Göç ve kimlik... Fas ile Hollanda arasındaki çatışma, sıradan bir karşılaşmadan çok daha fazlası

Bu dönüşümü, yani bu kararı, Hakim Ziyech’ten daha iyi somutlaştıran kimse olmadı. Dronten şehrinde doğan Ziyech, Hollanda futbol sisteminde yetişti, Hollanda’nın genç milli takımlarında forma giydi ve hatta 2015 yılında A milli takıma çağrıldı.
Sakatlığı nedeniyle ilk maçına çıkamasa da, sonrasında yaşananlar bir hazırlık maçını kaçırmaktan çok daha büyük bir etki yarattı.
Jos Hiddink’in ayrılmasının ardından Hollanda teknik kadrosunda yaşanan değişikliklerin ardından Ziyech, yeterince takdir edilmediğini hissetmeye başladı; oysa Fas, ona vazgeçilmez bir unsur olduğunu hissettirdi.
Fas Futbol Federasyonu yetkilileri onunla sürekli iletişim halinde kaldı, ona uzun vadeli bir spor vizyonunu açıkladı ve milli takımın ana yüzlerinden biri olacağı bir proje sundu.
Ziyech, o yılın ilerleyen aylarında Fas'ı temsil etmeyi seçtiğinde, Hollanda'da pek çok kişi şaşırdı.
Ancak onun açıklaması son derece basitti: “Kendimi her zaman Faslı hissettim… Seçimini kalbinle yaparsın.”
Fas, en yetenekli oyuncularının çifte vatandaşlık sahibi olarak büyük Avrupa güçlerini tercih etmesine alışkındı; ancak birdenbire Hollanda liginin en iyi oyuncularından biri, “Yel Değirmenleri” yerine “Atlas Aslanları”nı temsil etmeye karar verdi.
Diğerleri de aynı yolu izledi: Nasir Mazraoui, Ajax Akademisi’nde yetişmeden önce Liderdorp’ta doğdu; Sofyan Amrabat, Houten şehrinde büyüdü; Anas Salahuddin ise Fas’ı temsil etmeyi seçmeden önce Hollanda futbol okullarında yetişti.
İsmail El-Sibari ise İspanya’da doğmuş olsa da, futbol eğitimi neredeyse tamamen PSV Akademisi’nde gerçekleşti.
Bu oyuncuların Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda milli takımının en güçlü kadrosunda yer alıp alamayacakları, asıl mesele değildir.
Hepsi de Hollanda futbol sisteminden yetişmiş seçkin oyuncular; ancak bugün uluslararası arenada Hollanda’nın en önemli rakiplerinden birini destekliyorlar.