Gordon Ramsay, 'inanılmaz baba' David Beckham'ı destekliyor ve aile kavgası sırasında Brooklyn'e eşi Nicola Peltz hakkında açık bir uyarı gönderiyor

59 yaşındaki Michelin yıldızlı restoran işletmecisi The Sun gazetesine şunları söyledi: "Bu çok zor bir durum. Victoria üzgün ve ben David'in Brooklyn'i ne kadar çok sevdiğini 7 gün 24 saat biliyorum.

Brooklyn ve ben biraz mesajlaştık, ilişkimiz sağlam. Onu seviyorum – kalbi inanılmaz. Ama aşık olduğunuzda zor, değil mi? Aşk kördür. O rollercoaster'a binip kendinizi kaptırmak çok kolaydır. Ama geri dönecektir.

“Onların ne kadar iyi ebeveyn olduklarını bizzat gördüm. David bir baba olarak inanılmaz. İkisi de çocuklarına çok enerji harcıyor ve Brooklyn'i kaç kez beladan kurtardıklarını biliyorum.

“Brooklyn'in kendini iyice bir gözden geçirip, ebeveynlerinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlaması an meselesi bence. Kendi yolunu çizmek için çaresizce çabalıyor ve ben bunu saygıyla karşılıyorum. Bu çok iyi bir şey. Ama geldiğin yeri unutma. Ve dürüst olmak gerekirse, bir gün annen ve baban olmayacak, bunu anlaman gerekiyor. O zaman her şey netleşecek.

“Brooklyn'in kendine biraz zaman ayırmasını istiyorum. Ve unutma: sen yarı annen, yarı babanın çocuğu. Ve sen harika bir genç adamsın. Ama evlat, onlar senin için hayatında kimsenin yapmadığından daha fazlasını yaptı. Zaman en iyi ilaçtır ve David bu ilişkiyi kesinlikle yoluna koyacaktır.”