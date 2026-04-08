Gomez, Jesus'a kur yapıyor, Inzaghi'yi şaşkına çeviriyor... ve Renard'a üstü kapalı bir mesajla saldırıyor

Gomez, Suudi milli takımının geleceğinden de bahsederek, "Yeşiller"in başına geçecek teknik direktörün, Suudi oyuncuların doğasını ve saha içi ve dışı kültürünü derinlemesine anlaması gerektiğini vurguladı.
Yerel ligi sürekli takip etmenin, milli takımda başarıya ulaşmak isteyen herhangi bir teknik direktör için temel bir unsur olduğunu, çünkü bunun oyuncuların doğasını ve gerçek potansiyellerini anlamasını sağladığını açıkladı.
Ayrıca okuyun... Jesus anahtar kelime... Yıldızların beşlisi tarihi bir skorla Al-Nassr'ın
gururunu geri kazandırdı Ayrıca okuyun... Video: Al-Faraj, Roshen Ligi şampiyonunu tahmin ediyor... ve Al-Hilal'i şok ediyor
Bazı Suudi oyuncuların gece hayatına ya da saha dışındaki hayata ilgi duyma eğiliminde olduklarına işaret eden Gomez, bunun herkes için geçerli olmadığını vurguladı. Son yıllarda birden fazla nesilde görüldüğü gibi, yüksek düzeyde profesyonellik ve bağlılığa sahip birçok oyuncu olduğunu belirtti.
Gomez, açıklamalarını, Suudi milli takımında başarılı olacak antrenörün, oyuncular arasındaki bu farklılıkları kavrayabilen ve mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için bunları takım içinde doğru şekilde kullanabilen kişi olacağını vurgulayarak sonlandırdı.
Bu açıklamalar, Suudi milli takımının teknik direktörü Fransız Hervé Renard'a yönelik üstü kapalı bir eleştiri niteliğinde. Renard, Suudi oyuncuların doğasını anlamadığı yönünde birçok suçlamayla karşı karşıya.
Gomez'in adı, Renard'ın önümüzdeki dönemde görevden alınabileceğine dair haberler üzerine Suudi milli takımının teknik direktörlüğüyle anılmıştı.