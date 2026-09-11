Gordon davasından "Barcelona'yı yutma" projesine: Laporta'nın hesapları Amerika'da tartışma yarattı

Barcelona, tarihinde ilk kez gelir olarak bir milyar euro barajını aşmayı başardı ve 1,02 milyar euroya ulaşarak, futbol tarihinde bu rakama ulaşan ikinci kulüp oldu; bunu ise ezeli rakibi Real Madrid'den sonra gerçekleştirdi.

Bu ticari başarıya rağmen kulüp, mali yılını vergi sonrası 17,8 milyon euroluk net zararla kapattı; bu da harcama hacminin kasaya giren her şeyi yutmaya devam ettiğinin bir teyidi oldu.