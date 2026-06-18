Getty Images Sport
Çeviri:
"Gol arıyorsanız, Cristiano'ya ihtiyacınız var" - Roberto Martinez, CR7'nin sadece 25 top dokunuşu kaydetmesine rağmen, Portekiz'in DR Kongo ile berabere kaldığı Dünya Kupası maçında Ronaldo'yu sahada tutma kararını savundu
Ronaldo rekor kırdı ancak gol atamadı
Ronaldo, 41 yıl 132 gün ile Dünya Kupası tarihinin en yaşlı saha oyuncusu olunca Teksas’ta beklentiler doruk noktasına ulaştı. Ancak bu dönüm noktası sahada sihirli bir performansa dönüşmedi; Al-Nassr’ın süperstarı, maçta herhangi bir etki yaratmakta zorlandı. Lionel Messi bir gün önce Cezayir karşısında attığı üç golle tempoyu belirlerken, Ronaldo Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı oynanan maçın büyük bir bölümünde kenarda kalmış ve izole bir durumda kaldı.
Maçın istatistikleri, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu için özellikle iç karartıcı bir tablo çiziyor. Opta'nın verilerine göre Ronaldo, 90 dakika boyunca sadece 25 kez topa dokundu; bu, tam süre oynadığı bir büyük turnuva maçında kaydettiği en düşük rakam. Dahası, Houston'daki golsüz maç, büyük uluslararası turnuvalarda gol atamadığı maç sayısını 10'a çıkardı; bu süreçte 33 şut çekti ve 11'i kaleyi buldu.
- AFP
Martinez, CR7’yi kadroda tutma kararını şöyle açıklıyor:
Portekiz’in Afrika ekibi karşısında galibiyet golünü bulamamasına rağmen Martinez, kaptanını oyundan çıkarmamayı tercih etti. Eski Everton ve Belçika milli takım teknik direktörü, Ronaldo’nun varlığının tek başına bir taktiksel avantaj sağladığını ve takım arkadaşlarının bunu nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.
Martinez, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gol atmanız gereken bir maçta dünya futbolunun en iyi golcüsünü oyundan çıkarmak mantıklı değil” dedi. “Böyle anlarda Cristiano’nun ceza sahasındaki tecrübesi bizim için çok önemli. Savunmacıları kendine çekme şekli önemli, boşlukları değerlendirme şeklimiz önemli. Her oyuncunun sahada bir sorumluluğu ya da sahip olduğu bir özelliği vardır. Ve açıkçası gol ararken Cristiano’ya ihtiyacınız var."
Portekiz’in gol vuruşlarındaki keskinliği eksikliği nedeniyle dağınık bir oyun sergilendi
Seleccao, %75,4 gibi şaşırtıcı bir top hakimiyeti sergilese de, maçı DR Kongo’dan daha az şut atarak tamamladı. Bu tarihi bir istisnaydı; 1966’dan bu yana hiçbir takım, bir Dünya Kupası maçında bu kadar yüksek top hakimiyetine sahipken rakibinden daha az şut atmamıştı. Joao Neves, favori takıma erken bir üstünlük sağlamıştı, ancak bu ivmeyi sürdürememişler ve sonunda Yoane Wissa’nın tarihi bir beraberlik golünü kafayla atmasına izin vermişlerdi.
Martinez, hatanın sadece hücumun merkezinde yer alan oyuncuda değil, orta saha ve kanat oyuncularının sağladığı destekte de yattığını vurguladı. “Her oyuncunun sahada bir sorumluluğu ya da ortaya koyması gereken bir kalitesi vardır,” diye ekledi.
- Getty Images
Özbekistan maçı öncesinde gerilim artıyor
DR Kongo’nun 0,82’lik xG değerine karşılık sadece 0,64’lük bir xG değeriyle Portekiz, Houston’dan bir puanla ayrılabildiği için şanslıydı. Bu sonuç, genç hücum yetenekleriyle dolu bir milli takımın forvet hattını 41 yaşındaki Ronaldo'nun yönetmeye devam etmesinin doğru bir tercih olup olmadığı konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Turnuva ilerledikçe, özellikle K Grubu'ndaki rakipleri Özbekistan ve Kolombiya'nın beklediği bir ortamda, Martinez'in tecrübeli kaptanına olan bağlılığı üzerindeki eleştiriler muhtemelen artacaktır.