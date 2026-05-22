Gol şöleni, son bir umut ışığını besliyor! Almanya, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'ndaki ilk final maçını kazandı

Milli takım teknik direktörü Harold Kreis'in takımı, turnuvanın başlangıcında aldığı dört mağlubiyetin ardından, turnuvanın sürpriz takımı Macaristan'ı 6-2 (2-0, 2-0, 2-2) mağlup ederek erken elenmeyi önledi.
İlk golüyle Almanya'nın 12. denemede süren üstünlük sıkıntısını sona erdiren Mannheimli savunma oyuncusu Gawanke, dominant bir takım içinde üç gol atarak (19./42./50.) öne çıktı. Berlinalı Eric Mik (9.), NHL forveti Lukas Reichel (40.) ve Nürnbergli Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılan Samuel Dove-McFalls (40.), Zürih'te 5000 seyirci önünde Alman Buz Hokeyi Federasyonu (DEB) seçkisi için diğer golleri attı ve takımın bir üst tura çıkma şansını korudu. Tamas Sarpatki (45.) ve Janos Hari (58.) Macaristan'ın gollerini attı; ilk golde, o ana kadar güçlü bir performans sergileyen NHL kalecisi Philipp Grubauer, kısa köşede iyi bir görüntü sergilemedi.