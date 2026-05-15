FIFA, anlaşmaya fonun çeşitli iştiraklerinin katıldığını duyurdu; bunların arasında Savvy Games Group ve Qiddiya City de bulunuyor.
Golf'ten çekilmesinin ardından: Suudi Arabistan'ın devlet fonu PIF, futbolda yeni bir dev sponsorluk anlaşması imzaladı
PIF temsilcisi Mohamed AlSayyad, "PIF, spor alanındaki küresel varlığını genişletmeye devam ediyor ve bu büyümenin merkezinde futbol yer alıyor" dedi. Fon, artık FIFA ortaklarının üçüncü kategorisine dahil oldu. Birinci kategoride adidas, Coca-Cola ve Visa gibi şirketler yer alırken, 2024'ten itibaren Suudi petrol şirketi Aramco da bu kategoriye dahil oldu. İkinci kategori ise Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan üç ülkenin şirketlerini kapsıyor.
PIF, tartışmalı LIV Tour golf turnuvasından çekildi
Son zamanlarda, devlet fonunun tartışmalı LIV Tour golf serisinden çekilmesi ve milyarlarca dolarlık desteğini kesmesi nedeniyle bir heyecan yaşandı. LIV, sadece sezonun geri kalanı boyunca, yani Ağustos sonuna kadar finansal destek alacak. Açıklamada, "LIV Golf'ün uzun vadede ihtiyaç duyduğu önemli yatırımlar, PIF'in yatırım stratejisinin mevcut aşamasıyla artık uyumlu değil" denildi.
PIF, kısa süre önce 2026-2030 dönemi için yeni stratejisini sunmuştu ve bu stratejide spordan bahsedilmemişti. Suudi Arabistan, son yıllarda spora, özellikle de futbola, Formula 1'e, boksa, tenise, e-spora ve golfe büyük yatırımlar yaptı. Ülke, geçen yıl 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştı.