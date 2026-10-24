Golcüyken büyücüye dönüştü: Jupiler Pro Lig'in sekizinci haftasında izlenmeye değer 5 yıldız

Taraftarların beklediği en öne çıkan karşılaşmanın, Riyad'da başkent kulübünün sahasında Hilal ile Feth takımlarını bir araya getiren zirve maçı olduğuna kuşku yok.

İki takım da pek çok genç yeteneğe sahip; bunların en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Yeşil Burun Adaları'ndan gelen forvet Jefferson Ramos. Ramos, 6 gollük hanesiyle turnuva gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.

Ancak eğer Ramos'un yeteneği göz önünde apaçık ortadaysa, Feth de kadrosunda bir başka büyücüyü barındırıyor; bu oyuncu, isabetli pasalarıyla Afrikalı forvetin turnuvanın mevcut sezonundaki gol krallarının arasında yer almasına yardımcı oldu.

Burada söz konusu olan isim, bu sezon Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nde 3 gole imza atarak turnuvanın en çok asist yapan oyuncuları listesinde üçüncü sıraya yerleşen Müntasır eş-Şekkak.

Hilal gibi büyük bir takıma karşı oynanacak bir maçın, herhangi bir oyuncunun yeteneğini herkesin önünde sergilemesi için ideal bir fırsat olduğuna şüphe yok; hele ki bu oyuncu Müntasır eş-Şekkak kadar büyük bir yeteneğe sahipse.