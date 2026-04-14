Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Moataz Elgammal

"Gol atmaktan daha iyi!" - PSG, Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nden elerken Marquinhos "karar verici" top uzaklaştırmasını övdü

Paris Saint-Germain kaptanı Marquinhos, Salı günü Anfield'da son Avrupa şampiyonu takımı ikna edici bir 2-0 galibiyete taşıdıktan sonra, Liverpool'a karşı yaptığı kahramanca gol önleyici müdahaleyi "gol atmaktan daha iyi" bir his olarak nitelendirdi. Bu muhteşem savunma müdahalesi, Fransız devinin Şampiyonlar Ligi turunda toplamda 4-0'lık ezici bir galibiyet elde etmesini sağladı ve "Kırmızılar"ı bir kez daha eledi.

  Hâkim şampiyonlar Anfield'ı fethetti

    31 yaşındaki Brezilyalı stoper, Salı günü oynanan çeyrek final rövanş maçında savunma konusunda ustalık dersi verdi. Paris Saint-Germain, Anfield'da Liverpool'u üst üste ikinci sezon Şampiyonlar Ligi'nden elemeyi başardı. Son şampiyon olarak Fransız kulübü, o gece rahat bir 2-0 galibiyet alarak Avrupa'daki üstünlüğünü sergiledi ve ilk maçtaki skoru tekrarlayarak toplamda 4-0'lık bir galibiyetle yarı finale yükseldi. Maçın ilk yarısı golsüz geçmişti ki Marquinhos, ev sahibi takımı nefes kesen bir kurtarışla durdurdu ve Ousmane Dembele'nin maçın ilerleyen dakikalarında iki gol atmasına zemin hazırladı.

    Bir defans oyuncusunun en önemli anı

    Canal+'ya konuşan savunma oyuncusu, yaptığı belirleyici müdahaleyle büyük gurur duyduğunu ifade etti. Bu hayati kurtarış, skorun hâlâ 0-0 olduğu sırada gerçekleşti.

    "Bir defans oyuncusu için bu, gol atmaktan daha iyi! En çok keyif aldığım anlar bunlar. Safonov ilk kurtarışı yaptı, ikinci top geldi, arkamı döndüm ve [Virgil] van Dijk'ın geldiğini gördüm. Refleks olarak kendimi topun üzerine attım ve kurtarmaya çalıştım. Maçı değiştiren detaylar bunlar," dedi Marquinhos.

  Etkileyici savunma istatistikleri

    Bu tekil parça performansın ötesinde, tecrübeli stoper 90 dakika boyunca olağanüstü savunma istatistikleri sergiledi. Marquinhos, dört kritik top uzaklaştırma ve iki şut engelleme dahil olmak üzere sekiz hayati savunma katkısı kaydederek rakibin hücum tehditlerini tamamen etkisiz hale getirdi. Ayrıca, stoper maç boyunca hiçbir zaman rakip oyuncular tarafından geçilmedi ve savunmada ne kadar güvenilir olduğunu kanıtladı.

    Yarı finallere bakış

    Bu ezici galibiyetin ardından kulüp, yarı finale yükselmeyi garantiledi. PSG şimdi, Bayern ile Real Madrid arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmanın galibini sabırsızlıkla bekliyor. Bayern, Santiago Bernabéu'da oynanan ilk maçta aldığı hayati önem taşıyan 2-1'lik galibiyetin ardından şu anda avantajlı durumda.

