AFP
"Golümü attım!" - Atletico Madrid'in galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi finallerine kalınca, Bukayo Saka, Arsenal'in "güzel hikayesi"ndeki belirleyici rolünün tadını çıkarıyor
Saka'nın maç sonrası şakacı şikayeti
Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından, 24 yaşındaki oyuncu kutlama yapan takım arkadaşlarından ayrılıp basın mensuplarının karşısına çıktı. Prime Video muhabiri Gabriel Clarke ile konuşan kanat oyuncusu, sahadaki kutlamaları kaçırdığı için şakayla karışık bir şekilde hayal kırıklığını dile getirdi. "Beni kutlamalardan uzaklaştırıyorsun dostum! Bu çok güzel. Bunun bizim için ne anlama geldiğini ve taraftarlar için ne anlama geldiğini görüyorsun. Hepimiz çok mutluyuz," dedi ve bu başarının büyüklüğünü açıkça hissettirdi. "Bu maç çok baskı altındaki bir maç ve her iki taraf için de çok önemli. İyi idare ettik ve finale yükseldik, bu yüzden mutluyuz."
Emirates'teki belirleyici an
Gunners, Avrupa Kupası finaline çıkmak için 20 yıldır süren bekleyişine son vermek üzere soğukkanlı ve profesyonel bir performans sergiledi. Maç başa baş giderken, Saka ilk yarı bitmeden hemen önce Oblak’ın nadir bir hatasından yararlanarak altı metre karesindeki boş topa en hızlı tepkiyi verdi. Bu, kulüp için attığı 81. gol ve muhtemelen bugüne kadarki en önemli golüydü.
Golü değerlendiren Saka, "Kesinlikle en iyilerinden biri. O tür durumlarda sadece ayakta kalmaya çalışırım. Bazen şansın yaver gider, bazen gitmez ama orada olman gerekir. Ben oradaydım ve top bana geldi. Golümü attım, şükürler olsun ki şimdi finale gidiyoruz" dedi.
Stadyumdaki atmosfer, tarihi galibiyet için mükemmel bir fon oluşturdu. Saka, "Maçtan önce otobüslerle stadyuma gelirken başladı, daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bizi desteklediler, desteklediler ve desteklediler. Sonunda özel anlarını yaşadılar, bu yüzden bunu birlikte kutluyoruz" dedi.
Çifte yükün yarattığı baskıyla başa çıkmak
Arsenal, sezonun son haftalarına girerken ayrıcalıklı ama aynı zamanda büyük baskı altında bir konumda bulunuyor. Manchester City’nin Everton ile 3-3 berabere kaldığı dramatik maçın ardından Premier Lig şampiyonluk yarışı yeniden kendi ellerine geçtiğinden, Arteta’nın takımına yönelik ilgi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak Saka, oyuncuların bu gürültüden korkmak yerine onu kucakladıklarını vurguluyor.
Beklentilerin ağırlığı sorulduğunda Saka, "Bu konumda olup da baskı hissetmemek imkansız" dedi. "Yarı finaldeydik, şimdi de Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Premier Lig için mücadele ediyoruz, bu durumda insanların hakkımızda konuşmasını ve bizi eleştirmesini nasıl beklemezsiniz? Bunları kafamızdan atmalı ve işimizi yapmaya odaklanmalıyız. Bunu başardık ve bir adım daha ileriye gittik."
Budapeşte'deki kupayı gözüne kestirerek 'güzel bir hikayeyi' tamamlamak
Şimdi tüm dikkatler finale çevrildi; Arsenal, 2006’daki performansını bir adım daha ileriye taşımak amacıyla Bayern Münih ya da Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Takımın her alanda tam kapasiteyle performans göstermesi ve Saka gibi kilit oyuncuların doğru anlarda golcü kimliğini ortaya koymasıyla, takımda güvenin yüksek olması gayet anlaşılır bir durum.
"Bu çok güzel bir hikaye ve umarım Budapeşte'de mutlu sonla biter," diye konuştu. Mayıs ayının son haftalarında bu ivmeyi sürdürüp sürdüremeyecekleri henüz belli değil, ancak Emirates'te duyguların dorukta olduğu bir gecede, Saka ve Arsenal en büyük sahneye çıkacak cesarete sahip olduklarını kanıtladılar.