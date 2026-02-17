Getty/GOAL
Çeviri:
Gordon Ramsay, 'inanılmaz baba' David Beckham'ı destekliyor ve aile kavgası sırasında Brooklyn'e eşi Nicola Peltz hakkında açık bir uyarı gönderiyor
Brooklyn, ebeveynleri David ve Victoria'ya patlayıcı bir saldırı düzenledi.
Manchester United efsanesi David ve eski Spice Girls pop yıldızı Victoria'nın en büyük oğlu Brooklyn'in, sosyal medyada yaptığı çarpıcı bir paylaşımda anne ve babasına yönelik sert eleştirilerde bulunmasıyla, bunun yakın zamanda gerçekleşeceğine dair hiçbir işaret yok.
Beckham ailesini yirmi yılı aşkın süredir tanıyan Ramsay, bir dönem şef olmak isteyen Brooklyn'e destek olmak için hazır bulunuyor. O, şaşırtıcı bir bölünmenin her iki tarafında da yer alabiliyor.
- Getty/GOAL
Ramsay, Beckham ailesindeki ayrılığa tepki gösteriyor
59 yaşındaki Michelin yıldızlı restoran işletmecisi The Sun gazetesine şunları söyledi: "Bu çok zor bir durum. Victoria üzgün ve ben David'in Brooklyn'i ne kadar çok sevdiğini 7 gün 24 saat biliyorum.
Brooklyn ve ben biraz mesajlaştık, ilişkimiz sağlam. Onu seviyorum – kalbi inanılmaz. Ama aşık olduğunuzda zor, değil mi? Aşk kördür. O rollercoaster'a binip kendinizi kaptırmak çok kolaydır. Ama geri dönecektir.
“Onların ne kadar iyi ebeveyn olduklarını bizzat gördüm. David bir baba olarak inanılmaz. İkisi de çocuklarına çok enerji harcıyor ve Brooklyn'i kaç kez beladan kurtardıklarını biliyorum.
“Brooklyn'in kendini iyice bir gözden geçirip, ebeveynlerinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlaması an meselesi bence. Kendi yolunu çizmek için çaresizce çabalıyor ve ben bunu saygıyla karşılıyorum. Bu çok iyi bir şey. Ama geldiğin yeri unutma. Ve dürüst olmak gerekirse, bir gün annen ve baban olmayacak, bunu anlaman gerekiyor. O zaman her şey netleşecek.
“Brooklyn'in kendine biraz zaman ayırmasını istiyorum. Ve unutma: sen yarı annen, yarı babanın çocuğu. Ve sen harika bir genç adamsın. Ama evlat, onlar senin için hayatında kimsenin yapmadığından daha fazlasını yaptı. Zaman en iyi ilaçtır ve David bu ilişkiyi kesinlikle yoluna koyacaktır.”
Victoria, Brooklyn'in düğününde uygunsuz bir şekilde dans mı etti?
Ramsay ve eşi Tana, yaklaşık 25 yıldır Beckham ailesiyle dostluk içindedir. Mutfakta küfürlü sözleriyle tanınan açık sözlü İskoçyalı, Brooklyn'in annesinin Nicola Peltz ile düğününde uygunsuz bir şekilde dans ettiği iddiasına şaşkınlık duyanlar arasındadır.
Bu konuyu açıklığa kavuşturması istenen Ramsay, "Hiçbir şey müstehcen değildi. Uygunsuz bir şey yoktu. Herkes eğleniyordu, dans ediyordu" dedi.
"Grinding" yapılıp yapılmadığı konusunda daha fazla baskı altında kalan Ramsay, "Hayır! Öyle bir şey olmadı. Eğlenceliydi. Memleri görmedim, tabii ki duydum, ama Victoria'nın harika bir mizah anlayışı var.
"O harika biridir. (Düğün konusunda) üzülmekte haklı ama diğer saçmalıkları bir çırpıda savuşturabilir. Victoria ve Tana çok konuştular, muhtemelen her zamankinden daha yakınlar – ikisi birbirine çok benziyorlar."
- Getty
Beckham, MLS Kupası şampiyonu Inter Miami'de Messi ile birlikte çalışıyor
David ve Victoria, kamuoyuna çıktıklarında aile içi anlaşmazlıklardan uzak durdular. Brooklyn de, öngörülebilir gelecekte Peltz ile evliliğine odaklanmak istediğini açıkladıktan sonra gözlerden uzaklaştı. Ebeveynleri ve kardeşleri Romeo, Cruz ve Harper ile hiçbir şekilde iletişim kurmadı.
Eski İngiltere kaptanı David Beckham, MLS Kupası şampiyonu Inter Miami'nin ortak sahibi olarak Arjantinli GOAT Lionel Messi ile birlikte çalışmaya devam ettiği için şu anda çok meşgul. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni sezon hızla yaklaşırken, Salford City'nin League Two'da yükselme çabaları da dikkatle izleniyor. Beckham, eski United takım arkadaşı Gary Neville ile birlikte bu kulübe ortak oldu.
Reklam