26 yaşındaki golcü, Newcastle United formasıyla çıktığı 109 maçta 62 kez ağları sarstı ve bu gollerin 54'ü Premier League'de geldi. St James’ Park'ta, dünya futbolunun en komple 9 numaralarından biri olarak ün kazandı.

Bu konumu, Liverpool'un Britanya rekoru bir bonservis bedeli ödemesine ikna edici bir gerekçe sundu; İngiltere'nin son şampiyonu, yurt içindeki üstünlüğünü kalıcı hale getirme hedefiyle hücum hattına liderlik edecek bir isim arıyordu. Ancak 2025-26 sezonu planlandığı gibi geçmedi.

Isak, aksayan bir sezon öncesi dönemin ardından yeterli fiziksel seviyeye ulaşamadan geldi ve hiçbir zaman tam maç ritmine yaklaşmış görünmedi. Aralık ayında yaşadığı bacak kırığı da işini kolaylaştırmadı. Sezon, ağları yalnızca dört kez havalandırmasıyla sona erdi.

2026 Dünya Kupası'nda İsveç yer aldı, ancak bu da kulüp düzeyinde bir kısa yaz döneminin daha yaşanmasına yol açtı. Liverpool'un, pazar günü Newcastle United deplasmanında resmi maçlar yeniden başladığında en önemli golcüsünün sezona hızlı bir giriş yapmasına ihtiyacı var.