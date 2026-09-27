LaPresse
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Gol makinelerinin kapışması! 1.000 golün peşindeki Ronaldo, Oslo'daki çılgınlığın ardından Haaland'ın şölenini bozmaya hazır
Ronaldo, Haaland'a karşı oynanacak mücadelede tarihi 1000. golünün peşinde
Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo, pazar akşamı Norveç ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına, efsanevi kariyerindeki bir başka dönüm noktasını hedefleyerek çıkıyor. 41 yaşındaki forvet, kariyerindeki 1.000'inci resmî golün peşindeki amansız takibini sürdürürken, Portekiz'i de Ullevaal Stadyumu'nda Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'a karşı kuşaklar arası dikkat çekici bir mücadeleye taşıyor.
Ronaldo, Portekiz formasıyla çıktığı 234 maçta kaydettiği 146 golle rekoru elinde bulundururken, 26 yaşındaki Haaland ise 56 maçta attığı olağanüstü 64 golle karşılaşmaya geliyor.
Bu mücadele, uluslararası futbolun en önde gelen gol makinelerinden ikisi arasında nadir görülen bir kafa kafaya eşleşme sunuyor.
- Sports Press Photo
Portekizli ikonun Oslo'ya varışı tam anlamıyla histeri yarattı
Ronaldo'nun Norveç'in başkentine gelişi, taraftarlar arasında çılgın sahnelere yol açarak tecrübeli yıldızın dünya çapındaki kalıcı etkisini bir kez daha gösterdi. Dagbladet'in haberine göre, binlerce duygusal taraftar takım oteli ile antrenman tesisinin dışında toplanırken, yerel polis ve güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol etmekte zorlandı.
Uzman Kristoffer Lokberg, Haaland'ın ülkesinde bile Ronaldo'nun varlığının eşi benzeri olmayan bir atmosfer yarattığını belirtti.
"Özür dilerim, Erling! Cristiano Ronaldo seviyesine gelmek için hâlâ aşılması gereken bazı basamaklar var" diyen Lokberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne büyük bir fenomen. Burada onu neredeyse hiç futbol oynarken izlememiş çocuklar ve gençler vardı. Yine de hayranlık duydukları oyuncu ve kişi bu."
Jesus, geçmişte derbide yedek kalmanın yarattığı hayal kırıklığının ardından kadro rotasyonunu değerlendiriyor
Haaland'ın Norveç adına ilk 11'de başlaması garanti görünürken, Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus perşembe günü Galler karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından rotasyona gidebileceğinin sinyalini verdi. Ronaldo için bu karşılaşma, Haaland ile sahayı doğrudan paylaşmak adına ikinci bir fırsat sunuyor.
İkilinin Manchester derbisindeki önceki karşılaşmasında Ronaldo yedek kulübesinden maçı izlerken, Haaland hat-trick yapmıştı.
Ronaldo ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmayı ve Uluslar Ligi kariyerindeki 15 gole yenilerini eklemeyi hedefliyor.
- SOPA Images
Portekiz, Uluslar Ligi kampanyasına devam etmeden önce zirveyi hedefliyor
Portekiz, Jesus yönetiminde kusursuz serisini sürdürmek hedefiyle Ullevaal Stadyumu'nda başlayacak maç için hazırlanıyor. Oslo'da alınacak bir galibiyet, Uluslar Ligi grubunda liderliği sağlamlaştırırken Ronaldo'yu da kariyerindeki gol sayısında dört haneli rakama bir adım daha yaklaştıracak.
Norveç ise Danimarka karşısındaki iki gollü performansının ardından Haaland'ın bitiriciliği ve iç saha avantajını kullanmak istiyor.
Ronaldo, uluslararası başarı ve bireysel gol rekorları hedefinin peşinde yürüyüşünü sürdürüyor.
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