Bu sezonki ilk golünü atmadan önce Alvarez, kulüp taraftarlarının bir bölümünü yaz aylarında La Liga'daki rakipleri Barcelona'ya transfer olmak için baskı yaparak kızdırmış, ancak kulüp yönetimi ayrılmasını engellemişti.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale uzanan süreçte 10 gol atmasına rağmen, Alvarez'in bu sezon Avrupa kupalarında salı gününden önceki tek skor katkısı, 9 Eylül'de Liverpool'a karşı açılış gününde alınan yenilgide yaptığı asistti.

Son dönemdeki maçlarda bitmek bilmeyen enerjisiyle mücadele eden forvetin bu golün ardından çıkışa geçeceğine inanan bek Alejandro Grimaldo şunları ekledi: “Son maçlarda çok sayıda fırsat yaratıyor. O bizim en iyi oyuncumuz. Bu gole ihtiyacı vardı ve umarız bu, onun bu yıl atacağı çok sayıda golün ilki olur.”