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Matt Freese GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Golü önlemek, şutu kurtarmak değil" - ABD Erkek Milli Takımı'ndan Matt Freese, rutin antrenmanlarıyla hazırlığını sürdürürken Dünya Kupası'ndaki anını bekliyor

Analysis
ABD
M. Freese
FEATURES
ABD - Bosna Hersek
Bosna Hersek
Dünya Kupası

ÖZEL: GOAL, Amerikalı kaleciyle bir röportaj gerçekleştirerek, onun yaratmak istediği anıları ve şu anda bunları düşünmenin zamanının neden gelmediğini konuştu

IRVINE, Kaliforniya -- Matt Freese rakamları iyi bilir. Ortalama bir maçta bir kalecinin, eğer varsa bile, sadece birkaç dakika boyunca gerçekten oyuna dahil olduğunu bilir. Korkutucu gerçek ise, bir mirasın sadece bir ya da iki saniye içinde yazılabileceğidir. Maçın geri kalanı mı? Çoğunlukla oturup, o miras niteliğindeki anların gerçekleşmesini beklemekle geçer.

Ancak ABD Erkek Milli Takımı’nın kalecisi bu durumu böyle görmüyor. “Kaleci” ve “şut durdurucu” terimleri birbirinin yerine kullanılabilir, ancak Freese’in gözünde durum bundan çok daha karmaşıktır. Freese’in gözünde şut durdurmak, işinin sadece son kısmıdır. Elbette işin bir parçasıdır, ancak gerçekte bu işin son kısmıdır. İlk adım değil, son adımdır. Freese için bir şutu durdurmak, diğer her şeyin o şutu onun için durduramadığı zaman gerçekleşen kısımdır.

İki maçta Freese sadece üç şutla karşı karşıya kaldı. O da durumun böyle kalmasından son derece memnun.

"Öncelikle şunu anlamak gerekir ki kaleciliğin asıl görevi golü önlemektir," diyor GOAL’a. "Şutları kurtarmak değil. Bir kaleci olarak göreviniz golü önlemektir. Bunun bir kısmı, seyircilerin çoğunun görmediği ve fark etmediği şekillerde ortaya çıkar. Pozisyon alma, karar verme, savunmayı organize etme gibi şeyler. Şutlar henüz atılmadan önce onları engellemeye çalışıyorsunuz.

"Şutu fiilen ben durdurmasam bile, önemli olan savunmamız içinde gol girmesine izin vermeyecek bir ortam yaratmaktır. Bunlar şuta dönüşmeden önce nasıl durdurulur?"

Bütün bunlar, futboldaki en yalnız pozisyonun aslında o kadar da yalnız olmayabileceğini gösteriyor. Kalecilik, bu spordaki her şey gibi, bir takım çalışmasıdır. Kale ağındaki adam önemlidir, ama onun önündeki 10 adam da öyle. En az onun kadar önemli olan, arkasında bulunan sayısız insandır. Freese’in bu yazdan çıkardığı en büyük ders, her şeyden çok budur. Bu iş bir köyün çabasıyla olur ve şu ana kadar onun takımı beklentilerin çok ötesine geçti.

"Hayatım boyunca, Dünya Kupası sırasında takım arkadaşlarınızla o kadar yakınlaşırsınız ki bir aile gibi olursunuz diye duydum," diyor Freese, "ve şimdiye kadar insanların ne demek istediğini tam olarak anlamamıştım. Artık buradayım ve anlıyorum... En başından beri gerçekten bir şeyler başarmak istediğimizi söyledik. Bir şeyler yapmak ve tarihe geçmek istiyoruz."

Ancak tarih, Freese’in bu Dünya Kupası serüveni sona ermeden önce bir noktada üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekeceğini söylüyor. Kaleciler turnuvaları nadiren hiç yara almadan ve sınanmadan atlatır; bu da Freese’in anının yaklaştığı anlamına geliyor. Bir yerlerde, 26 kişilik bir takım ve milyonlarca taraftar için fark yaratacak büyük bir kurtarışa ihtiyaç duyulacak. O an geldiğinde, Freese buna hazır olacak mı? Asıl soru bu, değil mi?

Peki, Freese bu büyük an için nasıl hazırlanıyor? Klişe bir cevap “her zamanki gibi” olurdu, ama Freese bunu söylediğinde, gerçekten öyle demek istiyor.

