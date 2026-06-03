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Gol makinesi Harry Kane, Dünya Kupası'nda bir ilke imza atabilecek mi? Robbie Fowler, İngiltere kaptanının 2026'da neden tarih yazabileceğini açıklıyor
Kane, İngiltere milli takımında kaç gol attı?
Genel kanı, Üç Aslanlar’ın uluslararası kupa cephesindeki 60 yıllık kıtlığı sona erdirebilmek için bu yaz Kuzey Amerika topraklarında kaptanlarının sesini duyurmasına ihtiyaç duyacağı yönünde.
Kane, 2015'te gol atarak milli takımdaki ilk maçına çıktığından beri ülkesi için bir talisman gibi. Yaklaşık 11 yıl sonra, 32 yaşındaki bu ebedi genç, ülkesi için 78 kez fileleri havalandırarak rekor kitaplarını yeniden yazdı.
2018'de İngiltere'yi yarı finale taşıyan eski Tottenham süperstarı, altı gol atarak Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu. Hiç kimse bu ödülü birden fazla kez kazanamadı.
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Kane, Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı rekoruna imza atabilir mi?
Kane 2026'da bu unvanı kazanan ilk isim olabilir mi? Bu soru Fowler'a yöneltildiğinde, eski Liverpool ve İngiltere milli takım forveti – BetMGM'nin desteğiyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda – şöyle dedi: “Muhtemelen. İngiltere kadrosu, bence turnuvanın son turlarına kadar ilerleyebilecek kapasitede. Ve onun gibi bir golcüden bahsettiğinizde, muhtemelen çeyrek finallere, yarı finallere ve hatta finale kadar gitmesi gerekir. Bence İngiltere bunu başarabilir.
“Elbette İngiltere'nin iyi performans göstermesini istersiniz, ama Harry'nin de iyi performans göstermesini istersiniz çünkü Ballon d'Or konusunda, eğer Dünya Kupası'nda bir kez daha en golcü oyuncu olursa, bu onun iddiasını biraz daha güçlendirir.
“Bunu yapabilir, elbette yapabilir çünkü oyun ona da uygun. Bence maçlarda kendini yönetme konusunda oldukça akıllı. Her zaman 100 mil hızla koşmuyor. Bence oyununu oynama konusunda oldukça akıllı.
“Harry'de her şeyden biraz var - gol atıyor. Ona karşı bahis yapar mıydınız? Ben kesinlikle yapmazdım. İngiltere'nin turnuvada çok ileri gideceğini düşünüyorum ve eğer giderlerse, birileri gol atacak ve umarım bu Harry olur.”
Golcü Kane, İngiltere milli takımında 100 gol barajına ulaşabilecek mi?
Kane’in hız kesmeye niyeti olmadığı ve 9 numaralı formasını devralacak uygun bir halef de pek görünmediği için, İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak çıtayı yükseltmeye devam edecek. Hedefi üç haneli rakamlara ulaşmak olmalı.
Kane'in Ronaldo ve Messi'yi taklit ederek bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda, 50 gol barajını aşan tek diğer İngiliz oyuncu olan Wayne Rooney'den bahseden Fowler şunları ekledi: "Şu anki İngiltere'ye baktığımda, benim oynadığım dönemdekinden çok daha fazla maç oynadıklarını düşünüyorum. Şimdi, bunun sadece her şeyin gözünüzün önünde olması, tüm turnuvaların olması ve Nations League'in de olması nedeniyle mi olduğunu bilmiyorum.
“Harry oynuyor, Harry gol atıyor, değil mi? Yani, eleme gruplarına ve İngiltere'nin oynama şekline bakarsanız, İngiltere bu sayının çok ötesinde gol atmalı.
“Harry'den bahsediyoruz, o artık genç bir oyuncu değil. Kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor olabilir. Ama dürüst olmak gerekirse, bence hala harika görünüyor. Hala gol atabileceğini düşünüyorum. Hala birkaç yıl daha İngiltere'nin düzenli oyuncusu olacağını düşünüyorum.
“Gollerine bakarsanız, şu anda 78 golü var ve tamam, o [100] sayıya ulaşmadan önce 20 küsur gol daha var. Ancak, ona karşı bahis yapmazsınız çünkü maç başına attığı gollere bakarsak, olağanüstü bir performans sergiliyor ve bunun henüz sona ereceğini sanmıyorum.
“Dünya Kupası'ndan sonra Euro 2020 elemeleri için İngiltere'nin grubuna bakarsanız, o birkaç gol daha atmalı. Umarım atar çünkü bence Harry Kane neslinin en iyi forvetlerinden biri ve bence muhteşem bir performans sergiledi.
“Wayne Rooney konusunda oldukça şanslıyız, performansları ve golleri İngiltere için muazzam oldu. Ve sonra, İngiltere forvetlerinden bahsettiğinizde, Harry de hemen o üst seviyeye giriyor.”
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Kane, 2026 Ballon d'Or ödülünün ciddi bir adayı
Kane, 112 kez milli forma giymiş olmasıyla İngiltere erkek milli takımının tüm zamanların en iyisi olma yolunda ilerliyor ve aynı zamanda takımın tüm zamanların en fazla milli maç rekoru da gözünün önünde. Peter Shilton şu anda 125 maçla bu listenin başında yer alıyor.
Büyük bir uluslararası başarıya imza atması, Kane'i bu listenin zirvesine bir adım daha yaklaştırırken, Ballon d'Or ödülü için de şansını artıracaktır. Almanya'da iki kez şampiyonluğa ulaşıp üç kez Bundesliga Gol Kralı unvanını kazanan Kane, şimdiden 2026'da Altın Top ödülü için favori gösteriliyor.