Bellingham, ülkesinin kadrosunda bir kez daha en göze çarpan isim oldu ve kendisine “beklenen seviyede gerçekten performans gösteren tek İngiltere oyuncusu” unvanını kazandıran soğukkanlılığını ve kalitesini sergiledi. Sabırlı geçen ilk yarının ardından, 22 yaşındaki oyuncu bir köşe vuruşundan zekice bir vuruşla skoru açtı ve ardından İngiltere'nin ikinci golü için nokta atışı bir orta yaptı. Bireysel başarısına rağmen Bellingham, 32'li turda DR Kongo ile karşılaşmak üzere Atlanta'ya doğru yola çıkarken takımın kolektif ilerlemesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

"İlk görevimizi başardık," dedi Bellingham. "Buraya aşamalı olarak ilerlemek için geldik. Kamp öncesi hazırlık maçlarını gerçekten iyi geçirdik ve şimdi de grubu geçip birincilikle bitirmek olan ilk hedefimize ulaştık. Her maçta daha iyi olmaya çalışmalıyız ve bunu başarmak bize bağlı."