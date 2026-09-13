Her şey yükselen İspanyol bek Xavi Espart ile başladı; kendisi ceza sahası dışından yaptığı vuruşun ardından maçın beşinci dakikasında Barcelona formasıyla ilk golünü kaydetti.

Bu gol, Espart'ın kalitesinin ve aynı zamanda Flick'in onun yeteneklerini iyi değerlendirmesinin bir işaretinden başka bir şey değildi; Flick onu ters ya da içe kat eden sol bek pozisyonunda kullandı ki bu, sezon başından beri oynadığı yöntem.

Bu yöntemi kullanmasıyla en çok tanınan teknik direktör İspanyol Pep Guardiola olmuştu; özellikle Manchester City'de, ister İngiliz bek Kyle Walker ile, ister vatandaşı Nico O'Reilly ile, isterse Barcelona'nın mevcut oyuncusu Portekizli Joao Cancelo ile.

Flick, 19 yaşındaki oyuncuyu adeta bir orta saha oyuncusu haline getirdi; sürekli olarak derinliğe akın etmek ve Levante'nin sağ beki ile kendi tarafında oynayan stoper arasındaki koridordan yararlanmakla görevliydi.

Espart bu rolü ustaca yerine getirdi; Barcelona'nın orta sahasında sürekli bir katkı sundu ve bunu, Katalan takımına maçın başından itibaren kontrolün anahtarını veren golü kaydederek taçlandırdı.