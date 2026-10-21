Jan Huebner
Çeviri:
“Golün geleceğinden emindim”: Atletico Madrid Almanya'da Şampiyonlar Ligi'nden bir puanla dönerken Diego Simeone, Julian Alvarez'in direncini övdü
Arjantinli forvet gol hasretine son verdi
Simeone, Alvarez'in Atletico Madrid'e Bundesliga'daki ev sahibi rakibi karşısında zorlu bir beraberlik getirmesinin ardından, forvetin gol yollarındaki etkisini yeniden kazanacağından hiç şüphe duymadığını vurguladı. Avrupa'daki ilk iki maçını kazanan Alman ekibi, Jamie Leweling'in 36. dakikada yerden yaptığı vuruşla öne geçti. Ancak Arjantinli oyuncu, ikinci yarının başlamasından 80 saniye sonra oyuna sonradan giren Ademola Lookman'ın ortasını ağlara göndererek skoru eşitledi ve kulüp adına 50. golünü attı.
- HMB-Media
Sorumsuzca görülen kırmızı kart ikinci yarıdaki ivmeyi kesti
Vatandaşının yönetiminde tüm kulvarlarda 50 gole ulaşan yalnızca altıncı oyuncu olması, forvetin 29 Nisan'da Arsenal'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçından bu yana süren gol hasretine de son verdi.
Konuk ekibin galibiyet golünü bulma umutları, Morten Hjulmand'ın 64. dakikada etkileyici bir performans sergileyen orta saha oyuncusu Angelo Stiller'a yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesiyle suya düştü. Stuttgart savunmacısı Jeff Chabot ise maçın sonlarında Maximilian Mittelstadt'ın kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla auta gönderdi.
Forvetinin beraberlik golü ve takımını son 26 dakika boyunca savunma yapmak zorunda bırakan kırmızı kart hakkında Movistar'a konuşan Simeone şunları söyledi: “Golün geleceğinden emindim. Skoru 1-1'e getirdik ancak kırmızı kart bizi etkilediği için oyunu istediğimiz noktada tutamadık.
“Kırmızı kart doğru karardı. Oyunculara hep söylüyorum: Ayaklarınız yerden kesildiğinde kırmızı karta yakınsınızdır.”
Yaz aylarındaki çalkantılı süreci gol hasreti izledi
Bu sezonki ilk golünü atmadan önce Alvarez, kulüp taraftarlarının bir bölümünü yaz aylarında La Liga'daki rakipleri Barcelona'ya transfer olmak için baskı yaparak kızdırmış, ancak kulüp yönetimi ayrılmasını engellemişti.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale uzanan süreçte 10 gol atmasına rağmen, Alvarez'in bu sezon Avrupa kupalarında salı gününden önceki tek skor katkısı, 9 Eylül'de Liverpool'a karşı açılış gününde alınan yenilgide yaptığı asistti.
Son dönemdeki maçlarda bitmek bilmeyen enerjisiyle mücadele eden forvetin bu golün ardından çıkışa geçeceğine inanan bek Alejandro Grimaldo şunları ekledi: “Son maçlarda çok sayıda fırsat yaratıyor. O bizim en iyi oyuncumuz. Bu gole ihtiyacı vardı ve umarız bu, onun bu yıl atacağı çok sayıda golün ilki olur.”
- Jan Huebner
Bavyera devi kasımda bekliyor
Almanya’da aldığı beraberliğin ardından Atletico, lig aşaması puan tablosunda dört puanla 15. sırada yer alıyor. Anfield’daki yenilgisinden sonra geçen hafta Manchester United’ı mağlup etmişti. Simeone’nin ekibi şimdi yeniden La Liga’ya odaklanacak ve yıldız oyuncusunun golle buluşmasının devamını getirmesini umacak. Avrupa’daki bir sonraki zorlu sınavı ise 3 Kasım’da Bayern Münih ile karşılaşacağı maç olacak.
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