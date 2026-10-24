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جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa
Çeviri:

Golcüyken büyücüye dönüştü: Jupiler Pro Lig'in sekizinci haftasında izlenmeye değer 5 yıldız

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 - Al Fateh U21
Al Hilal U21
Al Fateh U21
Al Ettifaq U21 - Al Taawoun U21
Al Ettifaq U21
Al Taawoun U21
Al Nassr U21 - Al Qadisiyah U21
Al Nassr U21
Al Qadisiyah U21
Suudi Arabistan

Joi Elit Ligi'nde yeni bir hafta kapılarını aralıyor ve beraberinde, taraftarların büyüsünün krallığın sahalarına yayılmasını izlemek için beklediği yeni yetenekler de sahneye çıkıyor.

Joi Elit Ligi'nin sekizinci haftası yarın pazar günü başlıyor ve iki gün boyunca sürecek. Bu iki gün, önümüzdeki yıllarda Suudi futbolunun bayrağını taşıyabilecek yeni yeteneklerin doğuşuna tanıklık edebilir.

  • Muntasır El-Şakkak: Al-Fetih'in sihirbazı

    Taraftarların beklediği en öne çıkan karşılaşmanın, Riyad'da başkent kulübünün sahasında Hilal ile Feth takımlarını bir araya getiren zirve maçı olduğuna kuşku yok.

    İki takım da pek çok genç yeteneğe sahip; bunların en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Yeşil Burun Adaları'ndan gelen forvet Jefferson Ramos. Ramos, 6 gollük hanesiyle turnuva gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.

    Ancak eğer Ramos'un yeteneği göz önünde apaçık ortadaysa, Feth de kadrosunda bir başka büyücüyü barındırıyor; bu oyuncu, isabetli pasalarıyla Afrikalı forvetin turnuvanın mevcut sezonundaki gol krallarının arasında yer almasına yardımcı oldu.

    Burada söz konusu olan isim, bu sezon Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nde 3 gole imza atarak turnuvanın en çok asist yapan oyuncuları listesinde üçüncü sıraya yerleşen Müntasır eş-Şekkak.

    Hilal gibi büyük bir takıma karşı oynanacak bir maçın, herhangi bir oyuncunun yeteneğini herkesin önünde sergilemesi için ideal bir fırsat olduğuna şüphe yok; hele ki bu oyuncu Müntasır eş-Şekkak kadar büyük bir yeteneğe sahipse.

  • Abdulilah el-Gamdi

    Ancak Müntasır eş-Şikak'ın büyüsü ve Jefferson Ramos'un golcü yeteneği, formda kaleci Abdulilah el-Gamdi'nin varlığında Hilal kalesine giden yolu kolay bulamayacak.

    Hilal'in rakiplerine üstünlük kuran, kalelerini gollerle dolduran hücumcu bir takım olduğu doğru; ancak aynı zamanda kalesini rakiplerinin kontra ataklarından koruyacak uyanık bir kaleciye de ihtiyaç duyuyor.

    Bu rolü el-Gamdi, Roshn Suudi Pro Ligi'nin bu sezonunda en iyi şekilde yerine getirdi; 3 maçla kalesini en çok gole kapatan kaleci oldu.

    Hilal'in kalesi 6 maç boyunca yalnızca 6 gol gördü; bu maç başına bir gol anlamına geliyor ve takım, İttihad ve el-Hulud'un ardından en güçlü üçüncü savunma hattına sahip.

    Fetih karşısında el-Gamdi'ye, Jefferson Ramos'u golcü ısırıklarından mahrum bırakmak ve bu sezon dördüncü kez kalesini gole kapatmak için büyük bir rol düşecek.

  • Golcünün yedeği

    Elit Joy Ligi'nin sekizinci haftası, puan tablosunda beşinci ve altıncı sırada yer alan Ettifak ile Et-Teavün takımları arasındaki bir başka zirveye sahne olacak.

    Et-Teavün, Elit Joy Ligi'nin geçen sezonunun gol kralı olan ve bu sezon Roshn Ligi'ndeki A takıma yükseltilen forveti Basim el-Ureyni'nin yokluğundan hâlâ etkileniyor.

    Ancak görünüşe göre "Kasım'ın şekeri", el-Ureyni'nin gol atmadaki boşluğunu dolduracak oyuncuyu bulmuş durumda; o da bu sezon Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nde 4 gol kaydeden Abdülmecid Şerif.

    Şerif, 5 gol atan 3 oyuncunun yalnızca bir gol gerisinde kalarak turnuvanın gol kralı sıralamasında sekizinci basamakta yer alıyor.

    Abdülmecid Şerif, bu sezon gol krallığı yarışında mücadeleyi sürdürmek amacıyla Ettifak karşılaşmasında yeniden güçlü bir şekilde sahneye çıkmayı umuyor.

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  • Golcüyken büyücüye dönüştü

    Ettifaq'ta ise tüm gözler, Roshn Elit Ligi'nin bu sezonki edisyonunun 8 golle gol kralı olan Muhammed el-Îsî'nin üzerinde olacak; ancak el-Îsî'den önce takımın gol kralı olan bir başka yıldız daha var.

    Söz konusu isim, geçen sezon Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nde Ettifaq'ın gol kralı olan ve son etaplara kadar turnuvanın gol krallığı için yarışan Celâl es-Sâlim.

    Bu golcü içgüdüsü mevcut sezonda azalmış olsa da, arkasında ondan daha az önemli olmayan bir başka içgüdü, yani gol üretme yeteneği yatıyor.

    Es-Sâlim, Roshn Elit Ligi'nin bu sezonunda 4 asistle en çok gol üreten oyuncu olarak kabul ediliyor ve kuşkusuz Et-Teavun karşısındaki çetin bir maçta beşinci golü üretmeyi, hatta belki de gol atmayı da hayal ediyor.

  • Muhannad el-Kudaybi: Kadisiye'nin sihirbazı

    Celal es-Salim, bu sezon Roshn Suudi Pro Ligi'nde en çok asist yapan oyuncuların zirvesinde yalnız değil. Kadisiye'nin bir başka büyücüsü Mühenned el-Kudaybi de onunla aynı sayıda asiste sahip.

    Geçen sezon Kadisiye takımında özellikle ileri hatta birçok seçkin oyuncu öne çıkmıştı ve bu sezon Doğulu ekipte ilk büyücünün Kudaybi olacağı anlaşılıyor.

    Mühenned el-Kudaybi, Nasr'a karşı, rakibinin Riyad'daki sahasında oynanacak zorlu bir maçta büyüsünü sergilemek için altın bir fırsata sahip.

    Nasr, bu sezonun başından beri özellikle savunmada belirgin biçimde zorlanıyor; 5 maçta kalesinde 7 gol gördü. Bu da Kudaybi için bu büyüklükte bir maçta parlamak adına eşsiz bir fırsat.