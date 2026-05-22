IMAGO / Beautiful Sports International

Gol şöleni, son bir umut ışığını besliyor! Almanya, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'ndaki ilk final maçını kazandı

Leon Gawanke'nin hat-trick'i, powerplay'de atılan ilk gol ve nihayet ilk galibiyet: DEB takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finallerine giden yolda üç zorunlu görevden ilkini yerine getirdi.

Milli takım teknik direktörü Harold Kreis'in takımı, turnuvanın başlangıcında aldığı dört mağlubiyetin ardından, turnuvanın sürpriz takımı Macaristan'ı 6-2 (2-0, 2-0, 2-2) mağlup ederek erken elenmeyi önledi.

İlk golüyle Almanya'nın 12. denemede süren üstünlük sıkıntısını sona erdiren Mannheimli savunma oyuncusu Gawanke, dominant bir takım içinde üç gol atarak (19./42./50.) öne çıktı. Berlinalı Eric Mik (9.), NHL forveti Lukas Reichel (40.) ve Nürnbergli Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılan Samuel Dove-McFalls (40.), Zürih'te 5000 seyirci önünde Alman Buz Hokeyi Federasyonu (DEB) seçkisi için diğer golleri attı ve takımın bir üst tura çıkma şansını korudu. Tamas Sarpatki (45.) ve Janos Hari (58.) Macaristan'ın gollerini attı; ilk golde, o ana kadar güçlü bir performans sergileyen NHL kalecisi Philipp Grubauer, kısa köşede iyi bir görüntü sergilemedi.

  • Çeyrek final için tahmin edilen "final maçı" Cumartesi günü Avusturya ile oynanacak. Komşu ülkeye karşı alınacak bir galibiyet ve Pazartesi günü (her ikisi de saat 20.20'de ProSieben ve MagentaTV'de) şu ana kadar zorlanan yeni katılımcı Büyük Britanya'ya karşı grup aşamasının son maçında elde edilecek bir başka zaferle, eleme turuna yükselme şansı yüksek olur; ancak DEB milli takımı için başkalarının da yardımı gerekiyor.

    "Turnuva öncesinde bile son üç maçı kazanmamız gerektiğini biliyorduk," dedi savunma oyuncusu Leon Hüttl, MagentaTV'de maç öncesinde: "Her maçta daha aktif olan takım olmak ve oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz."

    Kreis, sonradan kadroya dahil edilen Alexander Karachun'u henüz kadroda kullanmadı. Schwenningenli oyuncu, el kırığı nedeniyle turnuvadan ayrılan ve gelecekte Köln'de forma giyecek olan Daniel Fischbuch'un yerini Alman kadrosunda aldı. 24 saat sonra Avusturya ile oynanacak "final" maçı olmasına rağmen, kalede biraz sürpriz bir şekilde Grubauer yer aldı.

  • DEB takımı maça gergin başladı, ancak daha sonra müthiş bir performans sergiledi

    DEB seçkisi maça gergin başladı; turnuvadaki on birinci üstünlük durumu, her zamanki gibi sonuçsuz kaldı. Ancak kısa süre sonra Mik, mavi çizgiden bir şutla golü buldu; kale önünde Nicolas Krämmer, Macar kaleci Bence Balizs’in görüşünü engelledi.

    Öne geçmesiyle Alman takımının oyununa sükunet geldi, Kreis takımı Macarları kendi sahalarında defalarca sıkıştırdı. Ancak gol fırsatları pek çıkmadı. On ikinci powerplay'de nihayet kilit kırıldı: Stefan Loibl'in puck'ı kontrol edememesi üzerine Gawanke golü attı.

    "Bize bu eksiklik vardı. Bunu biliyoruz, bunu konuştuk," dedi Krämmer ilk periyotun ardından. Oysa Macaristan'a ceza verilmemeliydi, çünkü Fabio Wagner sopasıyla Marc Michaelis'in yüzüne vurmuştu.

    İkinci periyotta da hakimiyet devam etti, Macaristan neredeyse hiç kurtulamadı. Tek eksiklik: DEB takımı fırsatlarını değerlendiremedi. Periyot bitmeden kısa bir süre önce Reichel, ikinci periyottaki 18. şutuyla skoru artırdı. "Bugün rakip kaleye çok baskı yapıyoruz," dedi forvet Alexander Ehl.

    Gawanke, son periyodun başlamasından kısa bir süre sonra skoru artırdı. Alman takımı biraz hız kesti, ardından Macarlar Grubauer'in Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci shutout'unu engelledi. Alman teknik ekibinin itirazı üzerine bir gol daha iptal edildi. Grubauer engellenmişti. Ardından Gawanke, dar açıdan hat-trick'ini tamamladı.