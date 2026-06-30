"Golü önlemek, şutu kurtarmak değil" - ABD Erkek Milli Takımı'ndan Matt Freese, rutin antrenmanlarıyla hazırlığını sürdürürken Dünya Kupası'ndaki anını bekliyor

IRVINE, Kaliforniya -- Matt Freese rakamları iyi bilir. Ortalama bir maçta bir kalecinin, eğer varsa bile, sadece birkaç dakika boyunca gerçekten oyuna dahil olduğunu bilir. Korkutucu gerçek ise, bir mirasın sadece bir ya da iki saniye içinde yazılabileceğidir. Maçın geri kalanı mı? Çoğunlukla oturup, o miras niteliğindeki anların gerçekleşmesini beklemekle geçer.

Ancak ABD Erkek Milli Takımı’nın kalecisi bu durumu böyle görmüyor. “Kaleci” ve “şut durdurucu” terimleri birbirinin yerine kullanılabilir, ancak Freese’in gözünde durum bundan çok daha karmaşıktır. Freese’in gözünde şut durdurmak, işinin sadece son kısmıdır. Elbette işin bir parçasıdır, ancak gerçekte bu işin son kısmıdır. İlk adım değil, son adımdır. Freese için bir şutu durdurmak, diğer her şeyin o şutu onun için durduramadığı zaman gerçekleşen kısımdır.

İki maçta Freese sadece üç şutla karşı karşıya kaldı. O da durumun böyle kalmasından son derece memnun.

"Öncelikle şunu anlamak gerekir ki kaleciliğin asıl görevi golü önlemektir," diyor GOAL’a. "Şutları kurtarmak değil. Bir kaleci olarak göreviniz golü önlemektir. Bunun bir kısmı, seyircilerin çoğunun görmediği ve fark etmediği şekillerde ortaya çıkar. Pozisyon alma, karar verme, savunmayı organize etme gibi şeyler. Şutlar henüz atılmadan önce onları engellemeye çalışıyorsunuz.

"Şutu fiilen ben durdurmasam bile, önemli olan savunmamız içinde gol girmesine izin vermeyecek bir ortam yaratmaktır. Bunlar şuta dönüşmeden önce nasıl durdurulur?"

Bütün bunlar, futboldaki en yalnız pozisyonun aslında o kadar da yalnız olmayabileceğini gösteriyor. Kalecilik, bu spordaki her şey gibi, bir takım çalışmasıdır. Kale ağındaki adam önemlidir, ama onun önündeki 10 adam da öyle. En az onun kadar önemli olan, arkasında bulunan sayısız insandır. Freese’in bu yazdan çıkardığı en büyük ders, her şeyden çok budur. Bu iş bir köyün çabasıyla olur ve şu ana kadar onun takımı beklentilerin çok ötesine geçti.

"Hayatım boyunca, Dünya Kupası sırasında takım arkadaşlarınızla o kadar yakınlaşırsınız ki bir aile gibi olursunuz diye duydum," diyor Freese, "ve şimdiye kadar insanların ne demek istediğini tam olarak anlamamıştım. Artık buradayım ve anlıyorum... En başından beri gerçekten bir şeyler başarmak istediğimizi söyledik. Bir şeyler yapmak ve tarihe geçmek istiyoruz."

Ancak tarih, Freese’in bu Dünya Kupası serüveni sona ermeden önce bir noktada üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekeceğini söylüyor. Kaleciler turnuvaları nadiren hiç yara almadan ve sınanmadan atlatır; bu da Freese’in anının yaklaştığı anlamına geliyor. Bir yerlerde, 26 kişilik bir takım ve milyonlarca taraftar için fark yaratacak büyük bir kurtarışa ihtiyaç duyulacak. O an geldiğinde, Freese buna hazır olacak mı? Asıl soru bu, değil mi?

Peki, Freese bu büyük an için nasıl hazırlanıyor? Klişe bir cevap “her zamanki gibi” olurdu, ama Freese bunu söylediğinde, gerçekten öyle demek istiyor.