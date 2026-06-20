Dünya Kupası’nın açılış maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik beraberlik, Portekiz’de yeterince tartışma yaratmamış gibi, saha dışında da pek çok tartışma konusu var. Bu tartışmaların odağında bir kez daha, görüşlerin ayrıldığı Cristiano Ronaldo yer alıyor.
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"GOAT'ına söyle, istifa etsin!" Portekizli yıldızın kız arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya sert çıktı
Süperstar, Afrikalılarla oynanan berabere biten maçta pek ikna edici bir performans sergileyemedi; ancak 41 yaşındaki oyuncunun milli takımda artık yeri olmadığına dair sesler, o maçtan önce de giderek artıyordu. Görünüşe göre takım arkadaşı Joao Neves’in kız arkadaşı da bu görüşü paylaşıyor.
"GOAT'ına söyle, istifa etsin. O bencil biri," diye yanıtladı Madalena Aragao, erkek arkadaşı Neves ile birlikte çekilmiş bir Instagram fotoğrafının altına, "Erkek arkadaşın tam bir aptal. Ona söyle, topu benim GOAT'ıma pas versin," diyen bir kullanıcının yorumuna.Instagram
Joao Neves’in kız arkadaşına yönelik nefret dolu yorumlar
Ronaldo, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası finallerinde artık on maçtır gol atamıyor; Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında 90 dakika boyunca sadece 25 kez topa dokundu. “Cristiano’nun takımımız ve futbol dünyası için neler yaptığını biliyoruz. O bize yardım etmek için burada. O da diğerlerinden farklı değil,” demişti Neves, maçtan önce CR7 hakkında.
Görünüşe göre bu övgü, Al-Nassr forvetinin bazı taraftarları için yeterli olmadı; onlar da bunun üzerine kız arkadaşı Aragao’nun profilini nefret dolu yorumlarla doldurdu. "Köpeğinle konuş ve ona Cristiano’ya saygı duymasını söyle," diye yazan bir kullanıcı vardı; bir diğeri ise Neves’in 1,71 m boyuna atıfta bulunarak şöyle yazdı: "Cüce arkadaşına Ronaldo’ya saygı duyması gerektiğini söyle!"