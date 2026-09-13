Her şey yükselen İspanyol bek Chavi Espart ile başladı; Barcelona formasıyla ilk golünü karşılaşmanın beşinci dakikasında ceza sahası dışından yaptığı bir vuruşla kaydetti.

Bu gol, Espart'ın kalitesinin ve aynı zamanda Flick'in onun yeteneklerini iyi değerlendirmesinin bir işaretinden başka bir şey değildi; onu sezon başından beri oynadığı şekilde, ters kanat ya da içe kat eden sol bek pozisyonunda görevlendiriyordu.

Bu yöntemi kullanmasıyla en çok tanınan teknik direktör İspanyol Pep Guardiola olmuştu; özellikle Manchester City ile birlikte, ister İngiliz bek Kyle Walker'la, ister vatandaşı Nico O'Reilly'yle, isterse Barcelona'nın bugünkü oyuncusu Portekizli Joao Cancelo'yla.

Flick, 19 yaşındaki oyuncuyu adeta bir orta saha oyuncusu haline getirdi; sürekli olarak derinliğe akın etmek ve Levante'nin sağ beki ile kendi bölgesinde oynayan stoperi arasındaki koridordan yararlanmakla görevliydi.

Espart bu rolü başarıyla yerine getirdi; Barcelona'nın orta sahasında daimî bir katkı sundu ve bunu, Katalan takımına maçın kontrolünü ta baştan sağlayan golü kaydederek taçlandırdı.