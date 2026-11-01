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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Golcüden sanığa: Eski Liverpool yıldızından çarpıcı sözler, bu oyuncu Manchester United için yük hâline geldi

Chelsea - M. United
Chelsea
M. United
Premier Lig
D. Murphy
L. Martinez
İngiltere
Arjantin

Manchester United yıldızının geleceği tehlikede!

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Manchester United'da roller Lisandro Martinez açısından hızla tersine döndü; birkaç hafta önce çıkıp kulüp yönetimini eleştiren ve takımı yeterince takviye etmemekten sorumlu tutan, hatta Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nin elit kadrolarıyla boy ölçüşemeyeceğini ima edecek kadar ileri giden Arjantinli savunmacı, Chelsea karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından bu kez kendisi eleştirilerin hedefi haline geldi.

Martinez, Manchester United'ı zor bir duruma soktu ve krizini daha da derinleştiren yeni bir yenilgiye (2-0) katkıda bulundu.

Tüm kulvarlardaki son 9 maçında hiçbir galibiyet elde edemeyen Manchester United, puanı 7'de kalınca on yedinci sıraya geriledi; takım, içinde bulunduğumuz sezonun başından bu yana Premier Lig'de yalnızca tek bir galibiyet elde etti.

  • Yönetim eleştirisinden en kötü performansa

    Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 kaybettikleri maçın ardından Manchester United yöneticilerine ateş püskürmüş, transfer piyasasındaki zayıf hamleleri eleştirmiş ve başta sportif direktör Jason Wilcox olmak üzere yönetimden rekabet edebilecek ek oyuncular getirmesini talep etmişti.

    Arjantinli savunmacı o dönemde geçen sezonun ardından yönetimden daha fazla destek beklediğini söylemiş, sürekli teknik direktör değiştirmenin kulübün sorunlarını çözmediğine ve sorumluluğun yalnızca oyuncular ve teknik ekibin omuzlarında olmadığına dikkat çekmişti.

    Ancak açıklamaları kulüp içinde ve dışında geniş çapta tartışma yarattı; daha sonra konuşmasının zamanlaması ve üslubu için özür diledi ve kulüp yöneticileri ile teknik direktör Michael Carrick'le bir araya gelerek yaşananlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu doğruladı.

    Birkaç hafta sonra ise Martinez kendisini tamamen farklı bir durumun içinde buldu ve Manchester United'ın Chelsea'ye 2-0 yenilmesinin en belirgin nedenlerinden biri haline geldi.

    Arjantinli savunmacı, kısa süre içinde iki sarı kart görerek 63. dakikada kırmızı kartla sahayı terk etti ve takımının işini zorlaştırdı. Ceza sahası içinde Wesley Fofana'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı kararı verdi ve Cole Palmer bu penaltıdan ikinci golü kaydetti. Martinez'in sorunları kırmızı kartla sınırlı kalmadı; ilk golün sorumluluğunu taşıyan oyuncular arasında da yer aldı, zira ikinci yarının başında gol atmadan önce Morgan Rogers'ın United savunmasını geçerek ilerlemesine izin verdi.

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  • Martinez bir yüke dönüştü: Ayrılmak mı istiyor?

    Liverpool ve Tottenham'ın eski oyuncusu Danny Murphy, Arjantinli defans oyuncusunu en sert eleştirenlerden biri oldu. Murphy, son davranışlarının onu yavaş yavaş Manchester United için bir "yük" haline getirdiğini düşünerek, teknik heyetin güvenini yeniden kazanma kabiliyetini sorguladı.

    Murphy, "Match of the Day" programındaki görünümü sırasında, Metro sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "İşler o yöne gidiyor. Bu kadar tecrübeye ve kaliteye sahip bir oyuncunun ne yaptığını bilmesi gerekirdi. Şu an açıkça bir şeylerin yolunda gitmediği belli, çünkü böyle potansiyele sahip bir oyuncudan bu kötü performansları beklemezsiniz."

    Murphy, Martinez'in kırmızı kartını, bunu önceleyen krizlerle ilişkilendirdi; Tottenham maçında Dominic Solanke ile yaşadığı anlaşmazlık olayına, ardından kulüp yönetimini eleştirdiği röportaja ve daha sonra Chelsea karşısında seviyesinden tamamen uzak olarak nitelendirdiği bir performans sergilemesine dikkat çekti.

    Sözlerine şunları ekledi: "Ayrılmayı mı düşünüyor, yoksa kulüp etrafında olup biten her şeyden dolayı rahatsızlık mı duyuyor bilmiyorum, ama şu an Carrick'i büyük bir açmazın içine soktu."

    Murphy daha da ileri giderek, Arjantinli defans oyuncusunun ceza süresinin bitiminden sonra ilk on bire dönmesini ihtimal dışı bırakıp şöyle dedi: "Bence o dönemde hâlâ teknik direktör olması halinde, Michael'ın onu yeniden takıma dahil etmesi pek olası değil."

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  • Manchester United'ın krizi herhangi bir oyuncudan daha büyük

    Arjantinli savunmacıya yönelttiği sert eleştirilere rağmen Murphy, Manchester United'ın kötü başlangıcının sorumluluğundan Carrick'i muaf tutmadı; ancak sorunun daha derinde olduğunu, bazı mevkilerdeki kalite eksikliğinin ötesine geçtiğini ve fiziksel ile zihinsel boyutlara uzandığını düşünüyordu.

    Şöyle konuştu: "Manchester United'da şu anda gördüğüm en büyük sorun sadece kalite eksikliği değil. Son iki ay boyunca takım, geçen sezonun sonunda izlediğimiz seviyeden fiziksel olarak uzak görünüyordu."

    Bunun, zayıf fiziksel hazırlıktan ya da oyuncuların zihinsel olarak odaklarını kaybetmesinden ve teknik direktörün mesajlarına yanıt vermemesinden kaynaklanabileceğini ekledi; sorunun her oyuncuya göre bu iki etkenin bir karışımı olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

    Murphy, mevcut kadroyla takımın uyumunu, mücadele ruhunu ve fiziksel kapasitesini geri kazandırma konusunda Carrick'in yeteneğinden şüphe duydu; teknik direktör ise olumsuz sonuçların devam etmesiyle birlikte artan bir baskıyla karşı karşıya.

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Gelecek maçlar
MUN

MUN

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

ROM

ROM

SUN

SUN

Premier Lig

08 Kas 2026

CHE

CHE