Barcelona, İspanya La Liga'sındaki bu sezonun beşinci galibiyetini üst üste elde etmek ve puan tablosunun zirvesinde arayı açmak için pek zorlanmadı.
Barcelona, bugün pazar günü Ciudad de Valencia Stadyumu'nda İspanya La Liga'sının beşinci haftasında karşı karşıya geldiği Levante'yi 4-2 mağlup etti.
Bu galibiyet Barcelona'nın "La Liga"da üst üste beşinci galibiyeti oldu ve takım 15 puanla (eksiksiz puan) puan tablosunun zirvesine yerleşerek, ikinci sırada yer alan ezeli rakibi Real Madrid'in 3 puan önünde konumlandı.
Katalan ekibi, son 8 maçında kendi sahasında yenilgi yüzü görmeyen Levante'nin direncini kırmayı başardı; Alman teknik direktör Hans Flick'in öğrencileri bu seriye son verdi.