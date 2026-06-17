"Gol atması gereken takım, sen değilsin" - Thierry Henry, Portekiz'in simge isminin Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında sergilediği kötü performansı sert bir şekilde eleştirirken, Cristiano Ronaldo'yu Bruno Fernandes'in önünü kesmekle suçladı

Portekiz’in Houston’daki Dünya Kupası açılış maçı hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle sona erdi, ancak maç sonrası tartışmalar Henry’nin Ronaldo’ya yönelik sert eleştirileriyle gündeme oturdu. 41 yıl 132 gün ile Dünya Kupası maçına ilk 11’de başlayan en yaşlı saha oyuncusu olarak tarihe geçmesine rağmen, Ronaldo, takımın ortak başarısından çok kendi gol rekoruna öncelik verdiği gerekçesiyle eleştirildi.

Maçtan sonra Fox News’e konuşan Henry, Al-Nassr yıldızının nerede hata yaptığını net bir şekilde ortaya koydu. Henry, “Evde izleyenler, lütfen şunu unutmayın: Önemli olan şey, sizin gol atmanız değil, takımın gol atmasıdır,” dedi. Fransız teknik adam, Ronaldo’nun son üçte bir sahadaki hareketlerinin, özellikle de ikinci yarıda Joao Cancelo ve Bruno Fernandes’in dahil olduğu bir pozisyonda, Portekiz’in dirençli DR Kongo savunmasını aşma şansını aslında engellediğini savundu.