Daha önce Almanya’daki televizyon izleyicileri, bu forveti Magenta TV’deki Dünya Kupası yayınlarının vazgeçilmez bir parçası olarak hatırlıyordu. Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ve sunucu Johannes B. Kerner’in yanında, her zamanki gibi keskin yorumlarıyla maçları analiz etti, saha kenarında oyuncularla samimi sohbetler kurdu ve ara sıra Arjantin’in süperstarı Lionel Messi ile bile el çaktı.

MLS sezonunun başlamasına rağmen televizyon ekranlarından kesin bir veda söz konusu değil. 36 yaşındaki futbolcu için lojistik zorluklar yakında bir sonraki aşamaya geçecek: 19 Temmuz’da New York/New Jersey’de oynanacak büyük Dünya Kupası finali için Müller, Doğu Kıyısı’nda tekrar sahada yer alması planlanıyor.