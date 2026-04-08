Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro League
Gomez, Jesus'a kur yapıyor, Inzaghi'yi şaşkına çeviriyor... ve Renard'a üstü kapalı bir mesajla saldırıyor

Portekizli teknik direktör içini döküyor ve Suudi milli takımı, Al-Nassr ve Roshen Ligi'ndeki rekabet hakkında konuşuyor

Al-Fateh'in Portekizli teknik direktörü José Gomes, daha önce Al-Nassr ile yaşadığı kriz, vatandaşı Jorge Jesus'un Roshen Ligi'ndeki diğer teknik direktörlere göre üstünlüğü ve Fransız teknik direktör Hervé Renard'a yönelik üstü kapalı bir mesaj hakkında birçok açıklama yaptı.

Gomez, 2016'da Al-Taawoun ile başlayan, ardından Al-Ahli'ye devam eden ve birkaç yurt dışı deneyimin ardından 2024'te Al-Fateh ile Suudi Arabistan'a geri dönen, Roshen Ligi'nde birçok harika deneyime sahiptir.


    Jesus, Rochen'in en iyisi... Hilal ise Inzaghi ile zorlanıyor

    Portekizli teknik direktör, bu sezon Suudi Roshen Ligi'nde Al-Nassr formasıyla sergilediği performanstan ötürü Jorge Jesus'u övdü ve vatandaşının şu anda ligdeki teknik direktörler arasında en iyi teknik performansı sergilediğini belirtti.

    Gomez, "Al-Muntasif" programına katıldığında, Jesus'un hem savunma hem de hücumda sahada dengeyi sağlama becerisiyle öne çıktığını belirtti ve takımın uyguladığı taktiğin ona belirgin bir hücum gücü kazandırdığını ve rakipleri çoğu zaman kendi savunma bölgelerine çekilmeye zorladığını vurguladı.

    Ayrıca, ligdeki diğer teknik direktörlere kıyasla Jesus'un tarzının kendisi için en ikna edici olduğunu ekledi ve aynı zamanda Al-Hilal'ın bu sezon İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin yönetiminde hücumda bazı zorluklar yaşadığını belirtti.

    Al-Hilal'ın zayıf bir takım olarak tanımlanamayacağını, özellikle de savunmada belirgin bir sağlamlık gösterdiğini, ancak hücumda daha fazla gelişime ihtiyaç duyduğunu belirtti. Takımın önümüzdeki dönemde daha fazla çalışmaya ihtiyacı olduğunu vurgularken, Jesus yönetiminde hücum açısından daha net bir görüntü sergileyen Al-Nassr'ın aksine olduğunu da ekledi.

  • Zafer Krizi

    Gomez, yıllar önce Al-Nasr kulübüyle yaşadığı eski bir olayı da anlattı; o dönemde takımın teknik direktörlüğünü üstlenmeye çok yaklaşmış, ancak son anda işler değişmişti.

    O dönemde Al-Nasr yönetiminin kendisiyle iletişime geçtiğini ve takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, hatta "Al-Alamy" takımını çalıştırmak üzere sözleşmeleri imzaladığını ve göreve resmi olarak başlamasına bir adım kaldığını açıkladı.

    O dönemde kulübün yönetim kurulunda yaşanan değişikliklerin Al-Nassr'ın anlaşmayı tamamlamaktan vazgeçmesine yol açtığını ve bu durumun önceden varılan mutabakata rağmen anlaşmanın iptal edilmesine neden olduğunu ekledi. Ayrıca, daha sonra sözleşmede belirtilen cezai şart bedelinin bir kısmını aldığını belirtti.

    Portekizli teknik direktör, sonunda Prens Faysal bin Turki'ye saygı duyduğu için sözleşmeyi feshetmeyi kabul ettiğini açıkladı ve bu olayın kendisinde üzüntü yarattığını, özellikle de Al-Nassr ile bu deneyimi yaşamaya hevesli olduğunu vurguladı.

    Gomez, zaman zaman iddia edildiği gibi kulübü çalıştırmayı reddetmediğini vurguladı ve kararın, kulüpte yaşanan yönetim değişikliklerinin ardından Al-Nassr yönetimi tarafından alındığını açıkladı.

    Renard'a gönderilen üstü kapalı bir mesaj

    Gomez, Suudi milli takımının geleceğinden de bahsederek, "Yeşiller"in başına geçecek teknik direktörün, Suudi oyuncuların doğasını ve saha içi ve dışı kültürünü derinlemesine anlaması gerektiğini vurguladı.

    Yerel ligi sürekli takip etmenin, milli takımda başarıya ulaşmak isteyen herhangi bir teknik direktör için temel bir unsur olduğunu, çünkü bunun oyuncuların doğasını ve gerçek potansiyellerini anlamasını sağladığını açıkladı.

    Bazı Suudi oyuncuların gece hayatına ya da saha dışındaki hayata ilgi duyma eğiliminde olduklarına işaret eden Gomez, bunun herkes için geçerli olmadığını vurguladı. Son yıllarda birden fazla nesilde görüldüğü gibi, yüksek düzeyde profesyonellik ve bağlılığa sahip birçok oyuncu olduğunu belirtti.

    Gomez, açıklamalarını, Suudi milli takımında başarılı olacak antrenörün, oyuncular arasındaki bu farklılıkları kavrayabilen ve mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için bunları takım içinde doğru şekilde kullanabilen kişi olacağını vurgulayarak sonlandırdı.

    Bu açıklamalar, Suudi milli takımının teknik direktörü Fransız Hervé Renard'a yönelik üstü kapalı bir eleştiri niteliğinde. Renard, Suudi oyuncuların doğasını anlamadığı yönünde birçok suçlamayla karşı karşıya.

    Gomez'in adı, Renard'ın önümüzdeki dönemde görevden alınabileceğine dair haberler üzerine Suudi milli takımının teknik direktörlüğüyle anılmıştı.