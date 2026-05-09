Undav, Werkself karşısında skoru 3-1'e getiren golü attı ve takımını kesin olarak galibiyete taşıdı. Bu, 29 yaşındaki oyuncunun sezonun 19. golüydü; böylece Schwaben'in 2023/24 sezonunda ikinci olduğu sezondaki rekorunu aştı.

"Artık yeni bir rekorum var. 19 gol. Elbette mutluyum. Gelecek hafta 20 gol barajını aşabilirsem çok güzel olur" dedi Undav, DAZN'e. "Bunun için her şeyimi vereceğim, çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kazanmamız gerekiyor."

Ancak Undav, önceliğin açıkça takımın başarısı olduğunu da ekledi. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarırlarsa, 20 gol barajını aşmanın kendisi için "önemi yok".