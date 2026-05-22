Gol şöleni, son bir umut ışığını besliyor! Almanya, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'ndaki ilk final maçını kazandı

Çeyrek final için tahmin edilen "final maçı" Cumartesi günü Avusturya ile oynanacak. Komşu ülkeye karşı alınacak bir galibiyet ve Pazartesi günü (her ikisi de saat 20.20'de ProSieben ve MagentaTV'de) şu ana kadar zorlanan yeni katılımcı Büyük Britanya'ya karşı grup aşamasının son maçında elde edilecek bir başka zaferle, eleme turuna yükselme şansı yüksek olur; ancak DEB milli takımı için başkalarının da yardımı gerekiyor.

"Turnuva öncesinde bile son üç maçı kazanmamız gerektiğini biliyorduk," dedi savunma oyuncusu Leon Hüttl, MagentaTV'de maç öncesinde: "Her maçta daha aktif olan takım olmak ve oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz."

Kreis, sonradan kadroya dahil edilen Alexander Karachun'u henüz kadroda kullanmadı. Schwenningenli oyuncu, el kırığı nedeniyle turnuvadan ayrılan ve gelecekte Köln'de forma giyecek olan Daniel Fischbuch'un yerini Alman kadrosunda aldı. 24 saat sonra Avusturya ile oynanacak "final" maçı olmasına rağmen, kalede biraz sürpriz bir şekilde Grubauer yer aldı.