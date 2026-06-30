"Gollerinin yüzde 60'ını bu şekilde attılar!" - Jürgen Klopp, Dünya Kupası'nda Paraguay'a karşı yaşanan sürpriz mağlubiyette Almanya'nın geçersiz sayılan golüne öfkeli tepkisiyle Arsenal'e sert çıkıştı

Bu yenilgi, Almanya’nın Dünya Kupası tarihinde daha önce dört kez kazandığı penaltı atışları serisinin ardından ilk kez elenmesini işaret ediyor. Klopp’un taktiksel hamlesi büyük önem taşıyor; zira Arsenal, 2025-26 Premier Lig sezonunda tarihi rekorlar kırmış ve lig şampiyonluğuna ulaşma yolunda, toplam 71 golünün dörtte birinden fazlasını oluşturan köşe vuruşlarındangelen 19 golle – bu, ligtarihinin en yüksek rakamı – ligin zirvesinde yer almıştı.

Baş antrenör Julian Nagelsmann saha kenarında öfkeli bir tavır sergilerken, Havertz ilk penaltısını kaçırdıktan sonra cesurca basının karşısına çıkarak sorumluluğun bir kısmını üstlendi. Havertz şunları ekledi: "Söyleyecek pek bir şeyim yok. Bu benim ikinci Dünya Kupam ve üst üste iki kez bir sonraki tura yükselmeyi başaramadık. Bunun için özür dilerim.

"Hepimiz çok hayal kırıklığına uğradık. Bu yılki Dünya Kupası için pek çok planımız vardı. Tekrar hayal kırıklığı yaratmak hiç de iyi bir his değil. Takım elinden geleni yaptı. Bir golümüz geçersiz sayıldı. Çok güçlü bir rakibimiz vardı; gol fırsatları yaratmak ve tempoyu korumak zordu.

"Paraguay takımı çok geride savunma yaptı ve uzun süre koşmak zordu. Kanatlardan atak yapmaya çalıştık ama ne yazık ki pek işe yaramadı. Bu sefer kazanmayı hak ettiğimizi düşünmüyorum."