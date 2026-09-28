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Adhe Makayasa
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Goncalo Ramos, Portekiz kahramanı olarak Cristiano Ronaldo'nun önünde ilk 11'de başlaması hakkında konuştu ve "zorlu bir deplasmandaki büyük galibiyeti" övdü

G. Ramos
Norveç - Portekiz
Norveç
C. Ronaldo
Portekiz
UEFA Nations League A

Goncalo Ramos, efsane Cristiano Ronaldo yedek kulübesindeyken ilk 11'de başlayıp Portekiz'in Norveç'i 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü atarak milli takımda eline geçen fırsatı değerlendirdi. Forvet oyuncusu, Oslo'daki maç kazandıran performansının ardından kişisel manşetleri küçümsedi ve Jorge Jesus yönetiminde asıl hedefin takım başarısı olmaya devam ettiğini vurguladı.

  • Forvet, Oslo'daki ilk 11 rolünü kaptı

    Yedek bırakılan Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Ramos, Orjan Nyland'ın hatasını affetmeyerek Portekiz'in ikinci yarıdaki galibiyet golünü kaydetti. 25 yaşındaki oyuncunun bir golü daha, Joao Felix'in erken dakikalarda perdeyi açmasının ardından VAR incelemesiyle ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Francisco Trincao'ya yerini bırakmadan önce 81 dakika boyunca etkileyici bir performans sergileyen forvet, milli takım kariyerindeki gol sayısını 29 maçta 12'ye çıkardı.

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    Forvet, takıma daha geniş katkısını özetledi

    Teknik direktörün kendisine duyduğu güveni çalışkan bir performansla boşa çıkarmayan AC Milan forveti, takıma kattığı değerin yalnızca gol atmanın çok ötesine geçtiğini vurguladı. İlk 11'de yakaladığı fırsatı değerlendirmenin öneminin altını çizen Ramos, Sport TV'ye şunları söyledi: "Her an önemli. En önemlisi, ne zaman görev verilirse verilsin neler yapabileceğimi göstermek ve takıma katkı sağlamak. Bu, yaptığım işin, takıma neler sunabileceğimin bir göstergesiydi; sadece goller değil, sahada yaptığım her şey."

  • Ramos, takımın taktiksel ilerlemesini övdü

    Oslo'daki bu olumlu sonuç, Erling Haaland'ın rekorunu geliştirdiği 22. Uluslar Ligi golünü gölgede bıraktı ve Portekiz'in Jesus yönetimindeki kusursuz başlangıcını korudu. Deplasmanda elde edilen bu başarının büyüklüğünü vurgulayan Ramos, şunları ekledi: "Galibiyet her zaman en önemli şeydir. Norveç gibi bir takıma karşı deplasmanda oynamak daha da zordur. Zorlu bir deplasman maçında harika bir galibiyet aldık.

    "Harika bir başlangıç oldu. Birlikte çalışıyoruz ve teknik direktörün fikirlerini iyi şekilde benimsiyoruz. Bundan sonra her şey gelişmek ve aksayan yönleri düzeltmekle ilgili. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her zaman her maçta galibiyete odaklanıyoruz."

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    Brezilya, Kopenhag sınavına hazırlanıyor

    İlk iki maçından maksimum puan çıkaran Portekiz, perşembe günü Danimarka deplasmanı öncesinde A4 Grubu'nun zirvesinde açık ara lider durumda. Oslo'daki belirleyici katkısı, Jesus Kopenhag'da hücum seçeneklerini değerlendirirken Ramos'a ilk 11'deki yerini koruması için güçlü bir gerekçe sunuyor. Bu dinamik, kariyerindeki 1.000 gole ulaşma hedefini sürdürürken süre almak için istekli olacak Ronaldo açısından da ilgi çekici bir kadro seçimi ikilemi yaratıyor.

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