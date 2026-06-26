Milan’ın tüm zamanların en yüksek maaşlı forvetleri listesinin ilk 10’unda, 23,9 milyon avroyla Shevchenko’nun son sırada yer aldığı busıralamada her türden isim bulunuyor: tıpkı Ukraynalı oyuncu gibi bir Altın Top ödülü sahibi (322 maçta 175 gol), Filippo Inzaghi gibi bir başka acımasız golcü (300 maçta 126 gol), kulübe iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandıran bir isim ve Zlatan Ibrahimovic gibi, iki Serie A şampiyonluğuna imza atarak Rossoneri’nin yakın tarihinde somut bir iz bırakan bir forvet. Bunların arasında ise, bir nedenden ötürü kalıcı veya uzun soluklu bir iz bırakamayan pek çok futbolcu var: Podyumun altında – Inzaghi’nin 36 milyon avroluk değerinin gerisinde – Piatek (35), Bacca (33,3), Santi Gimenez (30,2), Alberto Gilardino (25 milyon) ve Alexandre Pato (24 milyon) yer alıyor.