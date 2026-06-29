Göç ve kimlik... Fas ile Hollanda arasındaki çatışma, sıradan bir karşılaşmadan çok daha fazlası

Hikaye, Amsterdam’ın De Barches semtinde doğan İdris Bousta ile başlıyor. Frank Rijkaard’ın Kasım 1998’de Almanya karşısında ona ilk kez forma giyme fırsatı vermesiyle, Bousta Hollanda’da doğmuş ve Fas kökenli ilk oyuncu olarak Hollanda milli takımında forma giyen isim oldu.

O dönemde, Fas'ın kendisiyle hiç iletişime geçmemiş olması nedeniyle uluslararası kariyeri konusunda büyük bir tartışma yaşanmamıştı.

Daha sonra Bosta, Hollanda ile sadece 3 maça çıktıktan sonra Fas ile 2 maçta forma giydi; bu geçiş, o dönemde FIFA kuralları uyarınca izin veriliyordu, çünkü Hollanda milli takımındaki maçları sadece dostluk maçlarıydı.

Ancak bu geçişi yalnızca politik bir mesele olarak ele almak, gerçeği çarpıtan bir basitleştirme olur; çünkü birçok çifte vatandaşlık sahibi oyuncu için bu karar, pasaportlar ya da kamuoyundaki tartışmalar kadar, aile, kültür ve fırsatlar tarafından da belirlenen, her zaman derin bir kişisel karardı.

Ancak Hollanda ve Fas Futbol Federasyonları arasındaki ilişki kökten değişti; 2026 Dünya Kupası’na katılan her 4 oyuncudan yaklaşık biri, temsil ettiği ülkenin dışında doğmuştur.

Ayrıca, turnuvadaki 48 milli takımdan 8’inde, ülke içinde doğanların sayısına eşit veya daha fazla sayıda yurt dışında doğmuş oyuncu yer almaktadır; bu durum, modern uluslararası futbolun göç eğilimleriyle nasıl bağlantılı olduğunun açık bir yansımasıdır.

Bu gelişmeyi Atlas Aslanları kadar iyi yansıtan çok az milli takım vardır; teknik direktör Muhammed Vehbi’nin kadrosundaki 26 oyuncudan 19’u Fas dışında doğmuştur.