  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    Rutinine bağlı bir adam

    Dünya Kupası’ndaki ilk maçına kadar geçen günlerde Freese her zamanki gibi davrandı. 27 yaşındaki kaleci alışkanlıklarına bağlı biridir ve alışkanlıklar önemlidir. Bu alışkanlıklara sadık kalarak, Dünya Kupası ona normalden biraz daha normal geliyor.

    Turnuva öncesinde, evinden alarm saatini getirdiğini açıklamıştı. Ne de olsa, gününüz tamamen ters bir şekilde başlıyorsa, nasıl bir rutin oluşturabilirsiniz ki? Güney Kaliforniya’daki otelini New York’taki evi gibi hissettirmek için getirdiği tek şey bu değil. Başarılı olabilmesi için bu tür şeyler sadece hoş değil, aynı zamanda gerekli.

    “Yatak odasında telefon kullanmama kuralıma sadık kalıyorum,” diyor. “Bir çaydanlık ve yaprak organik papatya çayı getirdim. Burada çoğu gece bunu içiyorum. Evde de böyle yapıyorum, bu yüzden bu rutinleri burada da sürdürmek önemli. Ne zaman çay demlesem, Miles Robinson’la birlikte içiyoruz.

    "Evet, zor, ama rutinlerime sadık kalma konusunda kararlıyım, çünkü bunların bana iyi geldiğini ve beni maça iyi hazırladığını biliyorum."

    Freese bu rutinlerde bir düzen buluyor. Aynı zamanda tanıdık bir ortam da buluyor ve bu tanıdık ortam sayesinde maç öncesi hazırlık süreci ona farklı gelmiyor. İşte bu yüzden, bu Dünya Kupası’nda şimdiye kadar Freese, iki yıl önce New York City FC’nin ilk onbirinde yerini aldığından ya da geçen yaz ABD Milli Takımı’nın 1 numaralı kalecisi olduğundan beri çoğu maçta sergilediği aynı soğukkanlılık ve sakinlikle oynadı.

    Bu Dünya Kupası’nda şu ana kadar Freese, Paraguay ve Avustralya maçlarında iki kez ilk 11’de yer aldı. Maçlar, Freese’in bulunduğu tarafta büyük ölçüde olaysız geçti. Paraguay karşısında ABD Milli Takımı, hızlı bir duran top vuruşundan gelen tek şutta sadece bir gol yedi. Avustralya karşısında ise ABD, Socceroos’u 2-0 mağlup ederken Freese iki kurtarış yapmak zorunda kaldı.

    İstatistikler, Freese’in genel olarak önündeki oyuncular tarafından iyi korunduğunu gösteriyor. İki maçta, ceza sahası içindeki 17 müdahalesi, Dünya Kupası’ndaki kaleciler arasında en az dördüncü sırada yer aldı. Peki ya ceza sahası dışındaki 15 müdahalesi? En az üçüncü sırada yer aldı.

    Bu, Freese’in de söylediği gibi, çok fazla şut kurtarışı olmasa da, çok sayıda şutun önlendiği anlamına geliyor. Aynı zamanda, toplam 32 müdahalenin arasındaki o sakin anlarda da pek çok şeyin olup bittiği anlamına geliyor. Freese’in beyni, o anlarda her zaman sahadaki senaryoları değerlendiriyor.

    Bir tanesi hariç. Bir an için, zihnini başka bir şeye yöneltmesine izin verdi.

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  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    İçine sindirmek

    Freese’in alışkanlıkları, onun o anın heyecanına kapılmasını engelledi. Her zamanki gibi davranırsa, bu maçlar da diğerleri gibi olurdu. Ama öyle değil. Bunu o bile kabul edebilir.

    Bu yüzden, Paraguay'a karşı oynayacağı Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde, bu gerçeği kabullenmek için kendine tam bir saniye, belki de iki saniye zaman tanıdı.

    "İlk maça çıkarken kendime bu durumu sindirmek için zaman tanıdım çünkü kendime, Paraguay maçında düdük çaldığı anda hiçbir duygu ve sindirilecek bir şey kalmayacağını söylemiştim," diyor. “Duygular olacak, ama düdük çaldıktan sonra iş başlıyor. Sahaya çıkarken bir, iki, belki bir buçuk saniye ayırdım ve sadece başımı kaldırıp o anı içime sindirdim.”

    Freese, o bir buçuk saniye içinde aklından pek çok şey geçtiğini itiraf ediyor. Yirmi yedi yıllık emek, o tek ana ve sahaya o tek çıkışa indirgenmişti. Sayısız antrenman ve yüzlerce maç – hepsi bu ana götürmüştü. Bütün o anlar ve anılar arasında aklına hangisi geldi?

