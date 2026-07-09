2014 Dünya Şampiyonu, daha Salı akşamı stadyumda İsviçre ile Kolombiya arasında oynanan ve penaltı atışlarında 4-3 biten dramatik Dünya Kupası son 16 turu maçını izliyordu. Maç, Müller’in spor hayatında ikinci vatanı saydığı Vancouver’da oynandı. Magenta TV’deki kamera önü yükümlülükleri nedeniyle hazırlık döneminin büyük bir bölümünü kaçırdığı için, Canadian Championship’te Cavalry FC ile oynanan çeyrek final ilk maçında beklendiği gibi ilk on birde yer alamadı.
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Gol ve yedek olarak sahaya çıkma: Dünya Kupası uzmanı Thomas Müller, son derece ilginç bir sezon başlangıcı yaşıyor
Bayern efsanesi için, maç öncesi televizyon programı nedeniyle sahada bulunamayacağı düşünülerek sadece “süper yedek” rolü öngörülmüştü. Müller, skor 1-1 iken ikinci yarıya girdiğinde hemen etkisini gösterdi: 62. dakikada tecrübeli oyuncu, Kanadalılar için büyük coşkuyla karşılanan galibiyet golünü attı.
Ancak bu kısa süreli bir anı oldu. Yoğun seyahat yorgunluğunun ardından fiziksel durumu ikinci yarının tam 45 dakikasını oynamaya henüz yetmediğinden, 72. dakikada oyundan çıktı.
Vancouver, maçı daha sonra 4-1’lik skorla rahat bir şekilde kazanarak 14 Temmuz’daki rövanş maçı için avantajlı bir konum elde etse de, bu ilginç kısa süreli görevlendirme bazı soruları gündeme getiriyor. Özellikle de Major League Soccer’da sezonun asıl başlangıcı çok yaklaştığı için.
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Müller, MLS’de yakında Lewandowski ile karşı karşıya gelecek
17 Temmuz'da Whitecaps, ligin ilk maçında Chicago Fire ile karşılaşacak. Bu prestijli mücadelede Müller, tam da uzun yıllar Münih'te takım arkadaşı olduğu Robert Lewandowski ile karşı karşıya gelecek.
Yine de Müller iyimser bir tavır sergiledi ve kendisini hâlâ sahaya çeken içsel motivasyonunu vurguladı: “Saha kenarındayken bunu yine açıkça hissettim: Tekrar çimlere çıkmak için sabırsızlanıyorum. Tekrar tam gaz devam etmek istiyorum. Vücudum iyi hissediyor.”
Müller, Dünya Kupası süresince televizyon yorumcusu olarak görev yapacak
Daha önce Almanya’daki televizyon izleyicileri, bu forveti Magenta TV’deki Dünya Kupası yayınlarının vazgeçilmez bir parçası olarak hatırlıyordu. Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ve sunucu Johannes B. Kerner’in yanında, her zamanki gibi keskin yorumlarıyla maçları analiz etti, saha kenarında oyuncularla samimi sohbetler kurdu ve ara sıra Arjantin’in süperstarı Lionel Messi ile bile el çaktı.
MLS sezonunun başlamasına rağmen televizyon ekranlarından kesin bir veda söz konusu değil. 36 yaşındaki futbolcu için lojistik zorluklar yakında bir sonraki aşamaya geçecek: 19 Temmuz’da New York/New Jersey’de oynanacak büyük Dünya Kupası finali için Müller, Doğu Kıyısı’nda tekrar sahada yer alması planlanıyor.
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