2026 Dünya Kupası'nın karşı karşıya olduğu zorluklar, uzun mesafeler ve fiziksel yorgunlukla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda turnuvanın gidişatını doğrudan etkileyebilecek iklimsel riskleri de kapsıyor.
Son yıllarda ABD, gök gürültülü fırtınalar ve şiddetli yağışlardan yıldırım ve şiddetli rüzgar uyarılarına kadar şiddetli hava olaylarının tekrarlandığını gördü. Bu faktörler, oyuncuların ve taraftarların güvenliğini korumak için maçların durdurulmasına veya ertelenmesine yol açabilecek katı protokoller gerektiriyor.
Bu durum, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Kulüpler Dünya Kupası sırasında açıkça ortaya çıktı; bazı maçlar, hava koşullarındaki dalgalanmalar ve iklim uyarıları nedeniyle durduruldu ve ertelendi.
2026 Dünya Kupası'nın coğrafi kapsamının genişlemesi ve maçların farklı iklim koşullarına sahip birçok şehirde oynanacak olmasıyla birlikte, bu senaryoların dünya şampiyonası sırasında tekrarlanacağına dair endişeler artıyor.
Tahminler ve meteoroloji uzmanları, Kuzey Amerika'da yaz mevsiminin genellikle birçok eyalette şiddetli fırtınaların görüldüğü bir dönem olduğunu belirtiyor. Bu durum, organizasyon komitesini maç takvimini düzenli bir şekilde sürdürme konusunda zorlu bir sınava tabi tutuyor. Ayrıca ani kesintiler, oyuncuların konsantrasyonunu ve maçların ritmini etkileyebileceği gibi, milli takımların teknik planlarını da altüst edebilir.
Erteleme veya durdurma durumlarının tekrarlanması halinde, bunun etkisi sadece organizasyonel yönlerle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda rekabetin kalitesine de uzanacaktır. Uzun kesintilere maruz kalan maçlar genellikle teknik ritimlerinin ve seyirci coşkusunun bir kısmını yitirir; stadyumlarda ve ekran başındaki izleyicilerin deneyimi de bundan etkilenir.
Bu nedenle, birçok kişi havanın turnuvayı etkileyen en önemli faktörlerden biri haline gelebileceğini ve tarihin en büyük Dünya Kupası'nda futbol heyecanını zayıflatma tehdidi oluşturan zorluklar listesine yeni bir zorluk ekleyeceğini düşünüyor.