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Gol ve asist hedefi! Alexander Isak'a, rekor kıran 125 milyon sterlinlik transferin ardından Liverpool'daki ikinci sezonunda "olması gereken seviye" söylendi
Isak, ilk sezonunda sadece dört gol attı
26 yaşındaki golcü, Newcastle United formasıyla çıktığı 109 maçta 62 kez ağları sarstı ve bu gollerin 54'ü Premier League'de geldi. St James’ Park'ta, dünya futbolunun en komple 9 numaralarından biri olarak ün kazandı.
Bu konumu, Liverpool'un Britanya rekoru bir bonservis bedeli ödemesine ikna edici bir gerekçe sundu; İngiltere'nin son şampiyonu, yurt içindeki üstünlüğünü kalıcı hale getirme hedefiyle hücum hattına liderlik edecek bir isim arıyordu. Ancak 2025-26 sezonu planlandığı gibi geçmedi.
Isak, aksayan bir sezon öncesi dönemin ardından yeterli fiziksel seviyeye ulaşamadan geldi ve hiçbir zaman tam maç ritmine yaklaşmış görünmedi. Aralık ayında yaşadığı bacak kırığı da işini kolaylaştırmadı. Sezon, ağları yalnızca dört kez havalandırmasıyla sona erdi.
2026 Dünya Kupası'nda İsveç yer aldı, ancak bu da kulüp düzeyinde bir kısa yaz döneminin daha yaşanmasına yol açtı. Liverpool'un, pazar günü Newcastle United deplasmanında resmi maçlar yeniden başladığında en önemli golcüsünün sezona hızlı bir giriş yapmasına ihtiyacı var.
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Isak, 2026-27 sezonu için gol ve asist hedefi belirledi
Eski kulübüne karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Isak'a, GOAL'e Premier League bahis sitesi BetWright'ın katkılarıyla özel açıklamalarda bulunan Heskey, ulaşması gereken hedefleri şöyle anlattı: “Bence gol ve asist toplamında 20, onun ulaşması gereken seviye, en azından başlangıç olarak bu.”
“Gerçek şu ki artık, çünkü elimizde yok, Mo Salah'ın 30+'sına güvenemeyiz. [Sadio] Mane'nin 25+'i yok. [Roberto] Firmino'nun 19+'u yok. Bu yüzden tüm gözler senin üzerinde ve ihtiyaç duyulan şey 20 artı. Başkalarının da katkı yapıp bazı sayılara ulaşmasına ihtiyacımız var ama bonservis bedeli ve 9 numara olmanın baskısından bahsediyorsanız, evet, gereken bu.”
Liverpool efsanesi Fowler, Isak'ın fiziksel durumu hakkında endişesini dile getirdi
Isak, Liverpool'un Monaco ile oynadığı hazırlık maçında gol attı ve ritmini bulmaya çalışıyor. Ancak bir başka eski Reds golcüsü Robbie Fowler, Anfield taraftarının "Tanrı" lakabını taktığı isim olarak, Premier League tarihinin en pahalı oyuncusunun en iyi performansını ortaya koyması konusunda endişelerini dile getirdi.
Fowler kısa süre önce GOAL'e şunları söyledi: “Dürüst olacağım, bu konuda biraz endişeliyim çünkü bu yıl fit değildi.
“Belli ki Liverpool'a geldiğinde de herhangi bir nedenle fit değildi, nedenini bilmiyoruz ve kendi varsayımlarımızı yapabiliriz. Belli ki tekrar takıma girdi, biraz daha iyi görünüyordu, sonra açıkça bacağını kırdı ve sahalardan uzak kaldı. Ardından sezonun sonlarına doğru birkaç maç oynadı, ama belli ki fit değildi. Bu da normal, çünkü bacağını yeni kırmıştı ve yeniden kadroya dönmeye çalışıyordu.
“Dünya Kupası'ndan döndüğünde yine kısa bir toparlanma süresi olacak, bu yüzden bir Liverpool taraftarı olarak istediğimiz kadar fit olacağını düşünmüyorum. Elbette yanılmayı umuyorum ama beni biraz endişelendiren şey, gelecek sezona girerken muhtemelen tam bir sezon öncesi kamp dönemi geçiremeyecek olması. Muhtemelen onun ihtiyaç duyduğu şey de buydu.”
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Liverpool fikstürü 2026-27: Sezon Newcastle'da başlıyor
Liverpool, Arne Slot ile yollarını ayırmasının ardından artık İspanyol teknik adam Andoni Iraola yönetiminde çalışıyor. Iraola, Reds'in geçen sezon ligi beşinci sırada tamamlamasının ardından Isak'tan en iyi verimi alma gerekliliğinin farkında.
Boynunda 116 milyon sterlinlik (157 milyon dolar) bir bonservis etiketi taşıyan Florian Wirtz de, İngiltere'nin en üst düzey ligindeki zorlu ilk sezonunun ardından kendini göstermesi gereken bir diğer isim. Liverpool, zorlu açılış haftası mücadelesi için Tyneside'a giderken sezona hızlı bir giriş yapmayı hedefleyecek.
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