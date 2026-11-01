Manchester United'da roller Lisandro Martinez açısından hızla tersine döndü; birkaç hafta önce çıkıp kulüp yönetimini eleştiren ve takımı yeterince takviye etmemekten sorumlu tutan, hatta Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nin elit kadrolarıyla boy ölçüşemeyeceğini ima edecek kadar ileri giden Arjantinli savunmacı, Chelsea karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından bu kez kendisi eleştirilerin hedefi haline geldi.

Martinez, Manchester United'ı zor bir duruma soktu ve krizini daha da derinleştiren yeni bir yenilgiye (2-0) katkıda bulundu.

Tüm kulvarlardaki son 9 maçında hiçbir galibiyet elde edemeyen Manchester United, puanı 7'de kalınca on yedinci sıraya geriledi; takım, içinde bulunduğumuz sezonun başından bu yana Premier Lig'de yalnızca tek bir galibiyet elde etti.