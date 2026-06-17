AFP
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"Gol atması gereken takım, sen değilsin" - Thierry Henry, Portekiz'in simge isminin Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında sergilediği kötü performansı sert bir şekilde eleştirirken, Cristiano Ronaldo'yu Bruno Fernandes'in önünü kesmekle suçladı
Henry, Ronaldo’nun bencilliğini eleştirdi
Portekiz’in Houston’daki Dünya Kupası açılış maçı hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle sona erdi, ancak maç sonrası tartışmalar Henry’nin Ronaldo’ya yönelik sert eleştirileriyle gündeme oturdu. 41 yıl 132 gün ile Dünya Kupası maçına ilk 11’de başlayan en yaşlı saha oyuncusu olarak tarihe geçmesine rağmen, Ronaldo, takımın ortak başarısından çok kendi gol rekoruna öncelik verdiği gerekçesiyle eleştirildi.
Maçtan sonra Fox News’e konuşan Henry, Al-Nassr yıldızının nerede hata yaptığını net bir şekilde ortaya koydu. Henry, “Evde izleyenler, lütfen şunu unutmayın: Önemli olan şey, sizin gol atmanız değil, takımın gol atmasıdır,” dedi. Fransız teknik adam, Ronaldo’nun son üçte bir sahadaki hareketlerinin, özellikle de ikinci yarıda Joao Cancelo ve Bruno Fernandes’in dahil olduğu bir pozisyonda, Portekiz’in dirençli DR Kongo savunmasını aşma şansını aslında engellediğini savundu.
- Getty Images Sport
Kaçırılan bir fırsatın taktiksel analizi
Henry, görüşünü örneklemek için belirli bir hücum aşamasını ele aldı ve Ronaldo’nun sahanın belirli bölgelerindeki varlığının takım arkadaşlarının hareket alanını daralttığını öne sürdü. “Yani, açıkça görüyoruz ki burada Portekiz topu elinde tutuyor, Cancelo topu alacak. Cristiano Ronaldo bu duruma defalarca maruz kaldı. Eğer burada o koşuyu yaparsan, savunmacıyı altı yarda kutusuna girmeye zorlarsın,” diye açıkladı Henry, taktiksel analizinde.
Henry, Ronaldo’nun kendi başına gol atma içgüdüsünün taktiksel bir hataya yol açtığını öne sürerek sözlerine devam etti. “Ancak gol atmak istediği için Bruno Fernandes’in yoluna giriyor. Eğer o altı yarda kutusuna girseydi – siz de bu durumu yaşamışsınızdır, anlıyorum – onu takip etmek zorunda kalırdınız, onu takip ederdiniz ve o zaman Bruno Fernandes için topu ağlara göndermek çocuk oyuncağı olurdu. Ancak gol atmak istediği için geriye pasın yoluna giriyor. Her iki oyuncuyu da görüyorsunuz ve savunmanız daha kolay oluyor."
Ronaldo'nun Houston'da yaşadığı hayal kırıklığı dolu gece
İstatistikler, Henry’nin NRG Stadyumu’nda yaşanan verimsiz bir akşam hakkındaki değerlendirmesini doğruladı. Ronaldo, uzun Dünya Kupası kariyerinde yalnızca altıncı kez, kaleyi bulan tek bir şut bile atamadan maçı tamamladı. Altıncı turnuvasında rekor kıran bir gol atmaya çalışırken, son zamanlarda uluslararası sahnede yaşadığı zorlukların bir yansıması olarak, hayal kırıklığı birkaç kez doruğa ulaştı.
Henry, sahadaki oyuncuların bile takımdaki uyum eksikliğinden bıkmış gibi göründüklerini belirtti. "İşte benim düşüncem de bu: gol atması gereken takımdır, sen değilsin. Arkada Bruno Fernandes’in tepkisini gördünüz, şöyle diyordu: ‘Topu ilerlet, koş, boşluk yarat ki ben de topu ağlara gönderebileyim.’ İşte benim de derdim bu,” diye ekledi Henry, K Grubu karşılaşması sırasında Portekiz’in iki ana yaratıcı gücü arasındaki gözle görülür sürtüşmeye işaret ederek.
- Getty Images Sport
Leopards için tarihi bir sonuç
Dikkatler Portekizli efsaneye çevrilmişken, bu sonuç Afrika futbolu için tarihi bir an oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını elde etti; bu başarı, maçın başında João Neves’in kafa vuruşuyla geriye düşmüş olmaları nedeniyle daha da etkileyici hale geldi. Yoane Wissa, devre bitmeden hemen önce attığı beraberlik golüyle Portekiz taraftarlarını susturdu ve puanların paylaşılmasını sağladı.
Portekiz için ise bu beraberlik, turnuva öncesinde favori olarak gösterilen bir takım olarak beklentileri karşılayabilmeleri için daha çok çalışması gerektiğini ortaya koydu. Tüm gözler, turnuvadaki golsüz serisini beş maça çıkaran Ronaldo’nun üzerinde olacak. Henry’nin de belirttiği gibi, takımın Kuzey Amerika’daki turnuvada ilerleyebilmesi için kaptanın zihniyetinde bir değişiklik gerekebilir.