    "Hemen kardeşimle bu tür şeyleri konuştuğumuzu ve böyle bir anın hayalini kurduğumuzu hatırladım," diyor. "O bir buçuk saniye sürdü, ama ondan sonra ve o andan beri pek derinlemesine düşünmedim; turnuva bitene kadar da çok fazla düşünmeyi planlamıyorum, çünkü o anlarda odaklanmayı ve yapılması gereken bir iş olduğunu hatırlamayı seviyorum."

    Freese’in minnettar olduğu şeylerden biri, diyor, kendisi orada olmasa bile ailesinin tüm bu anları birlikte yaşamak için yanında olması. Bu yaz, pek çok sevdiği kişi bu sürecin bir parçası oldu: üç kardeşi, annesi, üvey babası ve bir sürü yakın arkadaşı. Bir de kız arkadaşı ve onun ailesi var; bu da oldukça geniş bir destek grubu oluşturuyor.

    "Bu, herkesin bir araya gelip bir aile olarak birbirleriyle vakit geçirmesi için bir bahane oluşturuyor," diyor. "Bence bu, sporun en güzel yanlarından biri ve şu anda gerçekten minnettar olduğum bir şey."

    Buna ek olarak Freese, ülkesini temsil ederken bu yazını birlikte geçirmek üzere seçildiği yeni ailesine de minnettar. Bunlar arasında, son bir ay boyunca birlikte mücadele ettiği 25 Dünya Kupası “kardeşi” de yer alıyor. Ayrıca, USMNT ekosisteminde kendine özgü bir yeri olan ünlü kaleciler birliği de buna dahil.

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    Sıkı çalışma

    "Sizi ve diğer herkesi teşvik ediyorum," dedi ABD Milli Takımı kalecisi Chris Brady, Mayıs ayında GOAL’a verdiği röportajda, "Eğer oradaysanız, Toni’nin antrenmanını izleyin. Bu, bambaşka bir tür antrenman."

    Brady'nin bahsettiği Toni, ABD Milli Takımı kaleci antrenörü Toni Jimenez'dir. Eski İspanya milli takım oyuncusu, uzun süredir Mauricio Pochettino'nun kaleci uzmanıdır. Onun antrenmanları, tıpkı Pochettino'nunkiler gibi, çok yorucudur.

    Freese, bu antrenmanlar hakkında şöyle diyor: "Antrenmandayken yüzde 100 konsantre olmalısınız ve bunun bir amacı var. Bu, sizi maça hazırlamak içindir; çünkü maçta konsantrasyonunuzu kaybetme lüksünüz yoktur. Maçta bir milisaniye bile gevşeyemezsiniz. Her an konsantre olmalısınız. Her an her şeye hazır olmalısınız; bu da rekabetçi ve yoğun bir antrenman ortamı yaratıyor ki ben bunu çok seviyorum."

    Rekabet çok şiddetliydi. Geçtiğimiz yıl boyunca bu rekabet, kadroya girmek ve ilk 11’de yer almak içindi. Kadroya girmek Freese, Brady ve Matt Turner’ın oldu. İlk 11’de yer almak ise son ana kadar sürdü ve hâlâ da sürebilir. Freese, Dünya Kupası’nın ilk iki maçında ilk 11’de yer alırken, Turner ise grup aşamasının son maçında ABD Milli Takımı’nın Türkiye’ye 3-2 yenildiği karşılaşmada kaleye geri döndü.

    Kaleci grubu bir aydan fazla süredir birlikte çalışıyor ve bu grup giderek büyüdü. Kadroda yer alan üç kaleciye ek olarak Jimenez ve ABD Futbol Federasyonu Kaleci Sorumlusu Jack Robinson da bulunuyor. Ayrıca, antrenman kalecisi olarak belirli süreler boyunca görev alan Diego Kochen, Andrew Rick ve Julian Eyestone’u da bu gruba ekleyebilirsiniz.

    "Bence kaleciler arasında her zaman bir dayanışma var," diyor Freese. "Antrenman süresinin yüzde 50’sini diğer kalecilerle baş başa geçirmeniz açısından bu pozisyon benzersiz, ama bu grubun içinde olmak, Toni, Jack Robinson, Matty ve Chris ile konuşmak gerçekten harika. Birbirimizin fikirlerinden yararlanıp öğreniyoruz, Toni’den bilgi alıyoruz ve bunları tartışıyoruz. Mükemmelliğe ulaşmak için çalışıyoruz."

