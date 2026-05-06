Gunners, Avrupa Kupası finaline çıkmak için 20 yıldır süren bekleyişine son vermek üzere soğukkanlı ve profesyonel bir performans sergiledi. Maç başa baş giderken, Saka ilk yarı bitmeden hemen önce Oblak’ın nadir bir hatasından yararlanarak altı metre karesindeki boş topa en hızlı tepkiyi verdi. Bu, kulüp için attığı 81. gol ve muhtemelen bugüne kadarki en önemli golüydü.

Golü değerlendiren Saka, "Kesinlikle en iyilerinden biri. O tür durumlarda sadece ayakta kalmaya çalışırım. Bazen şansın yaver gider, bazen gitmez ama orada olman gerekir. Ben oradaydım ve top bana geldi. Golümü attım, şükürler olsun ki şimdi finale gidiyoruz" dedi.

Stadyumdaki atmosfer, tarihi galibiyet için mükemmel bir fon oluşturdu. Saka, "Maçtan önce otobüslerle stadyuma gelirken başladı, daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bizi desteklediler, desteklediler ve desteklediler. Sonunda özel anlarını yaşadılar, bu yüzden bunu birlikte kutluyoruz" dedi.