Buna göre FC Arsenal, Cerci'nin yeni takımı olacak. Henüz resmi bir imza atılmadı. Hoffenheim'dan ayrılışı da henüz resmi olarak duyurulmadı. Yine de 25 yaşındaki oyuncunun artık yeni bir macera aradığı çoktan belli gibi görünüyor.

Ancak en azından ulusal rakiplere doğru yol almayacak. Wolfsburg teknik direktörü Stephan Lerch bunu ima etti. "VfL'yi seçseydi bizim için sorun olmazdı. Onu Wolfsburg'a çekmeye çalıştığım bir sır değil," dedi Mart ayında.

Wolfsburg, sezonun ardından en skorer oyuncuları Lineth Beerensteyn ve Alexandra Popp'un ayrılışını telafi etmek zorunda. Ancak Cerci bu konuda bir seçenek değil gibi görünüyor. Bir sonraki hedefi ne mi? "Elbette şampiyonluk kazanmak istiyorum," dedi: "Prensip olarak yurtdışına gitmeye de karşı değilim, ancak şu ana kadar bu konuyu henüz düşünmedim."