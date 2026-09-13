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Gordon'un enkazı üzerinde: Barcelona, Guardiola'nın sihirli taktiğiyle Levante'nin kalesini yıkıyor

FEATURES
Levante - Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
H. Flick
P. Guardiola
X. Espart
A. Gordon
E. Garcia
İspanya
Almanya
İngiltere

Katalan ekibi La Liga'daki beşinci galibiyetini elde etti: Peki bu nasıl gerçekleşti?

Barcelona, İspanya Ligi'nde bu sezonki üst üste beşinci galibiyetini elde etmek ve puan tablosunun zirvesinde arayı açmak için pek zorlanmadı.

Barcelona, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında bugün pazar günü Ciudad de Valencia Stadı'nda Levante ile oynadığı karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti.

Bu galibiyet Barcelona'nın "La Liga"daki üst üste beşinci galibiyeti oldu ve takım, 15 puanla (tam puan) puan tablosunun zirvesine yerleşti; ikinci sıradaki ezeli rakibi Real Madrid'in 3 puan önünde yer aldı.

Katalan ekibi, Levante'nin direnişini kırmayı başardı; ev sahibi takım son 8 maçında kendi sahasında mağlubiyet yaşamamıştı, ta ki Alman teknik direktör Hans Flick'in öğrencileri bu seriyi sona erdirene kadar.

  • Guardiola'nın sihirli hilesi

    Her şey yükselen İspanyol bek Chavi Espart ile başladı; Barcelona formasıyla ilk golünü karşılaşmanın beşinci dakikasında ceza sahası dışından yaptığı bir vuruşla kaydetti.

    Bu gol, Espart'ın kalitesinin ve aynı zamanda Flick'in onun yeteneklerini iyi değerlendirmesinin bir işaretinden başka bir şey değildi; onu sezon başından beri oynadığı şekilde, ters kanat ya da içe kat eden sol bek pozisyonunda görevlendiriyordu.

    Bu yöntemi kullanmasıyla en çok tanınan teknik direktör İspanyol Pep Guardiola olmuştu; özellikle Manchester City ile birlikte, ister İngiliz bek Kyle Walker'la, ister vatandaşı Nico O'Reilly'yle, isterse Barcelona'nın bugünkü oyuncusu Portekizli Joao Cancelo'yla.

    Flick, 19 yaşındaki oyuncuyu adeta bir orta saha oyuncusu haline getirdi; sürekli olarak derinliğe akın etmek ve Levante'nin sağ beki ile kendi bölgesinde oynayan stoperi arasındaki koridordan yararlanmakla görevliydi.

    Espart bu rolü başarıyla yerine getirdi; Barcelona'nın orta sahasında daimî bir katkı sundu ve bunu, Katalan takımına maçın kontrolünü ta baştan sağlayan golü kaydederek taçlandırdı.

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  • Kurban Gordon

    Ancak her yöntem ne kadar olumlu olursa olsun mutlaka bir kurbanı olur ve İspart'ın sihirli hilesinin kurbanı, maçta Barcelona cephesinde en kötü olan İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon oldu.

    Gordon her zaman sahanın kenarında, taç çizgisine yakın kalmak zorunda kaldı; bu da onu maçın tüm akışı boyunca tehlike bölgesinden uzak tuttu. Ta ki ikinci yarının ortasında yerine Alman Karim Adeyemi girene kadar.

    67 dakika boyunca Gordon ne kaleye ne de dışarıya tek bir şut çekti, tek bir çalım da yapamadı ve yalnızca 16 pas verdi; bunların çoğu da geriye doğruydu.

    Garip olan ise, yerine giren Adeyemi'nin Katalan ekibinin dördüncü golünü kaydetmeyi başarmasıydı; bu da Gordon'un yalnızca Xavi İspart'ın değil, en kötü performansını sergileyerek aynı zamanda kendisinin de kurbanı olduğunu gösteriyor.

  • García krizi

    Espart'ın kendisini sürekli ileride tutan oyun tarzı, Flick'i savunma görevine bağlı kalan ve İspanyol beke destek amacıyla açılma anında stoper bölgesinde oynayabilecek bir sağ bek kullanmaya mecbur bırakıyor.

    Tercih, stoperde Pau Cubarsi ve Gerard Martin'in yanında bek olarak Eric Garcia'dan yana kullanıldı; Martin, Espart'a destek vermek için sol beke kayarken, Garcia Cubarsi'nin yanında ikinci stoper olarak içeri giriyordu.

    Garcia bu rolde başarılı oldu ancak İspanyol kanat oyuncusu Roger Brugue'nin tehlikesini durdurmayı başaramadı; Brugue, Barcelona kalesi için tehlike oluşturan bazı ortalar gönderdi ve ardından muhteşem bir bireysel hareketle bizzat bir gol kaydetti.

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  • Barcelona'nın cezası

    Barcelona öne geçtikten sonra Levante ve teknik direktörü Luis Castro, Katalan takımına oldukça yüksek bir baskı uygulayarak yanıt vermeye çalıştı; bu, iki ucu keskin bir silahla girişilmiş bir riskti.

    Levante'nin bu riski ikinci golle darbe yedi; zira yüksek baskı, birkaç pasla ev sahibinin kalesine ulaşmayı başaran Barcelonalı oyuncuların ayaklarından topu almayı başaramadı.

    Barcelona, Levante'yi iki kez cezalandırdı: önce 19. dakikada ikinci golü kaydederek maçı fiilen bitirdi, ardından ikinci yarının başında üçüncü golü atarak ev sahibinin geri dönüş umutlarını tamamen sona erdirdi.

  • Kabul edilemez hatalar

    Ancak farklı skorlu galibiyete rağmen Flick, Barcelonalı oyuncuları maçın son dakikalarında düştükleri hataya karşı uyarmalı; çünkü bu durum daha güçlü bir takım karşısında yaşanırsa sonuçları ağır olur.

    Son dakikalarda Barcelonalı oyuncular maç bitmiş gibi hissettiler ve pas isabeti, kötü savunma takibi ve müdahalelerdeki keskinlik eksikliği bakımından adeta hata yapmakta yarıştılar.

    Levanteli oyuncular bu hataları değerlendirerek iki gol kaydettiler ve Adjei'nin muhteşem bireysel yeteneğiyle öldürücü dördüncü golü atarak maçı bitirmesi olmasaydı, öldürücü bir beraberlik golüyle Barcelona'yı şoke etmeye çok yaklaşmışlardı.

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