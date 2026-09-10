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حسان إدريس لاعب فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account

Çeviri:

Gol kralı ve final adamı: Elit Genç Ligi'nin dördüncü haftasında izlenmeyi hak eden 5 yetenek

FEATURES
Al Nassr U21 - Al Fayha U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21
Jawwy Elite League U-21
Al Ettifaq U21 - Al Wehda U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21
Al Hazem U21 - Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Ittihad U21 - Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Suudi Arabistan

Suudi 21 Yaş Altı Liginde parlayan küçük yıldızlar

Suudi futbol taraftarları, Joy Elit Ligi (21 Yaş Altı Suudi Ligi) maçlarının yeniden başlamasıyla birlikte bazı yetenekleri yeniden izlemenin keyfini yaşayacak.

Joy Elit Ligi'nde dördüncü haftanın maçları, 13 Eylül Pazar günü 7 karşılaşmayla başlayacak; hafta ise ertesi gün oynanacak 5 maçla tamamlanacak.

  • Hassan İdris: Finalin adamı

    Hiç kuşkusuz tüm gözlerin üzerinde olacağı oyuncu, Joy Elit Ligi'nin geçen sezonundaki final maçının adamı olacak; zira o karşılaşma, dördüncü haftada El Hazm ile El Feth arasında yeniden yaşanacak.

    İki takım yaklaşık 4 ay önce Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi finalinde karşılaştığında, Hassan İdris pek çok kişinin parıldamasını beklediği oyuncu değildi; ancak finalin bir numaralı adamı olmayı başardı.

    Hassan İdris yaklaşık 5 dakika içinde iki gol kaydederek El Hazm'ı El Feth karşısında 3-1'lik galibiyete taşıdı ve böylece Joy Elit Ligi'nin ilk sezonunun şampiyonluğunu kazandırdı.

    Pazartesi günü dördüncü haftada bu karşılaşma yeniden yaşanırken, Hassan İdris El Hazm taraftarının yeniden sahneye çıkmasını beklediği oyuncu olacak; takımı üst üste ikinci galibiyete taşımak için.

    Hassan İdris bu sezon nihayet geçen hafta boy gösterdi; El Hazm'ın El Feyha'yı 3-1 yendiği maçta üçüncü golü kaydetti. Bu da onun El Feth karşısında yeniden parlamaya hazır olduğu anlamına geliyor.

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  • Jefferson Ramos: Al-Hazm'ın kâbusu

    Öte yandan Fetih'in Yeşil Burun'dan gelen forveti Jefferson Ramos, aynı maça farklı bir hırsla çıkıyor; zira eleme turlarında onun ısırığından kurtulan tek takım Hazm olmuştu.

    Geçen sezon Ramos, eleme turlarında 6 gol kaydetti; bunların 3'ünü çeyrek final play-off'unda Al-Wehda'ya, 2'sini çeyrek finalde Nasr'a ve tek bir golü de yarı finalde Kadisiye'nin ağlarına attı.

    Buna karşılık Afrikalı forvet, Hazm'ın ağlarını sarsmayı başaramadı; takımı finali 1-3 kaybederek Joy Elit Ligi'nin ilk şampiyonluğunu kazanma fırsatını kaçırdı.

    Ramos, yalnızca Hazm karşısında değil, geçen haftadaki golsüzlüğünün de rövanşını almak için sahaya çıkıyor.

    Fetih, Nasr'ı 2-1 yenmesine rağmen Ramos gol atamadı ve takım arkadaşı Abdulaziz el-Fevvaz'ın takımının iki golüne imza atmasını izlemekle yetindi; maçta gördüğü sarı kart dışında hiçbir varlık gösteremedi.

    Hatırlatmak gerekirse Jefferson Ramos, 3 hafta geride kalırken Joy Elit Ligi'nde 4 gol kaydederek gol krallığı sıralamasında Ahli'nin kanat oyuncusu Ziyad Aba ile eşit puanda ikinci sırada yer alıyor ve İttifak forveti Muhammed el-İsa'nın iki gol gerisinde bulunuyor.

  • Muhammed El-İsa: Gol kralı

    Al-Issa'dan bahsetmişken, Ettifak'ın forveti dördüncü haftada Al-Wehda ile karşılaşacağı maçta üst üste dördüncü kez gol atma ve gol krallığı sıralamasındaki liderliğini genişletme adına altın bir fırsata sahip.

    Al-Issa 3 haftada, maç başına iki gol ortalamasıyla 6 gol kaydetti ve hiçbir zaman gol atmayı bırakmadı; bu durum Al-Wehda karşısında da devam etmeye yakın görünüyor.

    Al-Wehda geçen hafta savunmada açıkça sıkıntı yaşadı ve Al-Ittihad'a 4-1 mağlup oldu; bu da yalnızca son iki maçta 5 gol yediği anlamına geliyor.

    Bu durum, özellikle gol krallığı liderliğindeki rakipleri Ziyad Aba ve Jefferson Ramos'un geçen hafta gol atamamış olması nedeniyle, Muhammed Al-Issa için yeniden gol atmak adına ideal bir fırsat gibi görünüyor.

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  • Adnan el-Beşri

    Ittihad ile Vahda maçından bahsetmişken, bu karşılaşmada umut vadeden bir yetenek öne çıktı. Söz konusu isim, maçta "Kaplanlar"ın üçüncü golünü kaydeden Adnan el-Beşri'ydi.

    El-Beşri'nin kaydettiği gol, topa hâkimiyet, çalım ve aynı zamanda güçlü ve isabetli bir vuruş konusunda üstün bir yetenek ortaya koydu. Bu da önümüzdeki yıllarda Suudi futboluna liderlik edebilecek yeni bir forvetin müjdesini veriyor.

    El-Beşri, Kadisiye savunmacılarının, geçen sezondan bu yana Ittihad'ın bir numaralı golcüsü olan takım arkadaşı Ammar el-Gamdi üzerindeki markajı sıkılaştırmasından faydalanabilir. Bu durum, ona daha az markaj altında olduğu bölgeden sıyrılma ve yeniden gol atma fırsatı verecek.

    Adnan el-Beşri'nin, Ittihad'ın geleneksel komşusu ve ezeli rakibi Ahli'de hızla yükselen yeteneklerden biri olduğu, ardından "Amid"in 2025 yazında onu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı başardığı hatırlatılıyor.

  • Salman Sağîr

    Herkesin izlemeyi beklediği son yetenek ise, takımı Al-Feiha ile pazar günü karşılaşacak olan Al-Nassr oyuncusu Salman Sağir.

    Al-Nassr geçen maçında Al-Fateh'e 2-1 mağlup olsa da, tek kazancıyla ayrıldı; o da başkent ekibinin tek golünü uzatma dakikalarında kaydeden yeteneği Salman Sağir oldu.

    Gol, genç oyuncunun muhteşem bireysel becerisini yansıttı; topu ağlara göndermeden önce birden fazla oyuncuyu çalımladı. Aynı zamanda sınırsız bir öz güven de sergiledi; ne takımın seviyesinden ne de skorda geride olmaktan etkilendi.

    Salman Sağir, geçen sezondan bu yana Al-Nassr'da Roshn Suudi Ligi'nde öne çıkan Abdulmalik Al-Jabir, Abdurrahman Sofyani, Saad Hakawi, Haydar Abdulkerim ve Asım Muhammed gibi birçok yeteneğin bir uzantısı olabilir.

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