Gol makinesi Harry Kane, Dünya Kupası'nda bir ilke imza atabilecek mi? Robbie Fowler, İngiltere kaptanının 2026'da neden tarih yazabileceğini açıklıyor

Kane’in hız kesmeye niyeti olmadığı ve 9 numaralı formasını devralacak uygun bir halef de pek görünmediği için, İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak çıtayı yükseltmeye devam edecek. Hedefi üç haneli rakamlara ulaşmak olmalı.

Kane'in Ronaldo ve Messi'yi taklit ederek bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda, 50 gol barajını aşan tek diğer İngiliz oyuncu olan Wayne Rooney'den bahseden Fowler şunları ekledi: "Şu anki İngiltere'ye baktığımda, benim oynadığım dönemdekinden çok daha fazla maç oynadıklarını düşünüyorum. Şimdi, bunun sadece her şeyin gözünüzün önünde olması, tüm turnuvaların olması ve Nations League'in de olması nedeniyle mi olduğunu bilmiyorum.

“Harry oynuyor, Harry gol atıyor, değil mi? Yani, eleme gruplarına ve İngiltere'nin oynama şekline bakarsanız, İngiltere bu sayının çok ötesinde gol atmalı.

“Harry'den bahsediyoruz, o artık genç bir oyuncu değil. Kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor olabilir. Ama dürüst olmak gerekirse, bence hala harika görünüyor. Hala gol atabileceğini düşünüyorum. Hala birkaç yıl daha İngiltere'nin düzenli oyuncusu olacağını düşünüyorum.

“Gollerine bakarsanız, şu anda 78 golü var ve tamam, o [100] sayıya ulaşmadan önce 20 küsur gol daha var. Ancak, ona karşı bahis yapmazsınız çünkü maç başına attığı gollere bakarsak, olağanüstü bir performans sergiliyor ve bunun henüz sona ereceğini sanmıyorum.

“Dünya Kupası'ndan sonra Euro 2020 elemeleri için İngiltere'nin grubuna bakarsanız, o birkaç gol daha atmalı. Umarım atar çünkü bence Harry Kane neslinin en iyi forvetlerinden biri ve bence muhteşem bir performans sergiledi.

“Wayne Rooney konusunda oldukça şanslıyız, performansları ve golleri İngiltere için muazzam oldu. Ve sonra, İngiltere forvetlerinden bahsettiğinizde, Harry de hemen o üst seviyeye giriyor.”