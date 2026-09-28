Oslo'daki bu olumlu sonuç, Erling Haaland'ın rekorunu geliştirdiği 22. Uluslar Ligi golünü gölgede bıraktı ve Portekiz'in Jesus yönetimindeki kusursuz başlangıcını korudu. Deplasmanda elde edilen bu başarının büyüklüğünü vurgulayan Ramos, şunları ekledi: "Galibiyet her zaman en önemli şeydir. Norveç gibi bir takıma karşı deplasmanda oynamak daha da zordur. Zorlu bir deplasman maçında harika bir galibiyet aldık.

"Harika bir başlangıç oldu. Birlikte çalışıyoruz ve teknik direktörün fikirlerini iyi şekilde benimsiyoruz. Bundan sonra her şey gelişmek ve aksayan yönleri düzeltmekle ilgili. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her zaman her maçta galibiyete odaklanıyoruz."