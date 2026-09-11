Gordon davasından "Barcelona'yı yutma" projesine: Laporta'nın hesapları Amerika'da tartışma yarattı

Barcelona'nın mali krizi hakkındaki tartışmalar artık İspanya'nın iç meselesi olmaktan çıktı; dünyanın en büyük gazeteleri için dolu dolu bir konu hâline geldi. Bu durum, özellikle Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta'nın kurumun projelerini yönetme biçimiyle ilgili.
Bu kez, "The Athletic" gazetesi Katalan kulübünün dosyalarını açarak yalnızca Camp Nou'da yaşanabilecek ekonomik bir çelişkiyi gözler önüne serdi: Bir milyar euro gelir elde eden bir kulüp nasıl zarar edebilir?
Amerikan analizi, 2025/2026 sezonuna ait resmî mali verilere dayanarak Blaugrana'nın mali geleceğine dair sarsıcı bir tablo çizdi.
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