adeyemi girene kadar.

    67 dakika boyunca Gordon ne kaleye ne de auta tek bir şut çekti, herhangi bir çalım da yapamadı ve çoğu geriye olmak üzere yalnızca 16 pas verdi.

    İşin ilginç yanı, yerine oyuna giren Adeyemi'nin Katalan takımının dördüncü golünü kaydetmeyi başarmasıdır; bu da Gordon'un yalnızca Xavi Espart'ın değil, aynı zamanda en kötü performansını sergileyerek kendisinin de kurbanı olduğunu gösteriyor.

  • García krizi

    Espart'ın kendisini sürekli ileride tutan oyun tarzı, Flick'i savunma görevine bağlı kalacak ve İspanyol beke destek amacıyla açılma anlarında stoper mevkiinde oynayabilecek bir sağ bek kullanmaya mecbur bırakıyor.

    Tercih, Pau Cubarsi ve Gerard Martin'in stoper mevkiinde yer aldığı savunmada sağ bek olarak Eric Garcia'dan yana yapıldı. Martin, Espart'a destek olmak için sol bek konumuna kayarken, Garcia da Cubarsi'nin yanında ikinci stoper olarak içeriye giriyordu.

    Garcia bu görevde başarılı oldu, ancak İspanyol kanat oyuncusu Roger Brugue'nin tehlikesini durdurmayı başaramadı. Brugue, Barcelona kalesi için tehlike oluşturan bazı ortalar gönderdikten sonra mükemmel bir bireysel yetenekle kendisi bir gol kaydetti.

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  • Barcelona'nın cezası

    Barcelona öne geçtikten sonra Levante ve teknik direktörü Luis Castro, Katalan takımına oldukça yüksek bir baskı uygulayarak karşılık vermeye çalıştı; bu ise iki ucu keskin bir silahla girişilen bir riskti.

    Levante'nin bu riski ikinci golle kendisine geri döndü; zira yüksek baskı, Barcelona oyuncularının ayaklarından topu almayı başaramadı ve bu oyuncular az sayıda pasla ev sahibinin kalesine ulaşmayı başardı.

    Barcelona, Levante'yi iki kez cezalandırdı: bir kez 19. dakikada ikinci golü kaydederek maçı fiilen bitirdi, ardından ikinci yarının başında üçüncü golü atarak takımın geri dönüş umutlarını kesin olarak sona erdirdi.

  • Kabul edilemez hatalar

    Ancak açık farklı galibiyete rağmen Flick, Barcelonalı oyuncularını maçın son dakikalarında düştükleri hataya karşı uyarmalı; çünkü bu durum daha güçlü bir takım karşısında yaşanırsa sonuçları ağır olur.

    Son dakikalarda Barcelonalı oyuncular maçın bittiğini hissetti ve gerek pas isabetinde, gerek kötü markajda, gerekse müdahalelerdeki gevşeklikte adeta hata yapmakta yarıştılar.

    Levante oyuncuları bu hatalardan yararlanarak iki gol attı ve Adama'nın muhteşem bir bireysel yetenekle dördüncü ve öldürücü golü kaydederek maçı bitirmedeki başarısı olmasaydı, öldürücü beraberlik golünü atarak Barcelona'yı şaşırtmaya çok yaklaşmışlardı.

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