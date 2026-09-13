Barcelona, İspanya Ligi'nde bu sezonki üst üste beşinci galibiyetini elde etmek ve puan tablosunun zirvesinde arayı açmak için pek zorlanmadı.
Barcelona, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında bugün pazar günü Ciudad de Valencia Stadı'nda Levante ile oynadığı karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti.
Bu galibiyet Barcelona'nın "La Liga"daki üst üste beşinci galibiyeti oldu ve takım, 15 puanla (tam puan) puan tablosunun zirvesine yerleşti; ikinci sıradaki ezeli rakibi Real Madrid'in 3 puan önünde yer aldı.
Katalan ekibi, Levante'nin direnişini kırmayı başardı; ev sahibi takım son 8 maçında kendi sahasında mağlubiyet yaşamamıştı, ta ki Alman teknik direktör Hans Flick'in öğrencileri bu seriyi sona erdirene kadar.