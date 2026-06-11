2026 Dünya Kupası'nın açılış düdüğü bugün Perşembe günü çalınmadan önce, takımları yeşil sahadan uzakta bekleyen başka bir mücadele var gibi görünüyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, takım sayısı ve ev sahibi şehirler açısından tarihin en büyüğü olarak tarihe geçecek, ancak oyuncular için fiziksel ve lojistik açıdan en yorucu turnuva da olabilir.

Taraftarlar, grupların gücü ve yıldızların şampiyonluk yarışındaki şanslarına odaklanırken, stadyumlar arasındaki muazzam mesafelerin etkisine dair uyarılar artıyor. Bu mesafeler, bazı milli takımların birkaç gün içinde binlerce kilometre yol kat etmesine neden olabilir.

Eşi benzeri görülmemiş bir Dünya Kupası versiyonunda, seyahat, beceri ve teknik planlar kadar önemli bir belirleyici faktör haline gelebilir ve uçuşlar, takımların dünya şöhretine giden yolda eşlik eden yeni bir rakip haline gelebilir.

Ayrıca okuyun: İlk kez... Dünya Kupası açılışında tarihi bir olay







