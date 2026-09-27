Ronaldo'nun Norveç'in başkentine gelişi, taraftarlar arasında çılgın sahnelere yol açarak tecrübeli yıldızın dünya çapındaki kalıcı etkisini bir kez daha gösterdi. Dagbladet'in haberine göre, binlerce duygusal taraftar takım oteli ile antrenman tesisinin dışında toplanırken, yerel polis ve güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol etmekte zorlandı.

Uzman Kristoffer Lokberg, Haaland'ın ülkesinde bile Ronaldo'nun varlığının eşi benzeri olmayan bir atmosfer yarattığını belirtti.

"Özür dilerim, Erling! Cristiano Ronaldo seviyesine gelmek için hâlâ aşılması gereken bazı basamaklar var" diyen Lokberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne büyük bir fenomen. Burada onu neredeyse hiç futbol oynarken izlememiş çocuklar ve gençler vardı. Yine de hayranlık duydukları oyuncu ve kişi bu."