    Elbette mükemmellik diye bir şey yoktur. Ancak hedef budur. ABD Milli Takımı’nın bu Dünya Kupası’nda başarılı olabilmesi için, özellikle kalecilerinden bu mükemmelliğe yakın bir performans sergilemesi gerekecek.

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    Anılar ve anlar

    Kamp sırasında Freese’e, ABD’nin kaleci geleneği ve bu geleneğin bir parçası olma arzusu hakkında sorular yöneltildi. Tim Howard, Tony Meola, Kasey Keller, Brad Friedel – hepsinin unutulmaz anları vardı. Hepsi efsaneye dönüştü. Hepsi, bugün bile ABD’de kaleci pozisyonunu tanımlamaya devam eden bir iz bıraktı.

    Freese cevap verdi. Bu mirastan gözü korkmadığını, aksine ondan ilham aldığını söyledi. Özellikle Howard’ı izlediği anıları var. Bu yaz 24 numarayı seçmesinin ana nedeni de, büyürken izlediği bu ikonik “Savunma Bakanı”na saygı göstermekti. Howard’ın ABD Milli Takımı ile tarih yazmasını izlemek, Freese’in en değerli anılarından biri. Bu yaz, kendi anılarını yaratma şansı elinde.

    “Mauricio sık sık birlikte anılar yaratmaktan bahseder; anılar, insanları birbirine bağlayan şeylerdir,” diyor. “Bu grubun unutulmaz olmasını istiyorum. Kendi anılarımızı yaratıp bunları kendimiz hatırlamak istiyorum, ama aynı zamanda basketbol, futbol ve beyzbol oynayan yedi yaşındaki bir çocuğun da, son üç maçımızda, yaklaşan maçta ve umarım bundan sonraki maçlarda bizi izlerken babasıyla birlikte güzel anılar biriktirmesini istiyorum.

    "Kendimiz için anılar yaratıyoruz, ama aynı zamanda bu ülkedeki sporseverler için de anılar yaratıyor ve başkalarına ilham veriyoruz."

    Bu anılardan bazıları çoktan yaratıldı. Otel koridorlarında ve uzun otobüs yolculuklarında yaratıldı. Plajda ve antrenman sahasında yaratıldı. O gün, alarm çaldıktan sonra ve su ısıtıcısından o günün organik papatya çayı dökülmeden önceki bir anda yaratıldı. Freese şu anda derin düşüncelere dalmış bir ruh halinde olmayabilir, ama bir gün öyle olacak ve üzerinde düşüneceği anları şimdiden biliyor.

    "Kamp boyunca," diye başlıyor, "hem sahada hem de saha dışında, kendinize ‘Tamam, bu yaşlandığımda hatırlayacağım bir şey’ dediğiniz anlar oluyor." 30 yıl sonra ya da o civarda hepimiz bir araya geldiğimizde, tıpkı 94 Dünya Kupası takımının Chicago’ya veda maçı için geri dönmesi gibi, eminim ki onlar da bu anıları konuşmuş, bu anılar üzerine gülmüş ve anılarını yad etmişlerdir.

    "Yemek masasında çılgınca komik bir şey olduğunda ya da bir maçta muhteşem bir oyun sergilendiğinde, içinden bir an düşünme fırsatı bulduğun anlar olur. O anı fark edersin ve ‘Evet, bu hepimizin birlikte hatırlayacağı bir şey olacak’ dersin."

    Daha nice anlar gelecek. Belki bazıları Freese’in bir sonraki performansının parçası olarak yaşanacak. Belki de 32’li turda Bosna-Hersek karşısında yaşanacak. Belki o maçın ötesinde daha fazlası da olacak. Belki de bunların gerçekleşmesinin sebebi Freese olacak.

    Olmazsa da sorun değil. O, ABD Milli Takımı’nın anı yaratıcısı değil; ABD Milli Takımı’nın kalecisi. Her şey sona ermeden önce bu iki unvan birbiriyle örtüşebilir. Öyle olursa, Freese hazır olduğunu biliyor çünkü bir sonraki maç, ne kadar büyük olursa olsun, öncekilerden farklı değil.

    “Bu bir hayalin gerçekleşmesi,” diyor ve düşüncesini tamamlamadan önce bir an durup hafif bir açıklama ekliyor. “Bu, gerçekleşen bir hayalin parçası, ama o hayalin tam anlamıyla gerçekleşmesi için daha yapılacak çok iş var.”

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