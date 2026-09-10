Öte yandan Fetih'in Yeşil Burun'dan gelen forveti Jefferson Ramos, aynı maça farklı bir hırsla çıkıyor; zira eleme turlarında onun ısırığından kurtulan tek takım Hazm olmuştu.
Geçen sezon Ramos, eleme turlarında 6 gol kaydetti; bunların 3'ünü çeyrek final play-off'unda Al-Wehda'ya, 2'sini çeyrek finalde Nasr'a ve tek bir golü de yarı finalde Kadisiye'nin ağlarına attı.
Buna karşılık Afrikalı forvet, Hazm'ın ağlarını sarsmayı başaramadı; takımı finali 1-3 kaybederek Joy Elit Ligi'nin ilk şampiyonluğunu kazanma fırsatını kaçırdı.
Ramos, yalnızca Hazm karşısında değil, geçen haftadaki golsüzlüğünün de rövanşını almak için sahaya çıkıyor.
Fetih, Nasr'ı 2-1 yenmesine rağmen Ramos gol atamadı ve takım arkadaşı Abdulaziz el-Fevvaz'ın takımının iki golüne imza atmasını izlemekle yetindi; maçta gördüğü sarı kart dışında hiçbir varlık gösteremedi.
Hatırlatmak gerekirse Jefferson Ramos, 3 hafta geride kalırken Joy Elit Ligi'nde 4 gol kaydederek gol krallığı sıralamasında Ahli'nin kanat oyuncusu Ziyad Aba ile eşit puanda ikinci sırada yer alıyor ve İttifak forveti Muhammed el-İsa'nın iki gol gerisinde bulunuyor.