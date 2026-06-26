Milan her türlü rekoru alt üst ediyor. Gonçalo Ramos’u Paris Saint-Germain’den (bonuslar dahil) 70 milyon avroyu aşabilecek bir bedelle transfer eden Rossoneri kulübü, 2026 yaz transfer dönemini tarihindeki en pahalı transferle açıyor. 2001 doğumlu eski Benfica oyuncusu, Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko veya Zlatan Ibrahimovic gibi efsaneleri geride bırakarak, doğal olarak tarihin en yüksek maaşlı santrforu da oldu.
Çeviri:
Gonçalo Ramos, Milan için şimdiden rekorların adamı oldu: Hiçbir forvet bu kadar yüksek bir bedel karşılığında transfer edilmemişti; aynı zamanda Rossoneri tarihinin en pahalı transferi de o
ÖNCEKİ OYUNCU: ANDRÉ SILVA
Zaman değişti elbette; bazı transferlerin boyutu arttı ve Gonçalo Ramos, yedek oyuncu olsa da, Paris’te geçirdiği üç sezonda tüm turnuvalarda toplam 45 gol attı (Avrupa’nın en iyi 5 liginde başka hiçbir Portekizli forvet bu kadar istikrarlı bir şekilde gol atamadı). Yine de, Portekiz futbolundan Milan’agelerek hücum hattının kilit ismi olmaya çalışan bir “9 numara” ile ilgili son örnek, pek de iyi anılar bırakmadı. 2017 yazında, eski başkan Yonghong Li’nin pahalı transfer kampanyasının en göze çarpan ismi, Porto’dan 38 milyon avroya transfer edilen André Silva’ydı: bu yatırım beklentileri karşılayamadı; 41 maçta 10 gol attı ve ertesi yaz, Rebic karşılığında Eintracht Frankfurt’a kesin transferinden önce Sevilla’ya kiralandı.
NKUNKU YANLIŞ ANLAŞILMASI
Portekizli oyuncunun arkasında – ki kendisi geçtiğimiz günlerde Porto’ya geri dönerek döngüyü tamamladı – Christopher Nkunku yer alıyor. 2025 transfer döneminin son günlerinde Chelsea'den 37 milyon euro artı bonus karşılığında transfer edilen Fransız oyuncu, eski sportif direktör Igli Tare'nin en önemli yatırımlarından biriydi. Tare, Leipzig'de patlama yaşayan ve farklı özelliklere sahip olsa da santrfor olarak oynayabilen bu oyuncuyu yeniden keşfetmeyi umuyordu. Yeni teknik direktör Rubén Amorim, istikrarsız bir sezonun ardından sadece 8 gol ve 3 asistle yetinen oyuncuyu muhtemelen ofansif orta saha veya kanat forveti olarak yeniden canlandırmaya çalışacak.
SHEVA'DAN IBRA'YA
Milan’ın tüm zamanların en yüksek maaşlı forvetleri listesinin ilk 10’unda, 23,9 milyon avroyla Shevchenko’nun son sırada yer aldığı busıralamada her türden isim bulunuyor: tıpkı Ukraynalı oyuncu gibi bir Altın Top ödülü sahibi (322 maçta 175 gol), Filippo Inzaghi gibi bir başka acımasız golcü (300 maçta 126 gol), kulübe iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandıran bir isim ve Zlatan Ibrahimovic gibi, iki Serie A şampiyonluğuna imza atarak Rossoneri’nin yakın tarihinde somut bir iz bırakan bir forvet. Bunların arasında ise, bir nedenden ötürü kalıcı veya uzun soluklu bir iz bırakamayan pek çok futbolcu var: Podyumun altında – Inzaghi’nin 36 milyon avroluk değerinin gerisinde – Piatek (35), Bacca (33,3), Santi Gimenez (30,2), Alberto Gilardino (25 milyon) ve Alexandre Pato (24 milyon) yer alıyor.
MILAN'IN EN İYİ TRANSFERLERİ
Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi, Gonçalo Ramos’un 70 milyon avroya yakın transfer bedeli, çoğunlukla son dönemde tamamlanan oldukça önemli bir dizi transferi geride bırakıyor. Önceki rekor sahibi, yine bir Portekizli olanRafael Leao’ydu; 50 milyon avroluk transfer bedeli (2019’da Lille’e ödenen tutar ve daha sonra Sporting Lizbon ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ödenen ceza da dahil), onu Leonardo Bonucci (42 milyon), Manuel Rui Costa (41,3 milyon) – Berlusconi döneminin tek mirası – ve ardından Lucas Paquetà (38,4 milyon), Mattia Caldara (37,7) ve Charles de Ketelaere (37,5) geliyordu.