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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Göç ve kimlik... Fas ile Hollanda arasındaki çatışma, sıradan bir karşılaşmadan çok daha fazlası

FEATURES
Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası
H. Ziyech
N. Mazraoui
Hollanda
Fas

Her 4 yılda bir, Dünya Kupası, tarih, göç ve kimlik meselelerinin kesiştiği bir alana dönüşür; milli takımlar, yeşil sahayı aşan hikâyeler anlatır. 

Bazı ülkeler fikirlerini, diğerleri ise oyuncularını dünyaya yayarken, giderek artan bir şekilde bazı ülkeler her ikisini birden yapmaya başladı.

BBC Sport, bir haberinde, 2026 Dünya Kupası maçlarından çok azının bu kesişimi yansıttığını, ancak Dünya Kupası'nın 32'li turunda oynanacak Hollanda-Fas maçının bunu yaptığına dikkat çekti.

On yıllardır Hollanda, Hollanda topraklarında doğmuş ve Fas kökenli futbolcular için doğal bir varış noktası olmuştur.

Fas kökenli herhangi bir futbolcunun “Yel Değirmenleri” milli takımını temsil etmek için gerekli seviyeye ulaştığında tereddüt etmeden Hollanda’yı seçeceği yönünde yaygın bir inanç vardı, ancak bu varsayım bugün artık geçerli değil.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hollanda ve Fas federasyonları arasındaki ilişkinin değişimi

    Hikaye, Amsterdam’ın De Barches semtinde doğan İdris Bousta ile başlıyor. Frank Rijkaard’ın Kasım 1998’de Almanya karşısında ona ilk kez forma giyme fırsatı vermesiyle, Bousta Hollanda’da doğmuş ve Fas kökenli ilk oyuncu olarak Hollanda milli takımında forma giyen isim oldu.

    O dönemde, Fas'ın kendisiyle hiç iletişime geçmemiş olması nedeniyle uluslararası kariyeri konusunda büyük bir tartışma yaşanmamıştı.

    Daha sonra Bosta, Hollanda ile sadece 3 maça çıktıktan sonra Fas ile 2 maçta forma giydi; bu geçiş, o dönemde FIFA kuralları uyarınca izin veriliyordu, çünkü Hollanda milli takımındaki maçları sadece dostluk maçlarıydı.

    Ancak bu geçişi yalnızca politik bir mesele olarak ele almak, gerçeği çarpıtan bir basitleştirme olur; çünkü birçok çifte vatandaşlık sahibi oyuncu için bu karar, pasaportlar ya da kamuoyundaki tartışmalar kadar, aile, kültür ve fırsatlar tarafından da belirlenen, her zaman derin bir kişisel karardı.

    Ancak Hollanda ve Fas Futbol Federasyonları arasındaki ilişki kökten değişti; 2026 Dünya Kupası’na katılan her 4 oyuncudan yaklaşık biri, temsil ettiği ülkenin dışında doğmuştur.

    Ayrıca, turnuvadaki 48 milli takımdan 8’inde, ülke içinde doğanların sayısına eşit veya daha fazla sayıda yurt dışında doğmuş oyuncu yer almaktadır; bu durum, modern uluslararası futbolun göç eğilimleriyle nasıl bağlantılı olduğunun açık bir yansımasıdır.

    Bu gelişmeyi Atlas Aslanları kadar iyi yansıtan çok az milli takım vardır; teknik direktör Muhammed Vehbi’nin kadrosundaki 26 oyuncudan 19’u Fas dışında doğmuştur.

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  • MOROCCO-FRANCE-FBL-WC-2026AFP

    Fas, çifte vatandaşlığa sahip oyuncuları keşfetmeye yatırım yapıyor

    On yıldan fazla bir süredir, Fas Futbol Federasyonu, Avrupa’da çifte vatandaşlığa sahip oyuncuları keşfetmek için geniş çaplı bir yatırım başlattı.

