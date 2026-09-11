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خوان لابورتاAFP

Çeviri:

Gordon davasından "Barcelona'yı yutma" projesine: Laporta'nın hesapları Amerika'da tartışma yarattı

FEATURES
Barcelona
La Liga
Şampiyonlar Ligi
A. Gordon
İspanya
İngiltere

Bir oyuncunun bedelini ödemek için borç alıyor

Barcelona'nın mali krizi hakkındaki tartışmalar artık İspanya'nın iç meselesi olmaktan çıktı; dünyanın en büyük gazeteleri için dolu dolu bir konu hâline geldi. Bu durum, özellikle Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta'nın kurumun projelerini yönetme biçimiyle ilgili. 

Bu kez, "The Athletic" gazetesi Katalan kulübünün dosyalarını açarak yalnızca Camp Nou'da yaşanabilecek ekonomik bir çelişkiyi gözler önüne serdi: Bir milyar euro gelir elde eden bir kulüp nasıl zarar edebilir?

Amerikan analizi, 2025/2026 sezonuna ait resmî mali verilere dayanarak Blaugrana'nın mali geleceğine dair sarsıcı bir tablo çizdi.

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  • Rekor kâr, ama sonunda zarar

    Barcelona, tarihinde ilk kez gelir olarak bir milyar euro barajını aşmayı başardı ve 1,02 milyar euroya ulaşarak, futbol tarihinde bu rakama ulaşan ikinci kulüp oldu; bunu ise ezeli rakibi Real Madrid'den sonra gerçekleştirdi.

    Bu ticari başarıya rağmen kulüp, mali yılını vergi sonrası 17,8 milyon euroluk net zararla kapattı; bu da harcama hacminin kasaya giren her şeyi yutmaya devam ettiğinin bir teyidi oldu.

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  • İki milyarlık kabus yaklaşıyor

    En şaşırtıcı rakam borç boyutundaydı. 30 Haziran 2026 itibarıyla Barcelona'nın toplam borcu, bir önceki yıl 1,45 milyar iken 1,84 milyar euroya ulaştı; yani yalnızca 12 ayda %27'lik bir artış.

    Daha da tehlikelisi, rakam burada durmadı. Mali yılın kapanmasından bu yana kulüp, on yıl vadeli 105 milyon euro değerinde yeni borç tahvilleri ihraç etti ve böylece iki milyar euro barajına yalnızca bir adım kaldı. "The Athletic", kulübün bu barajı 2026/2027 sezonunda resmen aşacağını öngörüyor.

  • İspanya Barça: kulübü yutan proje

    Borçların en büyük sırrı "İspai Barsa" projesinde yatıyor. Toplam borcun 1,2 milyar avrodan fazlası, doğrudan Spotify Camp Nou'nun yenilenmesini finanse etmekle bağlantılı.

    Joan Laporta yönetimi, projenin tamamlandığında yıllık 250 milyon avro ek gelir sağlayacağına bel bağlıyor; ancak sorun zamanlamada. İnşaattaki gecikmeler geçen sezon kulübe yalnızca faiz olarak 90 milyon avrodan fazlaya mal oldu.

    Bütçe, projenin kendisinin tamamlanabilmesi için hâlâ 300 milyon avro ek finansmana ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor; öte yandan kulübü ürkütücü geri ödeme taksitleri bekliyor: 2026/27 sezonunda 149 milyon avro, 2027/28'de 346 milyon avro ve 2029/30'da 366 milyon avro.

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  • Gordon meselesi likidite krizini gözler önüne seriyor

    Rapor, yaşanan sıkıntının boyutunu yansıtan tuhaf bir örnek verdi; bu da Anthony Gordon transferiydi. Barcelona, Newcastle'a ilk taksit olarak ödenmesi gereken 22,3 milyon euroyu kulüp kasasından karşılamak yerine, bu tutarı ödeyebilmek için bir bankadan borç almak zorunda kaldı ve bu durum transferin maliyetini faizlerle birlikte artırdı.

    Kulüp, Amerikan gazetesine göre, bunun stat gelirlerinin gecikmesi nedeniyle "olağan likidite yönetimi" kapsamında olduğunu açıkladı.

    Kriz, kısa vadeli rakamlarda kendini gösteriyor: Barcelona'nın 2026/27 sezonunda 905 milyon euro ödemesi gerekiyor; buna karşılık elinde cari varlık olarak yalnızca 529 milyon euro bulunuyor, yani işletme sermayesinde 376 milyon euroluk bir açık söz konusu.

  • Maaş faturası yeniden patladı

    Maaş faturası ise yeniden yükselişe geçti; geçen sezon %12'lik bir artışla 573,7 milyon euroya ulaştı. Gelecek sezon bütçesinin ise 648,9 milyon euroluk yeni bir rekor rakama ulaşması bekleniyor. Bu da Barcelona'yı Avrupa'da maaşlara en çok harcama yapan kulüpler arasına yerleştiriyor.

    Karamsar tabloya rağmen gazete, bazı olumlu noktalara da dikkat çekti; ticari gelirler 564,1 milyon euroya, lisans ve pazarlama gelirleri ise 189,5 milyon euroya yükseldi. Buna ek olarak Camp Nou'ya kademeli dönüş başladı ve VIP gelirleri yeniden elde edilmeye başlandı.

    Bu veriler Barcelona'nın çöküşün eşiğinde olduğunu göstermiyor; ancak kulüp ciddi bir mali sıkıntı ve eşi benzeri görülmemiş bir çelişki yaşıyor: tarihinde hiç bugünkü kadar kazanmamıştı, ama hiç bugünkü kadar da borç altında ezilmemişti. Kulübün geleceği şu anda üç anahtara bağlı: Espai Barça projesini en kısa sürede tamamlamak, yeni stadın gelirlerini artırmak ve faizleri her şeyi yutmaya başlayan borç dağını yeniden yapılandırmak.

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