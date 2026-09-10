Ittihad ile Vahda maçından bahsetmişken, bu karşılaşmada umut vadeden bir yetenek öne çıktı. Söz konusu isim, maçta "Kaplanlar"ın üçüncü golünü kaydeden Adnan el-Beşri'ydi.

El-Beşri'nin kaydettiği gol, topa hâkimiyet, çalım ve aynı zamanda güçlü ve isabetli bir vuruş konusunda üstün bir yetenek ortaya koydu. Bu da önümüzdeki yıllarda Suudi futboluna liderlik edebilecek yeni bir forvetin müjdesini veriyor.

El-Beşri, Kadisiye savunmacılarının, geçen sezondan bu yana Ittihad'ın bir numaralı golcüsü olan takım arkadaşı Ammar el-Gamdi üzerindeki markajı sıkılaştırmasından faydalanabilir. Bu durum, ona daha az markaj altında olduğu bölgeden sıyrılma ve yeniden gol atma fırsatı verecek.

Adnan el-Beşri'nin, Ittihad'ın geleneksel komşusu ve ezeli rakibi Ahli'de hızla yükselen yeteneklerden biri olduğu, ardından "Amid"in 2025 yazında onu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı başardığı hatırlatılıyor.