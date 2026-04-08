Gomez, Jesus'a kur yapıyor, Inzaghi'yi şaşkına çeviriyor... ve Renard'a üstü kapalı bir mesajla saldırıyor

Portekizli teknik direktör, bu sezon Suudi Roshen Ligi'nde Al-Nassr formasıyla sergilediği performanstan ötürü Jorge Jesus'u övdü ve vatandaşının şu anda ligdeki teknik direktörler arasında en iyi teknik performansı sergilediğini belirtti.

Gomez, "Al-Muntasif" programına katıldığında, Jesus'un hem savunma hem de hücumda sahada dengeyi sağlama becerisiyle öne çıktığını belirtti ve takımın uyguladığı taktiğin ona belirgin bir hücum gücü kazandırdığını ve rakipleri çoğu zaman kendi savunma bölgelerine çekilmeye zorladığını vurguladı.

Ayrıca, ligdeki diğer teknik direktörlere kıyasla Jesus'un tarzının kendisi için en ikna edici olduğunu ekledi ve aynı zamanda Al-Hilal'ın bu sezon İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin yönetiminde hücumda bazı zorluklar yaşadığını belirtti.

Al-Hilal'ın zayıf bir takım olarak tanımlanamayacağını, özellikle de savunmada belirgin bir sağlamlık gösterdiğini, ancak hücumda daha fazla gelişime ihtiyaç duyduğunu belirtti. Takımın önümüzdeki dönemde daha fazla çalışmaya ihtiyacı olduğunu vurgularken, Jesus yönetiminde hücum açısından daha net bir görüntü sergileyen Al-Nassr'ın aksine olduğunu da ekledi.