"Gol arıyorsanız, Cristiano'ya ihtiyacınız var" - Roberto Martinez, CR7'nin sadece 25 top dokunuşu kaydetmesine rağmen, Portekiz'in DR Kongo ile berabere kaldığı Dünya Kupası maçında Ronaldo'yu sahada tutma kararını savundu

Ronaldo, 41 yıl 132 gün ile Dünya Kupası tarihinin en yaşlı saha oyuncusu olunca Teksas’ta beklentiler doruk noktasına ulaştı. Ancak bu dönüm noktası sahada sihirli bir performansa dönüşmedi; Al-Nassr’ın süperstarı, maçta herhangi bir etki yaratmakta zorlandı. Lionel Messi bir gün önce Cezayir karşısında attığı üç golle tempoyu belirlerken, Ronaldo Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı oynanan maçın büyük bir bölümünde kenarda kalmış ve izole bir durumda kaldı.

Maçın istatistikleri, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu için özellikle iç karartıcı bir tablo çiziyor. Opta'nın verilerine göre Ronaldo, 90 dakika boyunca sadece 25 kez topa dokundu; bu, tam süre oynadığı bir büyük turnuva maçında kaydettiği en düşük rakam. Dahası, Houston'daki golsüz maç, büyük uluslararası turnuvalarda gol atamadığı maç sayısını 10'a çıkardı; bu süreçte 33 şut çekti ve 11'i kaleyi buldu.