Getty Images
Çeviri:
"Gollerinin yüzde 60'ını bu şekilde attılar!" - Jürgen Klopp, Dünya Kupası'nda Paraguay'a karşı yaşanan sürpriz mağlubiyette Almanya'nın geçersiz sayılan golüne öfkeli tepkisiyle Arsenal'e sert çıkıştı
Güney Amerikalı zayıf takımlar, devleri şaşkına çevirdi
Almanya, 32'li turda zayıf rakibi Paraguay'a karşı dramatik bir penaltı atışları serisinde yenilerek tarihi bir elenme yaşadı. Julio Enciso, ilk yarıda zayıf rakibini öne geçiren kafa vuruşunu yaptı; ardından Arsenal forveti Kai Havertz, Florian Wirtz'in ortasından skoru eşitledi. Jonathan Tah, müthiş bir kafa vuruşuyla uzatmalarda galibiyet golünü attığını sandı, ancak hakem, kaleci Orlando Gill'e faul yapıldığı iddiasıyla tartışmalı bir kararla golü geçersiz saydı ve maç penaltı atışlarına gitti.
- Getty Images Sport
Klopp, hakem kararlarındaki tutarlılığı eleştirdi
Uzatmalarda geçersiz sayılan kafa vuruşu, Alman kampında öfkeye yol açarken, yorumculardan da sert eleştiriler aldı. Magenta TV’deki televizyon yorumunda söz alan Klopp, bu tartışmalı kararı, eski Premier Lig rakiplerinin sıklıkla yararlandığı algılanan hoşgörülü hakemlik uygulamasına dikkat çekmek için kullandı.
Klopp şöyle konuştu: “Eğer gol geçersizse, Arsenal İngiltere şampiyonu olamaz. Gollerinin yüzde 60’ını bu şekilde attılar. Top ağlara girdiğinde maçı kazanırız. Dolayısıyla bu durum elbette çok acı verici. Sporda yenilgiden daha kötü şeyler de vardır. Ama tek bir gol, tek bir hayal vardı ve o da paramparça oldu. Çok dramatikti. Bir futbol maçını kazanmanın 500.000 yolu vardır. Tek yapmanız gereken bunlardan birini bulmak.”
Havertz, başarısızlığı nedeniyle özür diledi
Bu yenilgi, Almanya’nın Dünya Kupası tarihinde daha önce dört kez kazandığı penaltı atışları serisinin ardından ilk kez elenmesini işaret ediyor. Klopp’un taktiksel hamlesi büyük önem taşıyor; zira Arsenal, 2025-26 Premier Lig sezonunda tarihi rekorlar kırmış ve lig şampiyonluğuna ulaşma yolunda, toplam 71 golünün dörtte birinden fazlasını oluşturan köşe vuruşlarındangelen 19 golle – bu, ligtarihinin en yüksek rakamı – ligin zirvesinde yer almıştı.
Baş antrenör Julian Nagelsmann saha kenarında öfkeli bir tavır sergilerken, Havertz ilk penaltısını kaçırdıktan sonra cesurca basının karşısına çıkarak sorumluluğun bir kısmını üstlendi. Havertz şunları ekledi: "Söyleyecek pek bir şeyim yok. Bu benim ikinci Dünya Kupam ve üst üste iki kez bir sonraki tura yükselmeyi başaramadık. Bunun için özür dilerim.
"Hepimiz çok hayal kırıklığına uğradık. Bu yılki Dünya Kupası için pek çok planımız vardı. Tekrar hayal kırıklığı yaratmak hiç de iyi bir his değil. Takım elinden geleni yaptı. Bir golümüz geçersiz sayıldı. Çok güçlü bir rakibimiz vardı; gol fırsatları yaratmak ve tempoyu korumak zordu.
"Paraguay takımı çok geride savunma yaptı ve uzun süre koşmak zordu. Kanatlardan atak yapmaya çalıştık ama ne yazık ki pek işe yaramadı. Bu sefer kazanmayı hak ettiğimizi düşünmüyorum."
- Getty Images Sport
Paraguay, gözünü Philadelphia’ya dikti
Paraguay, Philadelphia’da oynanacak heyecan verici bir son 16 maçı için tur atladı; burada Avrupa’nın devlerinden Fransa ya da İsveç ile karşılaşacak. Öte yandan, büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Almanya milli takımı, turnuvadan bir kez daha erken elenmesinin ardından uzun soluklu bir iç değerlendirme süreci ve olası bir teknik kadro değişikliğiyle karşı karşıya. Kadroda büyük bir yeniden yapılanma sürecinin kapıda olduğu bu dönemde, düşüşe geçen bu devler, bir sonraki uluslararası eleme maçları döngüsü başlamadan önce hücumdaki eksikliklerini bir an önce gidermek zorunda.