    Scoutlar, sadece yetenekleri takip etmekle kalmayıp, oyuncular ve aileleriyle, A Milli Takım seviyesine gelmelerinden yıllar önce güçlü ilişkiler kurmak amacıyla Fransa, Belçika, İspanya ve Hollanda’ya dağıldı.

    Fas Futbol Federasyonu’nun eski teknik direktörü Pim Verbeek, daha sonra bu oyuncu kazanma sürecinin sadece oyuncuyla sınırlı olmadığını, ailenin de kararında futboldan daha az önemli olmayan bir rol oynadığını açıkladı.

    Bu politika, Fas milli takımının geleceğini değiştirdi; 2018 Dünya Kupası kadrosunda Hollanda’da doğmuş 5 oyuncu yer aldı.

    Dört yıl sonra, Fas, Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen ilk Afrika milli takımı olduğunda, kadrosunda ülke dışında doğmuş 14 oyuncu yer alıyordu.

    Elbette bu değişim bir gecede gerçekleşmedi; Bosta’nın deneyiminden sonraki yıllarda, İbrahim Afellay gibi oyuncular, dünyanın en büyük milli takımlarından birinde oynama fırsatının cazibesine kapılarak Hollanda’yı temsil etmeyi tercih ettiler.

    Aynı zamanda Fas, çift vatandaşlığa sahip oyuncularla, onların A milli takıma katılmalarından çok önce ilişkilerini güçlendirerek stratejisini kademeli olarak geliştirmeye devam ediyordu.

  • Morocco v Peru: International FriendlyGetty Images Sport

    Değişen bir nesil… ve Ziyech’in kararı

    Bu dönüşümü, yani bu kararı, Hakim Ziyech’ten daha iyi somutlaştıran kimse olmadı. Dronten şehrinde doğan Ziyech, Hollanda futbol sisteminde yetişti, Hollanda’nın genç milli takımlarında forma giydi ve hatta 2015 yılında A milli takıma çağrıldı.

    Sakatlığı nedeniyle ilk maçına çıkamasa da, sonrasında yaşananlar bir hazırlık maçını kaçırmaktan çok daha büyük bir etki yarattı.

    Jos Hiddink’in ayrılmasının ardından Hollanda teknik kadrosunda yaşanan değişikliklerin ardından Ziyech, yeterince takdir edilmediğini hissetmeye başladı; oysa Fas, ona vazgeçilmez bir unsur olduğunu hissettirdi.

    Fas Futbol Federasyonu yetkilileri onunla sürekli iletişim halinde kaldı, ona uzun vadeli bir spor vizyonunu açıkladı ve milli takımın ana yüzlerinden biri olacağı bir proje sundu.

    Ziyech, o yılın ilerleyen aylarında Fas'ı temsil etmeyi seçtiğinde, Hollanda'da pek çok kişi şaşırdı.

    Ancak onun açıklaması son derece basitti: “Kendimi her zaman Faslı hissettim… Seçimini kalbinle yaparsın.”

    Fas, en yetenekli oyuncularının çifte vatandaşlık sahibi olarak büyük Avrupa güçlerini tercih etmesine alışkındı; ancak birdenbire Hollanda liginin en iyi oyuncularından biri, “Yel Değirmenleri” yerine “Atlas Aslanları”nı temsil etmeye karar verdi.

    Diğerleri de aynı yolu izledi: Nasir Mazraoui, Ajax Akademisi’nde yetişmeden önce Liderdorp’ta doğdu; Sofyan Amrabat, Houten şehrinde büyüdü; Anas Salahuddin ise Fas’ı temsil etmeyi seçmeden önce Hollanda futbol okullarında yetişti.

    İsmail El-Sibari ise İspanya’da doğmuş olsa da, futbol eğitimi neredeyse tamamen PSV Akademisi’nde gerçekleşti.

    Bu oyuncuların Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda milli takımının en güçlü kadrosunda yer alıp alamayacakları, asıl mesele değildir.

    Hepsi de Hollanda futbol sisteminden yetişmiş seçkin oyuncular; ancak bugün uluslararası arenada Hollanda’nın en önemli rakiplerinden birini destekliyorlar.

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