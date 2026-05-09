VfB Stuttgart, 2025/26 Bundesliga sezonunu kendi başına Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak taçlandırabilir. Bunun mimarı: 33. haftada doğrudan rakibi Bayer Leverkusen'e karşı alınan 3-1'lik iç saha galibiyeti. Bu başarının merkezinde ise kişisel bir dönüm noktasını kutlayan golcü Deniz Undav yer alıyor.
Çeviri:
Gol rekoru ve Kylian Mbappé ile olan bağlantıları: VfB Stuttgart'tan Deniz Undav, kendine özgü sevinç gösterisini açıklıyor
Undav, Werkself karşısında skoru 3-1'e getiren golü attı ve takımını kesin olarak galibiyete taşıdı. Bu, 29 yaşındaki oyuncunun sezonun 19. golüydü; böylece Schwaben'in 2023/24 sezonunda ikinci olduğu sezondaki rekorunu aştı.
"Artık yeni bir rekorum var. 19 gol. Elbette mutluyum. Gelecek hafta 20 gol barajını aşabilirsem çok güzel olur" dedi Undav, DAZN'e. "Bunun için her şeyimi vereceğim, çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kazanmamız gerekiyor."
Ancak Undav, önceliğin açıkça takımın başarısı olduğunu da ekledi. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarırlarsa, 20 gol barajını aşmanın kendisi için "önemi yok".
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sıra için üçlü mücadele: Hoffenheim ve Bayer, Stuttgart'ın peşinde
Önümüzdeki Cumartesi günü oynanacak 34. ve son maç haftası öncesinde, Stuttgart, TSG Hoffenheim ve Bayer Leverkusen ile dördüncü sıra için üçlü bir mücadele içinde. Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan diğer takımlar ise şampiyon Bayern Münih, ikinci Borussia Dortmund ve RB Leipzig olarak belli oldu.
Stuttgart (61 puan, +21 gol farkı) son maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak, TSG Hoffenheim (61/+17) ise Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. "Dışarıdan gelen" Leverkusen (58/+22) ise Hamburger SV'yi ağırlayacak.
Undav, sevinç gösterisiyle ilgili olarak: "Mbappé gibi 'Komutan' olarak anılıyorum"
Undav sadece attığı golle değil, aynı zamanda parmağını havaya kaldırarak forvet arkadaşı Ermedin Demirovic'e sert bir şekilde azarlıyor gibi görünen sevinç hareketiyle de dikkatleri üzerine çekti.
"Tüm bu memlerde Mbappe gibi 'Komutan' olarak anılıyorum," diyen Undav, "iki, üç hafta önce, tekrar gol attığımda bu sevinci göstereceğime karar vermiştik."
Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe, sosyal medyadaki memlerde genellikle askeri üniforma giymiş olarak resmediliyor ve futbol dünyasındaki büyük gücüne atıfta bulunularak komutan veya diktatör olarak anılıyor.
Deniz Undav, VfB Stuttgart'ta: Sezon istatistikleri şöyle
Sezon
Maçlar
Goller
Asistler
2023/24
30
18
10
2024/25
27
9
3
2025/26
28
19
5