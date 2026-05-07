kicker dergisinin haberine göre, Alman milli futbolcunun 30 Haziran 2026'da sona erecek olan Kraichgau'daki sözleşmesini uzatmayacağı ve buna bağlı olarak transfer ücreti ödemeden bir üst düzey kulübe transfer olacağı bir süredir belli oluyor.
Gol yağmuru yaşıyor: DFB yıldızına ilişkin bomba transfer haberi yaklaşıyor
Buna göre FC Arsenal, Cerci'nin yeni takımı olacak. Henüz resmi bir imza atılmadı. Hoffenheim'dan ayrılışı da henüz resmi olarak duyurulmadı. Yine de 25 yaşındaki oyuncunun artık yeni bir macera aradığı çoktan belli gibi görünüyor.
Ancak en azından ulusal rakiplere doğru yol almayacak. Wolfsburg teknik direktörü Stephan Lerch bunu ima etti. "VfL'yi seçseydi bizim için sorun olmazdı. Onu Wolfsburg'a çekmeye çalıştığım bir sır değil," dedi Mart ayında.
Wolfsburg, sezonun ardından en skorer oyuncuları Lineth Beerensteyn ve Alexandra Popp'un ayrılışını telafi etmek zorunda. Ancak Cerci bu konuda bir seçenek değil gibi görünüyor. Bir sonraki hedefi ne mi? "Elbette şampiyonluk kazanmak istiyorum," dedi: "Prensip olarak yurtdışına gitmeye de karşı değilim, ancak şu ana kadar bu konuyu henüz düşünmedim."
Selina Cerci, yıllardır Almanya'nın en iyi golcülerinden biri
Cerci, yıllardır Bundesliga'nın en iyi golcülerinden biri; önce 1. FC Köln'de, şimdi de Hoffenheim'da. Ancak 2022'de geçirdiği çapraz bağ yırtılması ve bir başka diz ameliyatı, genç yaşta bile onu oldukça zorladı. Yine de son iki yıldır neredeyse hiç sakatlık yaşamadı ve geçen sezon 16 golle gol krallığına ulaştı.
Bu unvan, bu sezon da onu bekliyor. Şu anda da 21 maçta 16 golle lider durumda. FC Bayern'den Pernille Harder, 23 maçta attığı 15 golle ikinci sırada yer alıyor.
Bundesliga'daki olağanüstü performansına rağmen, milli takım teknik direktörü Christian Wück yönetimindeki DFB Kadın Milli Takımı'nda hala ikincil bir rol oynuyor. Avusturya ile oynanan son Dünya Kupası eleme maçlarında Cerci, sadece ilk karşılaşmada 65. dakikada oyuna girdi. Geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda da Lea Schüller, Jule Brand ve Klara Bühl'ün arkasında daha çok yedek oyuncu olarak görev yaptı.