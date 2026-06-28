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Gol mü, asist mi: Real Madrid’in “Galactico”su Jude Bellingham, İngiltere’nin Panama’ya karşı kazandığı hayati Dünya Kupası zaferinde sahneyi çaldı; peki onu en çok ne memnun etti?
Real Madrid’in ‘Galactico’su yine işini yaptı
Bellingham, ülkesinin kadrosunda bir kez daha en göze çarpan isim oldu ve kendisine “beklenen seviyede gerçekten performans gösteren tek İngiltere oyuncusu” unvanını kazandıran soğukkanlılığını ve kalitesini sergiledi. Sabırlı geçen ilk yarının ardından, 22 yaşındaki oyuncu bir köşe vuruşundan zekice bir vuruşla skoru açtı ve ardından İngiltere'nin ikinci golü için nokta atışı bir orta yaptı. Bireysel başarısına rağmen Bellingham, 32'li turda DR Kongo ile karşılaşmak üzere Atlanta'ya doğru yola çıkarken takımın kolektif ilerlemesinin öncelikli olduğunu vurguladı.
"İlk görevimizi başardık," dedi Bellingham. "Buraya aşamalı olarak ilerlemek için geldik. Kamp öncesi hazırlık maçlarını gerçekten iyi geçirdik ve şimdi de grubu geçip birincilikle bitirmek olan ilk hedefimize ulaştık. Her maçta daha iyi olmaya çalışmalıyız ve bunu başarmak bize bağlı."
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Kane’in kariyerine katkı
Açılış golüyle turnuva gol sayısını ikiye çıkaran Bellingham, Harry Kane’e asist yapmaktan daha fazla memnuniyet duyduğunu itiraf etti. Bu asist, Bayern Münih’in forvetinin Gary Lineker’i resmi olarak geçerek İngiltere’nin tüm zamanların en golcü Dünya Kupası oyuncusu olmasını sağladı. Kane’in kusursuz kafa vuruşu, dünya sahnesindeki 11. golü oldu ve onu küresel ikonlardan oluşan seçkin bir gruba taşıdı.
"Asist [beni en çok memnun eden şeydi]," diye açıkladı Bellingham. "Güzel bir oyun kombinasyonuydu ve seviyesini sürekli yükselten Harry'ye pas atmak inanılmaz bir şeydi. Her şeyi hak ediyor. Kaptan olarak gösterdiği çabayı ve bizi nasıl yönettiğini görüyorsunuz. Kalitesi ortada - o en iyisi."
New Jersey’de yeni bir vites bulmak
İngiltere, derin savunma hattına çekilip Tuchel’in oyuncularını zorlayan dirençli Panama takımı karşısında sıkıcı geçen bir ilk yarıya katlanmak zorunda kaldı. Ancak devre arasında verilen mesaj, sakin bir azimdi. Bellingham, soyunma odasında panik olmadığını, oyuncuların skoru açmak için sadece biraz daha yüksek bir yoğunluk sergilemeleri gerektiğini bildiklerini belirtti.
Orta saha oyuncusu, "[Devre arasında] 'İyi gidiyorsunuz, devam edin' dedi" diye açıkladı. "Bir vites daha yükseltin, abartmaya gerek yok. Hangi seviyede olduğumuzu ve hangi seviyeye ulaşmak istediğimizi biliyorduk ve ikinci yarıda bunu başardık." Taktiksel değişiklik işe yaradı ve İngiltere'nin oyunun temposunu kontrol etmesine ve sonunda rakibini ezip geçerek galibiyet puanlarını almasına olanak sağladı.
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Dikkatler artık eleme turlarına yöneliyor
L Grubu artık geride kaldığına göre, Üç Aslanlar Çarşamba günü Atlanta’da oynanacak eleme maçı için hazırlanıyor. İngiltere’nin önceki turnuvalarda belirlediği yüksek standartları karşılayabilmesi için Bellingham’ın liderliği ve form durumu hayati önem taşıyacak. Tuchel’in takımı, grup favorisi olmanın getirdiği baskıyla başa çıkabildiğini gösterdi; ancak Real Madrid’in yıldız oyuncusu, rekabetin çok daha zorlu hale geleceği konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor.
Bir ulusun yükünü omuzlarında taşımaya hazırlanan orta saha oyuncusu için en büyük gücü, her zamanki gibi kendine güveni olmaya devam ediyor. Şimdiden iki gol ve rekor kıran bir asistle Bellingham, neden modern İngiltere döneminin yüzü olduğunu kanıtlıyor. Dikkatler şimdi, hata payının ortadan kalktığı ve "Galactico"dan bir kez daha başarı bekleneceği 32'li turdaki DR Kongo maçına yöneliyor.