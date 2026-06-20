"GOAT'ına söyle, istifa etsin!" Portekizli yıldızın kız arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya sert çıktı

Süperstar, Afrikalılarla oynanan berabere biten maçta pek ikna edici bir performans sergileyemedi; ancak 41 yaşındaki oyuncunun milli takımda artık yeri olmadığına dair sesler, o maçtan önce de giderek artıyordu. Görünüşe göre takım arkadaşı Joao Neves’in kız arkadaşı da bu görüşü paylaşıyor.

"GOAT'ına söyle, istifa etsin. O bencil biri," diye yanıtladı Madalena Aragao, erkek arkadaşı Neves ile birlikte çekilmiş bir Instagram fotoğrafının altına, "Erkek arkadaşın tam bir aptal. Ona söyle, topu benim GOAT'ıma pas versin," diyen bir kullanıcının yorumuna.

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